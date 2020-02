Le dio una asistencia a Isco y fue uno de los futbolistas que ‘más’ hizo frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, Vinicius Junior no es el futbolista letal de cara al arco, no es el jugador que le ‘pintaron’ a los fanáticos madridistas y tampoco es la solución de Zidane cuando Eden Hazard no se encuentra en el campo de juego.

Tras el duelo del Real Madrid vs. Manchester City, Vinicius Junior se mostró muy crítico y tuvo duras palabras respecto al arbitraje en cancha del Real Madrid. “No necesito el celular para ver la jugada. Todos vieron que Gabriel Jesus tocó a Sergio Ramos (en su gol). Siempre vienen y pitan contra nosotros”, sostuvo el brasileño en rueda de prensa. Esto le saldría caro.

Un día después del duelo, el diario Sport reportó en su edición digital que Vinicius se expone a la apertura de un procedimiento por las palabras que hizo ni bien culminó el choque del Real Madrid. “Podría ser considerado como actitud antideportiva”, según el artículo 15 del Código Disciplinario de UEFA.

Vinicius, caso similar al de Neymar

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Neymar fue sancionado meses atrás por algo parecido. Luego del choque en Parque de los Príncipes contra Manchester United - en el que no jugó - sostuvo que el arbitraje fue una “vergüenza por poner a cuatro tíos que no entienden el fútbol”. Le cayó tres partidos como castigo al atacante del ‘Scratch’.

De otro lado, el primer equipo del Real Madrid tendrá que olvidarse rápidamente de esta derrota frente al Manchester City de Pep Guardiola ya que este domingo chocará ante el Barcelona en el Bernabéu por la jornada 26 de LaLiga Santander. Está en el segundo lugar del torneo local con 53 puntos, dos por debajo de los culés.