Real Madrid se alista para sacar lustre a su título de supercampeón de España, obtenido el pasado domingo ante Atlético de Madrid, en el duelo que afrontará ante Sevilla, este sábado 18 de enero desde las 10:00 horas en Perú, por la fecha 20 de LaLiga Santander y que será transmitido en todo América Latina a través de DIRECTV Sports y DIRECTV Play. Mientras que en España se podrá ver desde las 16:00 horas vía Mitele Plus y Movistar LaLiga.

Ten en cuenta que El Comercio, a través de su página web, transmitirá el minuto a minuto del Real Madrid vs. Sevilla, y te brindará toda la información de LaLiga Santander con estadísticas, tabla de posiciones, goles, polémicas del VAR, videos, y cómo y dónde ver este partido de fútbol en vivo y en directo.

EN VIVO | Real Madrid vs. Sevilla: ¿cómo, cuándo y dónde ver en directo el partido por LaLiga Santander? | Foto: AFP

Previa del Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga Santander

Con nuevo título en su vitrina, Real Madrid se alista para enfrentar a Sevilla en el Santiago Bernabéu. La ‘Casa Blanca’ atraviesa, quizás, su mejor momento en la temporada pues el fútbol que exhibió en el final four de la Supercopa de España ha sido destacado por la prensa internacional y sus propios rivales en Europa. Además, cosechó un nuevo título de la mano de Zidane y con las bajas de sus estrellas: Eden Hazard, Karim Benzema y Gareth Bale.

Atrás quedó la especulación de una posible destitución del DT francés tras la derrota ante Mallorca por LaLiga Santander el pasado 19 de octubre. Desde esa fecha, Real Madrid acumula 16 partidos consecutivos sin perder -10 de ellos con triunfos- y sirvió como punto de inflexión para lo que resta de temporada.

Sin embargo, para este duelo ante Sevilla no estará un futbolista clave en la nueva etapa de Zidane, hablamos del uruguayo Federico Valverde. Su acción en la final de la Supercopa de España -derribó deliberadamente a Álvaro Morata cuando se iba solo ante Courtois- le costó una fecha de suspensión. Su ausencia podría mermar en el sistema que implementó el entrenador francés con cinco mediocampistas.

Pero las buenas presentaciones de Isco podrían ayudar a convertir el esquema de Real Madrid a un 4-3-3, pues se especula la vuelta de Karim Benzema y Gareth Bale en ataque. Otra duda podría ser la presencia de Sergio Ramos, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho durante la final ante Atlético Madrid y se recuperó con rapidez para jugar un partido ante Sevilla que es especial para él -debutó profesionalmente con Sevilla-, pero si presenta molestias, Militao será su reemplazo.

Horarios, guia TV y canales del Real Madrid vs. Sevilla por la jornada 20 de LaLiga Santander, en el Santiago Bernabéu. (Foto: Getty Images)

En tanto, Sevilla tiene como claro objetivo esta temporada consolidarse en los puestos de clasificación de Champions League. La presencia del cuadro andaluz en el Santiago Bernabéu tendrá como ‘condimento especial’ el regreso de su actual DT, Julien Lopetegui, quien tuvo un paso fugaz por Real Madrid antes que los malos resultados, y la disputa con la Real Federación Española de Fútbol, lo terminen por sacar de la entidad merengue.

A favor del equipo de Lopetegui se puede comentar que es el mejor conjunto jugando en calidad de visita, pues tras la primera ronda de LaLiga Santander ha cosechado 20 puntos jugando a domicilio, sin embargo no gana en el Santiago Bernabéu desde 2008 y acumula 12 derrotas en la casa del Real Madrid.

En el plano deportivo, Lopetegui tiene dos importantes bajas, las del extremo argentino Lucas Ocampos, un referente en el ataque pero que debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones; y la del centrocampista Joan Jordán, quien sufrió un fuerte golpe en la cara en el partido de Copa del pasado domingo ante el Escobedo cántrabro.

Real Madrid vs. Sevilla, alineaciones probables del partido:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos o Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando Reges; Munir, Éver Banega, Óliver Torres, Nolito; y De Jong.

Canales de TV para ver Real Madrid vs. Sevilla:

Argentina: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Bolivia: Tigo Sports

Chile: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

El Salvador: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Paraguay: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Perú: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Uruguay: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Horarios por país del Real Madrid vs. Sevilla:

México: 09:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

Perú: 10:00 horas

Colombia: 10:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Bolivia: 11:00 horas

Paraguay: 11:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Brasil: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Uruguay: 12:00 horas

España: 16:00 horas

Real Madrid: así se recupera Sergio Ramos de la lesión al tobillo | Video

Últimos partidos del Real Madrid

12/01/20 | Real Madrid 0-0 (4-1) Atlético Madrid | Supercopa España

08/01/20 | Valencia 1-3 Real Madrid | Supercopa España

04/01/20 | Getafe 0-3 Real Madrid | LaLiga Santander

22/12/19 | Real Madrid 0-0 Athletic Club | LaLiga Santander

18/12/19 | Barcelona 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

Últimos partidos de Sevilla

12/01/20 | Escobedo 0-5 Sevilla | Copa del Rey

03/01/20 | Sevilla 1-1 Athletic Club | LaLiga Santander

21/12/19 | Mallorca 0-2 Sevilla | LaLiga Santander

18/12/19 | Bragantiños 0-1 Sevilla | Copa del Rey

15/12/19 | Sevilla 1-2 Villarreal | LaLiga Santander

