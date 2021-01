El último 25 de enero se cumplieron 11 años desde aquella noche en la que Salvador Cabañas fue víctima de un atentado en la discoteca ‘bar-bar’, por el cual tuvo que ponerle fin a su carrera futbolística.

En una entrevista para AFP, el exdelantero paraguayo confesó lo acontecido en el baño de dicha discoteca, de la cual salió con un disparo en la cabeza.

“Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome. Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Le dije que no haga eso”, precisó Cabañas.

Asimismo, tras la detención de Edgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’, este confesó que regañó a Jorge Valderas tras su ataque contra el paraguayo.

“Habló conmigo, de lo que había pasado, le tuve que decir que no anduviera en la calle, así lo que contó él así pasó. Yo me doy cuenta hasta el otro día, porque fue en la madrugada, lo regañé pero ya había hecho las cosas, lo que había hecho; eran amigos ellos dos, pero ese día andaba de malas Cabañas, comenzaron a alegar”, mencionó ‘La Barbie’.

