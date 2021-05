Gareth Bale necesitaba un respiro de todo lo que significa ser un futbolista de Real Madrid. La presión de los hinchas, las críticas de la prensa y lo complicado de tener una vida normal. El delantero se marchó cedido a Tottenham para disputar esta campaña, pero debe volver tras el préstamo y, antes de ello, valoró su tiempo en España. Además, el galés se solidarizó con Eden Hazard.

“En España el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse”, aseguró el ‘Expreso de Cardiff’ en una entrevista concedida al diario The Times.

Bale se aleja de la exigencia que tiene un jugador fichado por una alta cantidad por el Real Madrid y se define como un deportista al que le gusta jugar al fútbol y estar con la familia. “En Madrid esperan que seas un galáctico, que hagas lo que han visto hacer antes a otros jugadores. La verdad es que seguramente yo no sea como ellos”, confesó.

“Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros muchos a los que les gusta salir y, no presumir, pero sí construir su marca. Van a estos eventos de alfombra roja y yo nunca he sido así. Me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal”, añadió el ex Southampton

Atacó a la prensa española Bale y defendió que su castellano le permite enterarse de todo. “Hablo lo suficientemente bien como para defenderme y entiendo todo lo que sucede a mi alrededor. Lo que molestaba de verdad a la prensa era que no hablase con ellos, así que se inventaron un drama enorme, una telenovela acerca de que yo no era capaz de hacer esto o aquello”.

Bale defendió a Eden Hazard tras la crítica que sufrió el belga por las carcajadas que dejó en Stamford Bridge con excompañeros del Chelsea, tras la eliminación del Real Madrid de la Liga de Campeones. “Literalmente parecía que acababa de matar a alguien. Al fin y al cabo, es solo un partido de fútbol”.