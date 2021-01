Sebastián Beccacece y Jorge Sampaoli trabajaron de la mano durante muchos años. No obstante, el periodo que ambos formaron parte de la selección de Argentina es uno de los que más se recuerda. De hecho, dicha etapa marcó el final de su historia, y hoy, se sabe que están distanciados.

“Hoy no tengo contacto con él, sí con sus hijos. Estuve 13 años trabajando con él. Es el padrino de mi hija, pero hoy no tenemos esa conexión que tuvimos en un momento. Empezamos juntos y la verdad, desde Sport Boys hasta la selección, pasaron un montón de cosas”, confesó Beccacece en entrevista con Clarín.

El saliente entrenador de Racing Club y asistente de Jorge Sampaoli en Sporting Cristal, la selección de Chile, entre otros equipos, reveló que hubo alguna diferencia en el camino con su colega. “Construimos una manera, una forma, cada uno tuvo su mirada, su forma de conducir, después surgió algún tipo de diferencia“, comentó.

Por otro lado, Beccacece evitó dar detalles sobre el clima que se vivía en la interna de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018, en el que Lionel Messi y compañía no pasaron de octavos de final, luego de caer a manos de Francia.

“Siempre lo he expresado. La intimidad y la discreción son sagradas. Tal vez, lo debería explicar el conductor. Yo fui un simple acompañante. Tengo valores que considero fundamentales. Eso yo no lo negocio. Hablo y me expreso donde tengo que hacerlo, en el campo de juego”, sentenció el estratega de 40 años.