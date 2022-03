El mundo se paraliza una vez más este domingo 20 de marzo cuando Real Madrid vs. Barcelona midan fuerzas en vivo y en directo en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 29 de LaLiga Santander . El clásico español, que será seguido de principio a fin, contará con la transmisión de DirecTV Sports para toda Sudamérica, y de Movistar LaLiga, DAZN y Sky Sports para algunos países de Europa. Asimismo, podrás seguir las acciones live streaming en el minuto a minuto de la web de El Comercio , donde encontrarás todas las incidencias. Los merengues son líderes absolutos en la clasificación con 66 puntos, mientras que los azulgranas son terceros con 51 unidades.

Los pupilos de Carlo Ancelotti viven el que quizás sea su mejor momento de la temporada 2021-22 hasta la fecha: encadenan cinco partidos invictos contando LaLiga y la UEFA Champions League. Además, Karim Benzema y Vinicius Junior son casi imparables para las defensas contrarias. Si a ellos les sumamos el auspicioso presente de Luka Modric y Toni Kroos, los cerebros en el mediocampo, es un plantel más que peligroso.

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid busca consolidar su gran momento futbolístico ante el clásico rival, el FC Barcelona de Xavi.

Al frente estará un conjunto blaugrana que, si bien está lejos de luchar por el título en LaLiga, quiere cobrarse revancha de la derrota 1-2 sufrida en casa en la primera ronda. Además, están motivados por su reciente goleada 4-0 a Osasuna y su clasificación a cuartos de final de la UEFA Europa League tras dejar en el camino al Galatasaray de Turquía.

¿EN QUÉ ESTADIO JUEGAN REAL MADRID - BARCELONA ONLINE?

El compromiso entre los dos equipos más importantes de España se disputará en el remodelado Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Se espera un lleno total en las gradas.

¿QUIÉN SERÁ EL ÁRBITRO DEL CLÁSICO?

El juez designado para impartir justicia en el Estadio Santiago Bernabéu es el español Martínez Munuera, quien dirigirá su segundo Clásico en la temporada tras el disputado en el Camp Nou. En el VAR estará Mateu Lahoz.

BARCELONA 1-2 REAL MADRID: PRIMERA RONDA DE LALIGA

REAL MADRID VS. BARCELONA: ENFRENTAMIENTOS

Real Madrid vs. Barcelona se han enfrentado en 248 ocasiones de forma oficial, dejando un saldo de 100 victorias para los merengues, 96 para los azulgranas y 52 empates. Es decir, el historial está muy parejo. A continuación, repasa sus últimos duelos.

→ Enero 2020 | Barcelona 2-3 Real Madrid - Supercopa de España

→ Octubre 2021 | Barcelona 1-2 Real Madrid - LaLiga Santander

→ Abril 2021 | Real Madrid 2-1 Barcelona - LaLiga Santander

→ Octubre 2020 | Barcelona 1-3 Real Madrid - LaLiga Santander

→ Marzo 2020 | Real Madrid 2-0 Barcelona - LaLiga Santander

Se han convertido un total de 819 goles en todas las competiciones: 415 (Real Madrid) 404 (Barcelona).

REAL MADRID VS. BARCELONA: CAMISETAS

Ambas escuadras cambiarán los colores tradicionales de sus indumentarias para afrontar esta nueva edición de El Clásico español. Real Madris saldrá vestido de color negro con motivo de su 120 aniversario, mientras que Barcelona lucirá los colores de la senyera.

MÁXIMOS GOLEADORES DE LOS CLÁSICOS REAL MADRID - BARCELONA

→ Lionel Messi: 26 goles

→ Cristiano Ronaldo: 18 goles

→ Alfredo Di Stéfano: 18 goles

→ Raúl González: 15 goles

→ Fernec Puskas: 14 goles

→ ‘Paco’ Gento: 14 goles

→ Carlos Santillana: 15 goles

→ Luis Suárez: 11 goles

