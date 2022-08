Cristiano Ronaldo fue suplente nuevamente con Manchester United, esta vez ante Liverpool por la tercera jornada de la Premier League. Pero no solo llamó la atención por eso en la antesala del partido. El portugués se volvió viral un desplante a Jamie Carragher , actual comentarista de Sky Sports, quien le dedicó feroces críticas desde su regreso con los ‘Red Devils’. Con total frialdad, CR7 ignoró por completo al exjugador de los ‘Reds’ cuando se acercó a saludar a Gary Neville y Roy Keane en plena transmisión desde Old Trafford. El desaire no pasó desapercibido en redes sociales.