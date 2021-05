Se viene una renovación importante en el Real Madrid para la próxima temporada. Empezando por Sergio Ramos, quien ya tiene pie y medio fuera del equipo merengue, hay otros cuatro jugadores que también podrían salir en el próximo mercado de verano, aunque algunos aún cuentan con contrato hasta el 2022 y no le será nada fácil a Florentino Pérez venderlos. Estos son los jugadores que, junto a Zinedine Zidane, dejarían el club.

La salida de Sergio Ramos

Desde hace algún tiempo este se volvió un secreto a voces. A falta de un mes para la finalización de su contrato, el capitán del Real Madrid no renueva y hasta Florentino Pérez ya tiene casi asumida su salida. Hace poco en El Chiringuito indicó que lo aprecia pero que primero estaba la economía del club en tiempos donde han hecho grandes gastos en la remodelación del Bernabéu. Ramos dejaría el club para buscar un mejor salario.

Sergio Ramos acaba contrato con Real Madrid el 30 de junio del 2021. (Foto: AFP)

Raphael Varane, una posible venta jugosa para el Real Madrid

Rapahel Varane no quiere ampliar su contrato con el Real Madrid, que finaliza en el 2022, por lo que el club se ha planteado venderlo entre 60 y 70 millones de euros. Florentino Pérez no quiere dejarlo ir gratis y en este mercado de verano le buscarían un club para poder venderlo. De acuerdo a Marca, Varane no ve con buenos ojos que el central David Alaba llegue con un salario de 12 millones de euros.

Raphael Varane sigue sin dar luces sobre su futuro con Real Madrid. (Foto: AFP)

Isco y Marcelo con un pie fuera por bajo rendimiento

Dos jugadores que fueron piezas claves en el histórico tricampeonato de la Champions League tienen pie y medio fuera del Real Madrid. Los dirigentes madridistas consideran que tanto Isco como Marcelo han finalizado su ciclo y prueba de ello es la gran suplencia que han vivido a lo largo de esta temporada. Eso sí, no será nada sencillo para Real Madrid, pues ambos tienen un año de contrato y gozan de salarios bastante altos, por lo que deberán venderlos cuanto antes.

Isco y Marcelo le dirián adiós al Real Madrid al final de temporada. (Foto: Getty)

Lucas Vásquez espera una renovación jugosa

El volante, quien en la última temporada se convirtió en lateral derecho (por la lesión de Carvajal) y se volvió un pilar en el once de Zidane, espera que el Real Madrid le renueve con un mejor salario. De no ser el caso podría buscar nuevo club.

