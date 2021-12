Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los momentos deportivos más recordados del año 2021 fue el fichaje de Lionel Messi al París Saint-Germain. Después de dieciséis años en el FC Barcelona, el astro argentino empezaba una verdadera revolución francesa, tanto en lo deportivo como en lo digital. El arribo de Leo al PSG desató una euforia a nivel global. Hecho que se pudo evidenciar en las distintas plataformas online del conjunto galo, los días previos al anuncio oficial. Teniendo en cuenta la magnitud de lo que estaba por suceder, el equipo de Social Media del conjunto francés empezó a trabajar contrarreloj, para crear una estrategia de bienvenida acorde a una de las leyendas del balompié.

Detrás de toda esta planeación estuvo Samba Digital, una agencia digital de deportes y entretenimiento, que trabaja manejando las redes sociales de clubes (PSG, Napoli, Tottenham, Frankfurt, Leeds, Everton, Juventus, entre otros clubes) y compañías de apuestas. El Comercio dialogó con Pedro Caffa, Social Media Manager de Samba Digital para marcas deportivas de Europa y Brasil.

—Pedro, cuéntanos un poco de Samba Digital y su negocio con los clubes de fútbol en el mundo

Samba digital ya tiene más de diez años en este sector, últimamente ha cobrado un poco más de renombre a nivel mundial. Nosotros nos dedicamos a la internacionalización de marca, ese es nuestro objetivo. Primero, construyendo audiencias fuera de los países de los clubes de futbol y federaciones. También de otros deportes como el básquet, el automovilismo o el tenis, trabajamos con el Roland Garros por ejemplo.

Hacemos contenido digital en diferentes idiomas para diferentes territorios. Luego, una vez construida esa audiencia para nuestros clientes, tratamos de capitalizarlas a través de prácticas de monetización y beneficios comerciales. Ese es nuestro primer objetivo, pero también tenemos otros productos, como por ejemplo el portal sports traslate, donde nos dedicamos a traducciones en cualquier idioma, con opciones de más de 150 lenguas. Ahora estamos trabajando en una nueva plataforma de influencers que será lanzada próximamente.

—¿Cómo se logra conectar a clubes de Europa con Latinoamérica cuando no tienen jugadores en esta parte del continente?

Ese es uno de los principales desafíos que enfrentamos. Hablando propiamente del latino, tratamos de apelar a diferentes estrategias, la primera es un jugador o un exjugador. Aunque no siempre se puede. Por ejemplo sucedió con Perú y Lille (club de Francia). No habían jugadores en común e intentamos acercarnos a través de fechas claves, como por ejemplo el día de la bandera y la Independencia. Creamos mucho contenido y la verdad que tuvo mucha repercusión en los peruanos, fue una linda experiencia. Luego, hay diferentes maneras como unirse a tendencias del mercado local, intentar a través de clubes locales, felicitarlos o generar una alianza. Teníamos una alianza hace unos años con el Wolfsburgo, solamente a través de la mascota. En México existía un equipo que se llamaba Lobos BUAP. Como al Wolfsburgo los llaman los lobos en Alemania, la mascota fue el nexo para conectar a los dos equipos. Creamos una alianza digital en la cual se intercambiaba contenido, se planeaba a futuro tener algunas academias en común. Eso también pasó con Nápoli y Atlético Nacional. Ahí sí existía un vínculo real que eran los futbolistas David Ospina y Camilo Zúñiga. También puede ser por los colores como fue con Lille y Perú, hay demasiadas formas. Reside mucho en la creatividad de nuestros colaboradores y explotarla al máximo. Porque todo el mundo en Latinoamérica es fan de su equipo local, pero también guardan cierto cariño al futbol europeo porque están sus estrellas. Entonces nuestro desafío es que ese segundo amor que encuentran en el futbol europeo sea en nuestros clientes.





Pedro Caffa de Zamba digital

—Mencionaste Perú. ¿Hubo alguna razón por la cual eligieron a nuestro país para empezar a generar contenido?

Cuando nosotros hablamos de Latinoamérica nos referimos a todos los países, pero también sabemos que Perú es una comunidad que tiene mucho engagement (conexión) en redes sociales. En muchas ocasiones está por encima de Colombia. Sucedía con la Bundesliga. Después de México venía Perú en niveles de audiencias por obvias razones: Claudio Pizarro, Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. Siempre creamos muchísimo contenido de Perú en la Bundesliga. Ahora trabajamos con el Eintracht Frankfurt donde jugó Zambrano. También hay otros clubes donde no hay una relación tan clara con el país, pero que han generado buenos resultados. Nápoli con las fechas especiales, Mónaco a través de la fundación de Lima, porque es una ciudad que también está construida sobre una roca como lo es la ciudad italiana. Hasta hemos logrado unir al PSG. (Los peruanos) son una audiencia gigante, que les importa mucho el futbol europeo. Nos agrada tener ese cariño de Perú y por eso creamos contenido para el país.

—¿Qué necesita un club de Sudamérica para internacionalizarse? ¿Es necesario tener algún vínculo fuera de sus fronteras?

Lo primero que necesita un club de Latinoamérica para internacionalizarse es el propio deseo de hacerlo. Creo que para algunos equipos puede ser más fácil trascender a nivel internacional, como por ejemplo River, Boca, Corinthians, Flamengo, entre otros. Pero internacionalizarse no significa ir a todo el mundo. Hay una primera internacionalización en Sudamérica que se puede dar a través del idioma, para los clubes que no son de Brasil. Los brasileños son una audiencia que también mira mucho hacia afuera, entonces tal vez crear una acción de marketing, cuando un equipo va y visita dicho país. Para instituciones con muchos fanáticos alrededor del mundo tal vez sería ideal tener redes sociales en inglés, portugués e incluso árabe. Creo que sería una buena práctica para empezar porque son equipos que tienen el potencial internacional, porque son clubes que no solo comunican, sino que también pueden vender merchandising, pueden lograr potenciar la visibilidad de muchos acuerdos comerciales que tienen en el exterior. Pero qué necesita, primero el deseo y también la creatividad de cómo trascender fuera. Porque no todos tienen la posibilidad de llegar a EE.UU, Europa o China, que hoy es uno de los mercados más codiciados. La idea es ir de a pocos, nosotros nos abogamos a eso. Establecemos alianzas con otros clubes. Hace poco hubo una alianza verdiblanca entre el Betis, Atlético Nacional, Banfield y Santos Laguna, solamente por los colores, eso es un ejemplo de la creatividad y de deseo por internacionalizarse.

—¿Por qué crees que grandes como River o Boca no han apostado por entrar a otros idiomas? ¿Están perdiendo una gran oportunidad de hacer negocio?

Yo soy justamente de Argentina y conozco bien la idiosincrasia argentina. Pasa que la pasión es muy nuestra, muy argentina. Esto tiene que ver por un lado, pero creo el factor número uno es la dificultad económica que tiene hoy el país. Está en crisis y tal vez donde más recortan los clubes es el área de marketing y todo lo que es digital. Por suerte cada vez más se están viendo nuevas campañas, los clubes aportan a ese sentido. No sé si se están perdiendo un negocio con eso, pero sí no están comunicando al fan de afuera en su propio idioma. Quizá los acuerdos comerciales están apareciendo igualmente porque son clubes gigantes.

—¿Cuánto puede sumarle a un club sudamericano conectar con diferentes audiencias en el mundo?

Depende que tan grande pueda ser esa audiencia que construya. Por ejemplo, Boca está haciendo planes para socios internacionales que pagan una mensualidad y eso es una manera de monetizar, ofrecerle contenido exclusivo, tratar de generar un valor ahí. Lo que veníamos hablando antes, comunicar en diferentes idiomas es acercarse a diferentes sectores y a lo mejor atraer a nuevos patrocinadores.

—¿Cómo manejaron en Samba Digital el fichaje de Messi, teniendo en cuenta que todo sucedió en muy pocos días?

Lo que fue la presentación de Lionel Messi en París Saint-Germain fue nuestro mejor caso de éxito hasta la fecha. Nosotros trabajamos con PSG hace más de seis años. Primero fue con el mercado de Brasil, donde logramos organizar un propio carnaval de Rio de Janeiro en el verano del 2018. Hace dos años trabajamos en español y este año comenzamos en inglés. Messi salió del Barcelona para sorpresa de todos, lo que hicimos fue empezar a pensar con el equipo español, porque era el idioma que iba a ser directamente comprometido con la llegada de Messi. Entonces empezamos a ver las ideas con las que podíamos ayudar al club, nosotros lo que fuimos es a dar nuestro apoyo y nuestra experiencia en Latinoamérica para la llegada de Leo. Eso fue un sábado, el domingo cerramos la idea, que era llevar al streaming Ibai Llanos a París, para hacerle una entrevista a Messi, la que iba a ser la primera entrevista por Twitch. ¿Por qué? Porque ya estaban todos los medios del mundo, los más importantes, CNN, ESPN, El País de España. Qué podíamos ofrecer que no esté dentro del paquete global. Era la primera entrevista de Messi en suelo francés, además de otros contenidos que también hicimos con el equipo creativo como graficas recordando su pasos, sus orígenes en Rosario. Pero la gran acción fue llevar a Ibai. Por suerte todo salió muy bien. Fue increíble porque fueron dos horas de streaming en vivo en el Parque de los Príncipes. Messi con una simpleza total, fue uno de los casos de éxito más grande de la empresa, el mejor jugador del mundo junto al mejor streaming del mundo.

—Hablaste de Ibai y antes de un próximo proyecto de influencers. ¿Qué papel tienen hoy en día este tipo de personajes en el mundo del fútbol?

Creo que es un papel preponderante cada vez más, no solo en el mundo del futbol, sino en el mundo en general. Las marcas los clubes, los medios de comunicación también están yendo a buscar a este tipo de personajes, a los influencers, a los streaming, a los comediantes también. Creo que hoy son necesarios, son un nuevo canal, un nuevo jugador en lo que respecta a la comunicación. Hoy mismo Ibai Llanos con la empresa Cosmos de Gerard Piqué están transmitiendo en vivo los partidos de PSG para España. Hicieron lo mismo con los partidos de Copa América. Un día dijeron hagamos el Mundial de Globos y se convirtieron en un fenómeno global. Hoy los más jóvenes están prefiriendo este tipo de contenidos. Los influencers están pasando a ser el papel de lo que eran para nosotros en los noventa los conductores de televisión.

