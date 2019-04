Rayo Vallecano vs. Eibar EN VIVO vía ESPN: con Advíncula por fecha 30° de la Liga española | EN DIRECTO

Rayo Vallecano vs. Eibar EN VIVO ONLINE | VER AQUÍ el partido de este miércoles (1:30 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN) por la fecha 30° entre desde el estadio Ipurua por la LaLiga Santander.

Rayo Vallecano vs. Eibar EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 30° de LaLiga Santander en el estadio Ipurua este miércoles desde las 1:30 pm. (hora peruana) y por transmisión de ESPN Play. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Eibar vs. Rayo Vallecano será un partidazo donde estará en juego algo más que tres puntos: ambos urgen de la victoria para seguir en la pelea por la permanencia, aunque la necesidad mayor es de los de Vallecas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá puestos en la tabla de posiciones de la LaLiga Santander.

Luego de empatar 1-1 contra Real Betis, en el debut de Paco Jémez, Rayo Vallecano ha recuperado la alegría para afrontar las últimas fechas de LaLiga Santander en la que por ahora se encuentra en puestos de descenso, a cinco puntos de la zona de salvación. La visita al País Vasco tendría que ser el inicio del despegue de los franjeados.

Son ocho los partidos que Rayo Vallecano no gana que, sumados a los pocos días de trabajo desde el empate con Real Betis, le impiden al técnico realizar grandes rotaciones en el plantel que urge de un triunfo ante un rival directo. Además porque Di Santo (expulsado), Elustondo e Imbulá (lesionados), se perderán este cotejo. Luis Advíncula se perfila como titular.

SD Eibar, en tanto, no gana hace tres partidos y este miércoles espera cortar esa mala racha y despegarse de una vez de los equipos que flotan en el limbo que a pesar de no pelear por puestos internacionales, la ventaja en números aún no les permite asegurar la permanencia.

Rayo Vallecano vs. Eibar: probables alineaciones



Eibar: Dmitrovic; Rubén Peña, Oliveira, Ramis, José Ángel; Jordán, Diop, Sergio Álvarez, Pere Milla; Charles y Sergi Enrich.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Ba, Amat, Álex Moreno; Mario Suárez, Medrán; Bebé, Trejo, Álvaro García; y De Tomás.