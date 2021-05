Everton podría dar el golpe esta temporada de Premier League y clasificar a la Europa League y gran parte es gracias a James Rodríguez. El volante de la Selección Colombia es uno de los principales artífices de que el cuadro ‘Toffe’ esté a tan solo cuatro puntos del Liverpool, quinto en la clasificación, y en las próximas fechas pueda acceder al torneo continental.

El exReal Madrid quiere aprovechar su estadía en Inglaterra debido a que “no le queda mucho tiempo en el fútbol”, según explicó en conversación con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). La noticia dejó boquiabierto a más de uno.

“Creo que falta poco porque no me gustaría jugar muy mayor”, reveló el volante sobre su posible retiro. “No he pensado mucho eso, no te sé decir el sitio en donde me gustaría retirarme”, dijo.

“Por ahora quiero disfrutar al máximo. Quiero aprender, ayudar a los jugadores jóvenes. A toda esta camada que tiene casi 30 años para arriba le falta cada vez menos”, añadió James.

A pesar de que podría sorprender con la noticia, Rodríguez sigue concentrado en los próximos objetivos del cuadro cafetero. “Ganar alguna Copa, eso es lo que yo quiero. He conseguido cosas muy importantes con esta camiseta, ¿por qué no ganar un título? (…). Deseo estar en un once de la FIFA. Estuve muy cerca en el 2014″, explicó.

James finalizó reafirmando su compromiso por su selección. “Creo que tengo 80 partidos y todos los tomo con una gran importancia, incluso los amistosos. Cuando vistes esta camiseta tienes que darlo todo y siempre estar al límite porque estás jugando por un país”.

El próximo partido de Colombia será ante Perú por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Lima. El equipo cafetero se ubica en la séptima posición de la clasificación al próximo Mundial.

