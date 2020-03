El coronavirus (Covid-19) ha obligado a paralizar las actividades deportivas en España para evitar el brote masivo y de alguna manera frenar la propagación del mismo. En la presente nota encontrarás la información más relevante del deporte del mencionado país con respecto al virus.

Jovic: “Debemos estar en casa y no salir de Madrid”

Luka Jovic, delantero serbio del Real Madrid, aseguró que ha compartido equipos de recuperación que usaba el jugador de baloncesto Trey Thompkins, infectado por el coronavirus, y que los médicos les han comunicado que en la cuarentena que completan desde hoy deben "estar en casa y no salir de Madrid".

“Fuimos a entrenar esta mañana, pero vinieron de la administración y dijeron que no teníamos entrenamiento ni nada durante las próximas dos semanas. Todos debemos estar en casa y no salir de Madrid”, dijo en una entrevista al medio de comunicación serbio B92.

Jovic desveló que ha sufrido una pequeña lesión y que recuperó junto a Thompkins de la plantilla de baloncesto que sufre coronavirus. “Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días, he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus”

El serbio mandó, no obstante, un mensaje tranquilizador al admitir que no ha notado nada los últimos días “No tengo síntomas, me siento realmente bien”, reconoció.

Fuente: EFE

En Real Madrid han entrado en cuarentena a causa del coronavirus. (Foto: RMCF)

Zidane prepara entrenamientos personalizados durante la cuarentena

Zinedine Zidane ha preparado entrenamientos personalizados a sus jugadores para que los completen en sus respectivos domicilios durante la cuarentena a la que deben someterse, tras el positivo por coronavirus del jugador de baloncesto Trey Thompkins y el cierre de la ciudad deportiva del Real Madrid.

El técnico del Real Madrid fue quien anunció a sus jugadores que se suspendían los entrenamientos, antes incluso de conocer el parón en el fútbol español, tras ser informados todos los trabajadores del primer equipo de lo ocurrido con Thompkins por Niko Mihic, jefe de los servicios médicos del Real Madrid.

Compartir en la Ciudad Real Madrid zonas comunes los equipos de fútbol y baloncesto, como el comedor o las salas de recuperación, el riesgo de contagio de los jugadores de Zidane ha sido alto por lo que inmediatamente pasaron a una fase de aislamiento bajo la atención médica a distancia por médicos del club.

Zinedine Zidane y lo que dijo sobre su permanencia en Real Madrid. (07/03/2020)

Los futbolistas no entrenaron este jueves y se marcharon a sus domicilios. Deben comunicar al cuerpo médico los síntomas que van teniendo los próximos días en el inicio de la cuarentena a la que deben someterse los próximos veinte días. Y si no presentan ninguno podrán completar los entrenamientos que el cuerpo técnico les facilita a diario para mantener un buen tono físico y estar en condiciones en el momento en el que regrese la competición.

Dada la situación, el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, se personó en la ciudad deportiva para reunirse con la plantilla y el cuerpo técnico, mostrar el total apoyo del club e iniciar la notificación de lo ocurrido a los estamentos que horas después hicieron oficial la decisión de paralizar el fútbol.

Fuente: EFE

Thompkins (Real Madrid) confirma que está contagiado del coronavirus

El ala-pívot estadounidense del Real Madrid Trey Thompkins confirmó este jueves que se ha contagiado del coronavirus con un mensaje a través de las redes sociales en el que ha confirmado que se encuentra "genial" y ha agradecido las muestras de cariño.

“Gracias a cada uno de los que me ha enviado su cariño o se ha interesado por mí. Me encuentro genial y solo esperando a que pase el virus en este momento. Realmente significa mucho”, señaló el jugador a través de su perfil oficial en la red social Twitter.

El interior estadounidense dio positivo en el control realizado en la mañana del jueves por los médicos de los servicios médicos del Real Madrid, lo que provocó que las primeras plantillas de fútbol y baloncesto hayan tenido que ponerse en cuarentena, ya que comparten instalaciones, así como los trabajadores de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Los partidos de la Euroliga, en la que el Real Madrid tenía que enfrentarse esta tarde al Estrella Roja serbio, y la Liga Endesa han sido suspendidos, así como los encuentros de LaLiga Santander de fútbol y el cruce de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City inglés.

Tras conocerse el caso de coronavirus en la plantilla del Real Madrid de baloncesto, el Armani Milán italiano también ha decidido poner en cuarentena a su plantilla, que se enfrentó con el club blanco el pasado 3 de marzo.

Fuente: EFE

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 14: Trey Thompkins, #33 of Real Madrid in action during the 2019/2020 Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 19 match between CSKA Moscow and Real Madrid at Megasport Arena on January 14, 2020 in Moscow, Russia. (Photo by Mikhail Serbin/Euroleague Basketball via Getty Images)

El coronavirus pone a la Liga y al Real Madrid en cuarentena

Ante las circunstancias conocidas esta mañana, referidas a la cuarentena establecida en el Real Madrid y los posibles positivos en jugadores de otros clubes, LaLiga considera que se dan ya las circunstancias para que se siga con la siguiente fase del protocolo de actuación contra el COVID-19.En consecuencia, de acuerdo con las medidas establecidas en el Real Decreto 664/1997de 12 de mayo,acuerda la suspensión, al menos, de las dos próximas jornadas. Dicha decisión será reevaluada tras la finalización de las cuarentenas decretadas en los clubes afectados y de otras posibles situaciones que pudieran darse. LaLiga, como organizadora de la competición, ha procedido a comunicarlo a la RFEF,al CSD y a los Clubes.

UEFA pospone Man City-Real Madrid y Juventus-Lyon por octavos final Champions debido a coronavirus

Los choques entre Manchester City-Real Madrid y Juventus-Olympique Lyonnais de la próxima semana por la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones fueron pospuestos por el brote de coronavirus, informó el jueves la UEFA.

El equipo español había informado más temprano que decidió poner en cuarentena en sus hogares a todos los integrantes de sus equipos de fútbol y baloncesto después de que uno de su baloncestistas dio positivo por el coronavirus

El defensor de la Juventus Daniele Rugani dio positivo de coronavirus, informó el miércoles el club de la Serie A, que destacó que puso a su plantel en cuarentena.

“Tras la cuarentena impuesta a los jugadores de Juventus y Real Madrid, los partidos no se jugarán como estaba planeado”, dijo la UEFA sobre los encuentros programados para el 17 de marzo.

El City se impuso 2-1 como visitante en la ida, mientras que Lyon le ganó 1-0 a la Juve.

Fuente: Reuters

El Real Madrid cierra el Tour del Bernabéu

El Real Madrid se ha sumado al cierre de museos de Madrid por la pandemia existente a causa del coronavirus y ha decidido cerrar desde este jueves el Tour del Bernabéu, una de las atracciones turísticas para los visitantes a la capital de España.

El club blanco cierra el estadio Santiago Bernabéu y de manera temporal anuncia que no se podrá realizar el tour que lo recorre. El Real Madrid asegura que toma esta decisión “en línea con las medidas adoptadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, y en consonancia con las resoluciones del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ante la crisis provocada por la enfermedad del coronavirus”.

El partido que se debía disputar mañana, viernes, correspondiente a LaLiga Santander ante el Eibar ha quedado aplazado por la suspensión del fútbol en España y el estadio se cerrará también durante unos días para cualquier visitante.

Fuente: EFE

Suspendidos todos los torneos de tenis en España hasta el 5 de abril por el coronavirus

La Federación Española de Tenis (RFET) decidió este jueves suspender "todos los torneos" hasta el 5 de abril en el país, como medida para tratar de frenar el avance del coronavirus.

Se suspenden “todos los torneos de Tenis (incluidos Tenis playa y Tenis en silla), nacionales e internacionales y en todas las categorías, que se celebran en España hasta el próximo día 5 de abril de 2020”, afirmó la RFET en un comunicado.

La Federación precisa que “en esa fecha volverá a analizar la situación de la alerta sanitaria por el COVID-19 en nuestro país y se actuará en consecuencia teniendo como principal objetivo la salud de jugadores, aficionados y población en general”.

La nueva decisión de la RFET llega apenas un día después que el miércoles decretara que los torneos se jugarían a puerta cerrada “hasta nuevo aviso”.

De poder finalizar la medida en el día previsto del 5 de abril, el torneo de Barcelona, previsto del 18 al 26 de abril, podría llevarse a cabo sin problema.

Fuente: AP

ACAPULCO, MEXICO - FEBRUARY 29: Rafael Nadal of Spain celebrates with the winner's trophy after defeating Taylor Fritz of the United States during Day 6 of the ATP Mexican Open at Princess Mundo Imperial on February 29, 2020 in Acapulco, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

El Atlético volverá el lunes a los entrenamientos a puerta cerrada

El Atlético de Madrid anunció este jueves una serie de medidas "debido a la situación sanitaria que está atravesando" España "a consecuencia de la crisis del COVID-19", entre las que se incluye que se entrenará "a puerta cerrada" a partir del próximo lunes, cuando tiene prevista su vuelta al trabajo, y que los futbolistas "no se detendrán en la puerta de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda para firmar autógrafos a los seguidores ni realizarse fotografías con ellos".

“Los entrenamientos del primer equipo, que se reanudarán el próximo lunes 16 de marzo, serán a puerta cerrada tanto para Medios de Comunicación como para aficionados. Como medida preventiva, los jugadores de la primera plantilla no se detendrán en la puerta de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda para firmar autógrafos a los seguidores ni realizarse fotografías con ellos. También se suspenderán todo tipo de acciones comerciales, así como ruedas de prensa y entrevistas personalizadas”, explicó en un comunicado publicado este jueves.

Igualmente ocurrirá con el Atlético de Madrid Femenino. “El primer equipo Femenino tendrá sesión informativa mañana tras regresar la mayoría de sus jugadoras de los compromisos internacionales y volverá a los entrenamientos el próximo lunes 16 de marzo. Quedan también suspendidos los actos comerciales, ruedas de prensa y entrevistas personalizadas, con el acceso a sus entrenamientos restringido de la misma forma que los de la primera plantilla masculina”.

El club rojiblanco también ha suspendido los entrenamientos de la Academia (la cantera del Atlético) y escuelas de la Fundación, como ya acordó el pasado miércoles, y ha cerrado el tour del estadio Wanda Metropolitano hasta el próximo 31 de marzo. También informa de que ‘La Oficina de Atención al Atlético’ seguirá prestando servicio y que las tiendas oficiales “permanecerán abiertas en su horario habitual”.

“Todas estas medidas podrían verse modificadas, siguiendo siempre las directrices de las autoridades competentes. Lamentamos los inconvenientes que esta situación puedan generar y agradecemos de antemano la comprensión ante esta excepcional situación”, concluyó el Atlético de Madrid en el comunicado.

Fuente: EFE

UEFA paraliza la Champions y pospondría la Eurocopa un año

La propagación del coronavirus provocó una interrupción de la Liga de Campeones de fútbol por primera vez, incluida la posposición del muy esperado encuentro entre el Manchester United y el Real Madrid.

Otro partido previsto para el próximo martes, en el que Juventus iba a ser local ante Lyon en los octavos de final, fue pospuesto mientras el avance de la pandemia seguía causando trastornos en las ligas y torneos de copas en todas partes del mundo, desde España hasta Estados Unidos, pasando por América Latina.

La FIFA decidió posponer el comienzo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2022. Sin embargo, la Liga Premier inglesa mantuvo en pie su calendario, y permitiría el ingreso de público a varios encuentros del fin de semana.

La UEFA también está cerca de decidir si pospone o no la Eurocopa para 2021, reveló a The Associated Press una persona al tanto de la situación el jueves.

La Liga de España quedó paralizada al menos para las próximas dos fechas, poco después que el Real Madrid confirmó que uno de sus jugadores de baloncesto estaba en cuarentena tras dar positivo. La decisión obedeció a que el equipo de basquetbol comparte instalaciones con los futbolistas.

Horas después, la UEFA confirmó que el City-Madrid en el estadio Etihad fue pospuesto, sin dar una nueva fecha por parte de la entidad rectora del fútbol europeo. El City ganó 2-1 en el partido de ida en Madrid.

Al mismo tiempo, el Juventus-Lyon fue cancelado por la UEFA al confirmarse el miércoles que un jugador del equipo italiano, el defensor Daniele Rugani, dio positivo por el COVID-19. Lyon se impuso 1-0 en la ida.

Rugani fue el primer jugador de la Serie A en dar positivo por la enfermedad. Trascendió un segundo caso el jueves, el delantero de la Sampdoria Manolo Gabbiadini.

“He recibido tantos mensajes. Pero quiero asegurarles que estoy bien, no se preocupen”, dijo Gabbiadini, quien estaba aislado, en Twitter.

El brote del virus provocó que se restringieran los desplazamientos en Italia, donde el fútbol y otros deportes están suspendidos hasta el 3 de abril.

Se desconoce cuándo podrá reanudarse la Liga de Campeones. La UEFA convocó a una videoconferencia para el martes, a fin de lidiar con el efecto de la pandemia sobre las competiciones europeas.

“Todas las competencias nacionales y europeas” serán tema de discusión en ese encuentro, incluida la Euro que debía realizarse en varias naciones.

El organismo rector del fútbol europeo está evaluando las opciones para su principal competencia de selecciones nacionales. La decisión final sería dada a conocer el mismo martes.

Sin embargo, la persona señaló que la postergación de la Euro 2020 por un año es la principal opción que explora la UEFA, que hasta esta semana había insistido públicamente que el torneo de 24 selecciones continuaría con sus planes originales.

La persona solicitó el anonimato para hablar de las discusiones sobre la respuesta del fútbol europeo ante la propagación del COVID-19, la cual fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el miércoles.

La próxima edición de la Eurocopa de antemano se estaba tornando en la más desafiante para la UEFA dado que se disputará en 12 estadios de 12 países diferentes, iniciando el 12 de junio en Roma y terminando el 12 de julio con la final en Wembley.

El posponer la Eurocopa ofrece tiempo potencial en el calendario de las competencias de clubes de la UEFA y en las ligas nacionales para completar temporadas que se han visto afectadas por el coronavirus.

La UEFA indicó en un comunicado que la Eurocopa 2020 sería parte de las discusiones sobre la “respuesta del fútbol europeo al brote” cuando una videoconferencia se lleve a cabo el martes en que participarán las 55 asociaciones, un representante del sindicato de jugadores FIFPRO y las directivas de la Asociación de Clubes Europeos y la Ligas Europeas.

La UEFA agregó que las negociaciones se encontraban “a la luz de los actuales acontecimientos sobre la propagación del COVID-19 por todo Europa y el cambiante análisis de la Organización Mundial de la Salud”.

Unas de las figuras clave involucradas en las negociaciones se encuentra en un aislamiento autoimpuesto. La Juventus confirmó a la AP que su presidente Andrea Agnelli, mandatario de la Asociación de Clubes Europeos, está en cuarentena como medida de precaución después del positivo de Rugani.

Fuente: AP