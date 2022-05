Real Madrid vs Levante se enfrentan en un partido crucial por la fecha 36 de LaLiga de España. Conoce todos los detalles del partido, cuándo juegan, a qué hora, canales de TV que pasan la transmisión en vivo, dónde ver online y cómo seguir gratis. Aquí podrás seguir minuto a minuto las incidencias con videos de los goles en directo.

El duelo enfrenta a dos equipos de realidades opuestas: Real Madrid cumple con presentarse tras asegurar el título de manera anticipada, mientras que Levante está en el fondo de la tabla y necesita sumar de a tres para buscar salir de la zona de descenso.

El descenso del conjunto valenciano se definirá si cae en el Bernabéu y Granada vence como local. Si empata también hay riesgo, si Granada saca una victoria y Cádiz no pierde de visita.

CUÁNDO JUEGA REAL MADRID VS LEVANTE Y A QUÉ HORA

Real Madrid recibe a Levante por LaLiga este jueves 12 de mayo, desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), en el estadio Santiago Bernabéu. Revisa los horarios del partido según cada país.

14:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

15:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE VER REAL MADRID-LEVANTE

El Real Madrid vs. Levante será transmitido por TV a través de los canales ESPN, Movistar+ y Sky Sports, pero no son las únicas opciones para ver el encuentro en directo.

CÓMO VER ONLINE REAL MADRID-LEVANTE

Si quieres ver el Real Madrid vs. Levante vía streaming debes sintonizar STAR Plus, mientras que DirecTV GO también es una alternativa para seguir el duelo online.

La lucha por conservar la categoría está apretada en España, aunque el que peor panorama es para Alavés. Una derrota de los vascos frente al Espanyol (13º) el miércoles los condenaría a la segunda división si el Granada logra puntuar contra el Athletic de Bilbao (8º).

Levante, penúltimo a cinco puntos de la salvación tampoco puede permitirse fallar en casa del Real Madrid, que, tras ganar la Liga, piensa más en su final de Champions en París el 28 de mayo.

