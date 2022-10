Luego de los terribles sucesos que pasó en los exteriores del estadio Juan Carmelo Zerillo, la socia de Gimnasia de La Plata, María Belén Bártoli, encaró al Presidente del club, Gabriel Pellegrino frente a las cámaras de TyC Sports.

“¿Dónde carajo estabas? ¿En qué parte estabas?”, le dijo la socia, María al Presidente, mientras daba declaraciones. El dirigente respondió que estaba en el palco, confesión que hizo enojar más a la fanática.

“En el palco no tenías que estar, tenías que estar acá abajo, pidiendo que no nos cagaron con gases lacrimógenos ni a tiros. Quisiste vender, entradas; ¿a quién le quisiste vender entradas?”, expresó la mujer.

La socia le reclamaba a Pellegrino el por qué vendió más entradas de lo debido, a lo que el Presidente respondió: “No, no vendí entradas”, sin embargo, luego de que la asociada le dijera que eso se había informado en la página oficial de la institución, especificó el número exacto de localidades vendidas para no socios fue de 3.354. “Ah, ¿entonces sí? ¡3.000 entradas! ¡No se podía vender ninguna! No tenés cara, Gabriel. Tenés que adelantar las elecciones e irte porque no estás a la altura”, exclamó.

“No estás a la altura de las circunstancias. Me cagaron a palos y soy socia. ¿Por qué no estabas en la tribuna sintiendo que te morías?”, finalizó.

