Este viernes, el Manchester United oficializó la incorporación de Wout Weghorst al plantel. El neerlandés llega en condición de préstamo hasta junio del 2023. Erik ten Hag consideró importante tenerlo en la plantilla de cara a esta segunda etapa de la Premier League .

Weghorst, quien en el Mundial fuera el receptor de la ya famosa frase de Lionel Messi (”andá pa’ allá, bobo”), viene de realizar una buena temporada en el Besiktas. El delantero registró nueve goles y cuatro asistencias en 18 apariciones en el fútbol turco.

“Me siento privilegiado de unirme a Manchester United. He jugado contra el club en el pasado, y es una sensación fantástica tener la oportunidad de vestir su famosa camiseta. He visto el progreso que ha hecho el equipo bajo la conducción de ten Hag esta temporada”, mencionó el seleccionado de Países Bajos.

Además, se comprometió con el entrenador y la afición a dar el cien por cien. “Pase lo que pase en los próximos meses, voy a dar todo mientras esté aquí. Le agradezco a Erik por la oportunidad y a todos los que han contribuido a que yo llegue a esta etapa. Espero poder conocer a mis compañeros de equipo e involucrarme de inmediato”.

Delantero al que Messi llamó “bobo” contó su versión del cruce

Weghorst declaró para la prensa y le consultaron por aquel episodio vivido con Lionel Messi. El futbolista de la ‘Oranje’ aclaró que tuvo buenas intenciones para con Messi: “Yo quise darle la mano después del partido le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, expresó.

Entonces, por el “qué miras, bobo”, el centrodelantero de Países Bajos sintió desilusión por la figura del astro de la Albiceleste, pues no esperó una reacción así. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Estoy realmente decepcionado”, sentenció.