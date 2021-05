Karim Benzema ha sido uno de los líderes de la segunda etapa de Zinedine Zidane como entrenador de Real Madrid. El goleador y uno de los capitanes se pronunció mediante las redes sociales apenas se confirmó la salida del técnico galo, quien retornó a la institución en marzo del 2019.

“Gracias, hermano por todo lo que me has aportado en el plano colectivo e individual”, inició el atacante. “Estoy orgulloso de haber podido avanzar y crecer junto a la persona que eres. Nos vemos”, cerró el artillero, quien agregó una fotografía de ambos, abrazados y dentro de una cancha.

Hace solo unos días, el atacante se mostró confiado con respecto a la permanencia de su compatriota en el banquillo de la ‘Casa blanca’. “Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se vaya. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va... Pero por ahora, no veo al Real sin Zidane”, declaró al diario L’Equipe.

Merci Frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel...

Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es.

See you... ❤️ #ZZ #legend #king pic.twitter.com/wkM9kNDJcC — Karim Benzema (@Benzema) May 27, 2021

En el mismo diálogo, el ‘9’ admitió que ‘Zizou’ ha tenido influencia en su carrera. “Le respeto tanto, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucha confianza en el campo. Es mi entrenador, pero es como mi hermano mayor. Siempre me ha apoyado, tanto si me va bien como si no, y siempre me ha ayudado a mejorar, cada año”, manifestó.

Actualmente en la concentración de Francia para preparar la Eurocopa, tras más de cinco años de ausencia, Benzema ha sido uno de los pilares de Zidane en el banquillo y en estas dos últimas temporadas ha firmado sus mejores números en el Madrid, donde llegó en 2009. Solo en esta última temporada ha marcado 30 goles, su récord, lo que ha contribuido a que el Madrid acabara segundo de la liga española.

El anuncio oficial del Madrid

Este jueves, mediante un comunicado, el club merengue confirmó la partida del entrenador francés. En la nota, la institución agradeció el tiempo brindado al primer equipo. Asimismo, la figura de Zidane ha sido ratificada como “leyenda” por el aporte en su tiempo como futbolista y luego técnico.

“El Real Madrid C. F. comunica que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador de nuestro club”, inicia el club. “Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid”, añade.

Enseguida, la institución ratifica lo que significa el francés para la historia de la ‘Casa blanca’. “Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club. Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa”, cerró la nota oficial.

