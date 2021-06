Eden Hazard ha vivido un calvario desde que arribó a Real Madrid, procedente de Chelsea. Pese a que las lesiones impidieron mostrar su mejor versión en la capital española, el delantero siempre estuvo seguro de lo que es capaz de hacer dentro de una cancha. Aunque, en la antesala de la última jornada de la ronda de grupos de la Eurocopa, el futbolista confesó que tiene dudas en torno a su estado físico.

“Nunca he dudado de mis cualidades. Sé lo que puedo hacer en un campo de fútbol. Lo que no sé es si mi tobillo volverá a ser el mismo de hace diez años. Así es la vida”, expresó el referente de la selección de Bélgica durante la rueda de prensa.

Hazard, que será titular el lunes ante Finlandia tras ser suplente en los dos primeros partidos, no garantizó que vaya a jugar todo el compromiso. “Puede que no juegue los 90 minutos. Veremos cómo me siento. Lo daré todo para jugar lo más posible al máximo nivel”, afirmó.

Al mismo tiempo, insistió en que prefiere jugar “70 minutos muy buenos que 90 mediocres”. En la misma línea, el mediocampista desveló que “no estoy al cien por cien, pero estoy listo para ser titular. Quiero jugar cada partido y mostrar la calidad que atesoro”.

¿Y si Hazard se lesiona?

En cuanto al miedo a volver a lesionarse, comentó que no puede pensar en ello, ya que su juego consiste en encarar y tener contacto con los jugadores rivales. “Si pienso en ello, mejor no jugar. Tengo que encarar y hacer mi juego. Necesito ser más inteligente y encontrar soluciones”, apuntó.

Lo mismo dijo acerca de la presión que supone vestir la camiseta de la ‘Casa blanca’. “En el Real Madrid hay una gran presión, pero en Bélgica también. Cuando salgo al campo, lo doy todo. En el campo no estoy pensando en la presión a la que estoy sometido”, apuntó.

Se congratuló de que el lunes jueguen por fin juntos él, Witsel y De Bruyne, y advirtió que los ‘Diablos rojos’ “juegan siempre a ganar, independientemente de los puntos que tengan”. Bélgica es líder del grupo con seis puntos, mientras los finlandeses, que tienen tres, necesitan puntuar para meterse en los octavos de final.

Un mensaje a Sergio Ramos

Además, Hazard habló sobre la marcha de Sergio Ramos. “Le deseo lo mejor. Me hubiera gustado seguir jugando con él. Estuvimos dos años juntos. Es un líder”, dijo el ‘Duque’ durante el contacto con los medios de comunicación.

Hazard pronosticó que Ramos “aún tiene mucho fútbol en sus botas” y que seguirá jugando “al máximo nivel”. “Aún tiene muchos goles que marcar. Es uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Espero que siga disfrutando”, destacó.