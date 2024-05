El tiempo se ha detenido en el Santiago Bernabéu. Es el minuto 85 y la afición del Real Madrid lucha contra el reloj. A diferencia de otras ocasiones, como hace algunas semanas frente al Bayern Múnich, la hinchada blanca no mira el marcador, solo le importa alargar aquel momento todo lo que se pueda y disfrutar un poco más de Toni Kroos. Pero es imposible y triste a la vez: el alemán no volverá a ponerse el número ‘8′ en casa. La línea lateral del campo grafica muy bien la situación: es el final y nadie quiere que cruce la meta. Las lágrimas comienzan a asomar y los corazones se aceleran con cada paso del volante, a quien su familia lo espera en lo más alto de las escaleras que dan al vestuario.

Faltan algunos minutos para que se consuma el empate sin goles entre el Madrid y Betis, en la última jornada de la Liga española, en manos del equipo de Carlo Ancelotti hace cuatro fechas; sin embargo, nadie se mueve del renovado escenario blanco. En un partido para cumplir con el calendario y ensayar de cara a la final de la Champions League del próximo sábado, el adiós de Kroos le dio sentido al juego. El campeón pudo haber perdido su invicto de local. De hecho, estuvo contra las cuerdas en varios pasajes del encuentro (a la visita le anularon dos goles por offside), siendo salvado por el VAR. También lo pudo ganar con Vinícius y Rodrygo, aunque era lo de menos. Las miradas siempre se siguieron a Toni, desde que pisó el césped para recibir una ovación que anticipaba lo que iba a suceder más tarde.

Con el pitazo de Isidro Díaz de Mera Escuderos, la imagen del teutón se multiplicó en las pantallas del Bernabéu, mientras que en las tribunas las emociones se expresaban a través del ‘8′. En ese instante, Kroos fue más alemán que nunca, agradeciendo el cariño de la gente con una tímida sonrisa. Esa calma y control, tan característico del mediocampista de 34 años, se esfumaron cuando vio a sus hijos frotándose los ojos. Ahí, Toni no pudo más, quebrándose y despidiéndose entre lágrimas.

“Gracias leyenda”, se leía en una de las tribunas con la imagen del mediocampista y el número 22, en referencia a la cantidad de títulos del brillante futbolista con la camiseta del Real Madrid. Cifra que podría aumentar el siguiente sábado tras el duelo ante Borussia Dortmund. Si el club presidido por Florentino Pérez alza su decimoquinta ‘Orejona’ en Wembley, Kroos cerrará su exitosa carrera con seis Ligas de Campeones, cinco vestido de blanco. Por eso, el Bernabéu transformó el ‘8′ en símbolo de infinito (∞), dándole la categoría de leyenda al alemán.

“He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños”

Con las emociones a flor de piel, Toni Kroos se dio tiempo para conversar con Real Madrid TV: “No es fácil hablar, pero sólo puedo decir gracias. A todo el madridismo, al club, a mis compañeros y al estadio, siempre me he sentido como en casa. No podría pedir más. Han sido 10 años inolvidables”. Y agregó: “Vienes con una sensación diferente cuando sabes que es el último partido. Pero yo me he dicho que quería disfrutar y lo he hecho en estos 85 minutos, como siempre que he jugado aquí. Es tan especial. En los próximos años, cuando no lo tenga, lo voy a notar. He estado bastante fuerte hasta el momento que he visto a mis niños″.

Ya sin el bullicio de los hinchas, que lo ovacionaron por varios minutos, el volante se refirió a sus compañeros y a la final del próximo sábado en el mítico estadio de Wembley. “Es un equipo especial, siempre he dicho que es un buen grupo. Cada uno me ha dado el respeto que merecía. No sólo es un grupo de buenos jugadores, son muy buenas personas. Siempre me he sentido muy cómodo en este equipo. Quería hacerlo oficial antes de este partido para que, a partir de mañana, lo podamos olvidar. La mejor manera de irme sería ganando un título”, finalizó.

El plantel del Real Madrid despidió así a Toni Kroos. (Foto: EFE/J.J.Guillen) / J.J.Guillen

“El Bernabéu le ha dado la despedida que merece”

Como era de esperarse, la conferencia de Carlo Ancelotti, posterior al duelo contra el Betis, giró en torno a la despedida de Kroos. El técnico del Real Madrid destacó la trayectoria y sencillez del teutón. “El Bernabéu le ha dado la despedida que merece, ha sido una noche muy emotiva. Tenemos la suerte de disfrutar otra semana de él. Ha sido uno de los más grandes, un gran medio, de mucha calidad y un carácter fantástico, con poco ego y que siempre ha jugado para el equipo; muy altruista. Hemos tenido la suerte de tenerlo durante diez años”, indicó.

Una leyenda. Un futbolista único. Un gran madridista y un honor para mí entrenarte. Te deseo lo mejor, Toni. pic.twitter.com/e0yohWeCHs — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 25, 2024

En esa línea, añadió: “Hacerlo mejor de lo que ha hecho Kroos en este club es muy complicado. Ha tomado una decisión muy fuerte que nadie podía imaginar. Ha mostrado mucho carácter y despedirse así es de grande. Es una despedida de un gran personaje del fútbol que hemos tenido la suerte de tenerlo aquí y el fútbol ha disfrutado de un gran jugador”.

En un momento de la rueda de prensa, el italiano fue consultado sobre el reemplazante de Kroos, poniendo como candidato a Jude Bellingham, sustituto que el entrenador descartó. “Yo creo que no. A Bellingham cuanto más cerca lo tenemos de la portería es mejor para nosotros. No hay un jugador con las características de Kroos en el mercado, pero tenemos que remplazarlo de otra manera. Tenemos medios con muchísima calidad y tenemos que adaptar el juego de la próxima temporada a sus características”, finalizó el entrenador.