Tras imponerse con autoridad a Valencia y Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentarán en la gran final del nuevo formato de la Supercopa de España. El ‘Derbi de Madrid’ se disputará este domingo 12 de enero desde las 13:00 horas en Perú, y será transmitido en distintos países de América Latina vía DIRECTV Sports, mientras que en España el duelo iniciará a las 19:00 horas a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Mitele Plus.

No olvides que El Comercio te brindará, desde su página web, el minuto a minuto del Real Madrid vs. Atlético Madrid, además te informará con todos los detalles de la Supercopa de España con polémicas del VAR, goles, videos y demás detales para que puedas disfrutar de este partido de fútbol en vivo y en directo.

Previa del Real Madrid vs. Atlético Madrid por la final de Supercopa de España

¿Cómo llega Real Madrid?

Una gran exhibición de buen fútbol regaló Real Madrid ante Valencia en la primera semifinal de la Supercopa de España. Con un contundente 3-1, y una extraordinaria actuación de Isco, los dirigidos por Zinedine Zidane no pasaron muchos apuros para despachar al vigente campeón de la Copa del Rey.

La ‘Casa Blanca’ sabe que este es el momento perfecto para sacar lustre a la que hasta ahora fue su mejor actuación en conjunto, pues podrían cosechar el primer título de la temporada. Campeonato que compiten gracias a Barcelona, pues los culés, al ser campeones LaLiga Santander y subcampeones de la Copa del Rey, le cedieron el cuarto cupo al tercer puesto de la liga española que precisamente es Real Madrid.

Dicho esto, los merengues podrían tomar este ‘derbi’ ante el ‘Atleti’ como un punto de inflexión para lo que viene en el segundo semestre de la temporada 2019-2020 y en el que compiten punto a punto el liderato de LaLiga Santander con Barcelona.

“Soy entrenador pero de todos los jugadores. Lo bueno es la dinámica que mostramos en cada partido. Cada partido lo tiene que demostrar. Decía que había que mostrar nuestra mejor versión no sé si es la mejor pero ha sido una buena versión”, manifestó Zidane tras la victoria ante Valencia.

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

“Nuestra frustración se pasó a la frustración de ellos y el entusiasmo de ellos pasó a ser el entusiasmo nuestro”, así catalogó Diego ‘Cholo’ Simeone la complicada victoria por 3-2 que obtuvo Atlético de Madrid ante Barcelona, en la semifinal de la Supercopa de España.

Un partido cambiante en el que ‘Atleti’ nunca bajó los brazos y se vio recompensando, en 5 minutos trepidantes, con dos goles que le dieron vuelta al marcador y la clasificación a la gran final ante Real Madrid, en detrimento de la eliminación del poderoso Barcelona.

El coraje y la ambición fue lo que más destacó en el duelo que afrontó Atlético Madrid ante el cuadro catalán. Un deslucido cuadro colchonero vio como su máxima estrella, el portero Jan Oblak, le impedía a Lionel Messi y compañía liquidar el partido.

La arremetida moral del arquero esloveno inspiró al resto del equipo que con goles de Álvaro Morata y Ángel Correa cambió un 2-1 en contra por un 3-2 a favor. Atlético Madrid recuperó la esencia, y Barcelona nuevamente entró en un hoyo de imprecisión. ‘Atlei’ se impuso en los últimos minutos y concretó su tercera victoria sobre los ‘culés’ en la era del ‘Cholo’ Simeone.

Así llega el cuadro ‘colchonero’ en estado de gracia y con la seguridad, y autoridad, se hacerle frente a cualquiera y no ser humillado ni pasado por encima. Difícil misión para Zidane y Real Madrid pues el historial de duelos ante Simeone predomina una máxima igualdad.

Real Madrid vs. Atlético Madrid, alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Isco y Jovic.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Héctor Herrera, Thomas, Saúl; Joao Félix y Morata.

Revisa los horarios del Real Madrid vs. Atlético Madrid:

México: 12:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Paraguay: 14:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

España: 19:00 horas

Italia: 19:00 horas

Francia: 19:00 horas

Alemania: 19:00 horas

Canales de TV para ver Barcelona vs. Atlético Madrid

España: Movistar+ y Mitele Plus

Argentina: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Brasil: Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Colombia: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Ecuador: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Uruguay: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Venezuela: DIRECTV Sports y DIRECTV Play

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN 3, ESPN Deportes

¿Qué es el Real Madrid?

El Real Madrid Club de Fútbol, más conocido como Real Madrid, es una institución deportiva con sede en Madrid, España, que ha sido ‘casa’ de jugadores de talla mundial, como Alfredo di Estéfano, Raúl González, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

Identificado con el color blanco, este club, destaca por haber logrado innumerables títulos importantes a lo largo de su historia, como 13 Champions League, 33 Ligas, 4 Mundiales de Clubes y 3 Intercontinentales. Además, tiene en sus vitrinas la distinción de la FIFA como el mejor del Siglo XX.

Apodos: ‘Blancos’, ‘Merengues’ y ‘Casa Blanca’

Presidente: Florentino Pérez

Entrenador: Zinedine Zidane

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha de fundación: 6 de marzo de 1902

Últimos resultados del Real Madrid

08/01/20 | Valencia 1-3 Real Madrid | Supercopa de España

04/01/20 | Getafe 0-3 Real Madrid | LaLiga Santander

22/12/19 | Real Madrid 0-0 Athletic Club | LaLiga Santander

18/12/19 | Barcelona 0-0 Real Madrid | LaLiga Santander

15/12/19 | Valencia 1-1 Real Madrid | LaLiga Santander

¿Qué es Atlético Madrid?

Club Atlético de Madrid, reconocido como Atlético Madrid, es ahora un club de fútbol en España, que fundado el 26 de abril de 1903 y es uno de los clubes más laureados del fútbol español, y por el que pasaron jugadores de la talla como Luis Aragonés, Adrián Escudero, Diego Simeone, Fernando Torres, Diego Forlán, Radamel Falcao, Diego Godín y Antoine Griezmann.

Tras volver al ascenso, Atlético de Madrid pasó un largo camino para ser considerado nuevamente como uno de los clubes más importantes del mundo. Fue campeón intercontinental en 1974 y tres veces campeón de la Europa League y Supercopa de Europa. Además de disputar 14 ediciones de Champions League y alcanzar 3 subcampeonatos.

Apodos: ‘Atleti’, ‘colchoneros’ y ‘rojiblancos’

Presidente: Enrique Cerezo

Entrenador: Diego Simeone

Estadio: Wanda Metropolitano

Fecha de fundación: 26 de abril de 1903

Últimos partidos de Atlético Madrid

09/01/20 | Barcelona 2-3 Atlético Madrid | Supercopa España

04/01/20 | Atlético Madrid 2-1 Levante | LaLiga Santander

22/12/19 | Real Betis 1-2 Atlético Madrid | LaLiga Santander

14/12/19 | Atlético Madrid 2-0 Osasuna | LaLiga Santander

11/12/19 | Atlético Madrid 2-0 Lokomotiv | LaLiga Santander

