Racing Club se encuentra prendido en la pelea por el título de la Liga Profesional y este viernes afrontará un duelo clave ante Colón de Santa Fe, de visita. No obstante, la semana no ha sido tranquila en la interna del club: Edwin Cardona dio positivo durante un control de alcoholemia en la madrugada del último miércoles.

El volante colombiano, que ya ha estado inmerso en situaciones controversiales en el pasado, generó molestia en el comando técnico y Fernando Gago, el entrenador, ha tomado una drástica decisión. En primera instancia, como era presumible, el futbolista quedó fuera de la lista de convocados para el choque contra los ‘Sabaleros’.

No obstante, no es la única determinación del estratega. Según reveló Olé, el DT no volverá a contar con Cardona por todo lo que resta del torneo y, además del aspecto deportivo, se espera una sanción económica. De esta manera, Edwin se perderá los duelos venideros, al margen de Colón, contra Lanús y River Plate.

De la misma forma, la dirigencia de Racing Club ya analiza dejar salir al jugador de 29 años a partir de la próxima temporada, a pesar de tener contrato hasta diciembre del 2024. En la ‘Academia’ esperan recuperar una fracción de los 3 millones de dólares invertidos en el fichaje del colombiano (arribó desde Tijuana).

En este 2022, a nivel local, Edwin Cardona ha disputado 23 partidos (nueve como titular) y sus registros en ofensiva no han sido los esperados: solo tiene dos goles y una asistencia.

¿Cuándo juega Racing Club vs. Colón?

El partido Racing Club vs. Colón se disputará este viernes 14 de octubre, por la jornada 25 de la Liga Profesional, en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, desde las 2:30 p. m. (hora peruana) y 4:30 p. m. (hora argentina). Actualmente, la ‘Academia’ está en el cuarto lugar de la tabla, con 44 puntos, a cuatro unidades de Boca Juniors, el líder.