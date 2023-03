1. ¿Por qué ingresó hoy la PNP a la Videna?

Esta es la razón: Oscar Romero, presidente de la debilitada ADFP, presentó hace unas semanas una denuncia penal ante el Ministerio Público (leer más aquí) contra el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y las personas que resulten involucradas por falsedad genérica y desobediencia y resistencia a la autoridad. La PNP, como parte de sus investigaciones sobre el caso, se acercó hoy a la Videna muy temprano -7:30 a.m.- con un fiscal y agentes de la Dirincri y Diviac, según pudo conocer DT en las últimas horas. Más de 20 efectivos. Pidieron toda la documentación contable, que incluía, entre otros, los contratos firmados de los últimos cinco años por el actual directorio. Es decir, la documentación contractual de Ricardo Gareca y su comando técnico, los jugadores, etc. Hasta esta hora, siguen en la sede de la Federación. Tenían una orden de allanamiento y la seguridad de Videna los dejó ingresar.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

2. ¿Estaba allí Agustín Lozano?

No. Llegó unos minutos después, acompañado del secretario general Jean Marcelo Robilliard. Sobre la información que circula en medios de una posible detención al titular de la federación, la información que maneja DT es que la PNP no intentó en ningún momento efectuarla. “El presidente llegó y ha permanecido en su oficina toda la mañana”, dice una fuente al interior de Videna. Se quedará hasta que la diligencia de la policía haya terminado (se calcula 5 p.m.). En Videna estaba también Juan Reynoso, el técnico de la selección. No hay que tener una cámara adentro para inferir el rictus de su rostro. Luego, Agustín Lozano firmaría un comunicado oficial sobre lo ocurrido hoy o, incluso, podría tener citar a una conferencia de prensa.

3. ¿Quién es la abogada del presidente de la FPF para estos casos?

Giuliana Loza, abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y con estudios concluidos en la maestría con mención en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, según consigna en su página web. La abogado llegó y estuvo con Agustín Lozano todo el tiempo, vigilando que la documentación pedida por la PNP se entregue. Loza adquirió fama en medios al ser la abogada de Keiko Fujimori hace unos años.

4. ¿Se va a suspender el torneo?

No. La información que se conoce es que el torneo sigue, siempre y cuando Fiscalía termine con sus diligencias y no surja, de último minuto, alguna otra petición judicial para continuar con la investigación. La fecha debería empezar este viernes, cuando Boys reciba a Binacional a las 4 p.m. y transmita GolPerú.

5. ¿Mañana habrá directorio?

Sí. No hay hora definida pero este viernes, el directorio de la FPF se reunirá en Videna con una agenda que incluye un punto clave para el futuro del torneo Liga 1: modificar las bases del campeonato de la Liga 1 2023 y, eventualmente, incluir sanciones más drásticas que vinculen a los clubes que no acepten el contrato firmado por la FPF de Agustín Lozano con 1190 Sports. Walk Over, por ejemplo. Y un segundo Walk Over para clubes como Alianza Lima, Melgar, Cusco o Cienciano, por citar solo a cuatro, podría llevarlos a Segunda División.