Racing vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: juegan por el Torneo de Verano 2019

Racing vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por el fútbol de verano en el estadio José María Minella desde las 8:10 p.m. y con transmisión de FOX Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Racing y Gimnasia será el primero de ambos equipos en el año 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo de preparación en el fútbol de verano.

Como ya es costumbre en Argentina, los principales equipos de la Primera División verán acción en los partidos desarrollados durante el verano. Este lunes, Racing Club y Gimnasia y Esgrima de La Plata se verán las caras.

La 'Academia' terminó el año 2018 en la cima de la Superliga (36 puntos, seis más que Defensa y Justicia con un juego menos) y el equipo de Eduardo Coudet quiere seguir siendo protagonista en la reanudación de la competición.



El cuadro dirigido por el 'Chacho' contará con la presencia de Darío Cvitanich. El delantero firmó por las siguientes dos temporadas y dejó Banfield, club en el que debutó en el 2003 y, después de otras experiencias, regresó en 2017.

"Fue una decisión racional. La tomé después de meditar mucho. Creo, y estoy convencido, que era lo mejor. Sé que la mayoría entendió, pero muchos no. Me voy agradecido al club, no hay vuelta que darle", dijo Cvitanich sobre su partida a Racing.

El conjunto de Avellaneda no contará más con Gustavo Bou en el plantel. El delantero partió rumbo a Tijuana de México, club al que había defendido entre 2017 y 2018.

Por su lado, Gimnasia y Esgrima de La Plata realizó algunos movimientos en el mercado de fichajes. El entrenador Pedro Troglio sumó a Franco Mussis, Gianluca Simeone y el peruano Alexi Gómez.

🗣 @rickcenturion "estamos muy ilusionados pero vamos a ir partido a partido" 🔟👌



El campeón del 2014 charló con el sitio oficial sobre cómo están trabajando en el arranque de este año 🏆👏#PretemporadaRacing ⚽️🎓

Es más, el técnico del 'Lobo' podría hacer debutar a Mussis, proveniente de San Lorenzo, y Gómez, quien llegó de Universitario de Deportes. Los dos iniciarían desde el medio sector.

Racing: García; Saravia, Sigali, Pillud, Orbán, Domínguez, Centurión, Zaracho, Fernández, Cristaldo, Cuello.



Gimnasia: Arias; Ayala, Guanini, Guiffrey, Licht; Faravelli, Mussis, Alexi Gómez; Comba, Silva y Tijanovich.