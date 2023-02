La noche del domingo, Cusco FC y Alianza Atlético debían jugar desde las 6:30 p.m. en el Garcilaso de la Vega. Los equipos salían al campo de juego, pero en el verde no estaba la terna arbitral. El partido no podía iniciar.

“A los árbitros lo han llamado desde Federación”, decía la delegada Johana Villacrez. “Dejen que transmitan el partido, es lo único que se están pidiendo”, agregaba sobre las razones, pero decía que no iba a poner eso en el acta del partido, según se ve en los videos publicados en redes sociales.

Finalmente, Cusco FC tuvo que dejar que el partido sea transmitido por 1190 Sports (por las señales de DTV y Best Cable). Así, el encuentro empezó con cerca de 40 minutos de retraso para lo que fue la victoria cuzqueña por 2-1 sobre los sullanenses.

¡Increíble!

La comisaría Johana Villacrez delegada de FPF. No quiere que se juegue el partido entre Cusco FC y Alianza Atlético. El detalle en ambos videos. #cusco #Piura #Liga1Betsson @cheloneta10 @theatharis @Gustavo_p4 pic.twitter.com/FTIGdRomVF — Nicolás Cuba (@NicolasCuba09) February 20, 2023

La primera respuesta que nos dio la FPF fue que se tomó la decisión de retrasar el encuentro porque no estaban dadas las garantías para el inicio del partido, ya que la transmisión por TV forma parte de los requerimientos para dar el pitazo inicial. Es más, se nos informó que la seguridad del cuadro cusqueño estaba obligando a los camarógrafos a voltear las cámaras.

Y así lo refrendaron en el comunicado que hicieron público este lunes en sus redes sociales. “El club Cusco FC demoró en permitir el ingreso a las cámaras de la Liga 1 Max, por esta razón, la FPF de acuerdo con el reglamento, ordenó retrasar el encuentro por la falta de garantías por parte del equipo local para la transmisión de dicho encuentro”, se lee en el documento.

“No se ha condicionado la presencia de árbitros, es el inicio del evento lo que se ha retrasado porque para un partido todas las condiciones deben estar dadas, una de ellas la transmisión”, nos dicen desde FPF. Y lo explican con el artículo 132 del reglamento de la Liga 1.

“El club local a través de su oficial de seguridad es el responsable de la organización, seguridad, comodidad, logísticas, higiene y salud pública del espectáculo deportivo, y de la seguridad, bienestar y tranquilidad del equipo visitantes y autoridades deportivas”, se lee en el citado artículo. Luego en su punto 2 dice: “Toda las cuestiones vinculadas a seguridad del partido, en concreto la que garantice la de los aficionados, espectadores, jugadores, oficiales de partido, miembros de los medios de comunicación, dirigentes y representantes de los patrocinadores será responsabilidad exclusiva del club local”.

Por eso se responsabilizaba a Cusco FC de no garantizar el normal desarrollo del encuentro, con lo que se decidió retrasar hasta que se solucione el tema de la transmisión.

Sin embargo, desde los clubes ligados al Consorcio nos aclaran que no existe un reglamento en particular que explique lo que pasó en el Cusco. “En ninguna parte del estatuto establece que se pueda decretar un walk over por no dejar entrar al que va a transmitir el partido”, nos dice un abogado de los clubes.

Al hablar sobre el artículo 132 que nos refería la FPF, el abogado hace la aclaración. “La interpretación que le quiere dar la FPF está mal. Esos artículos están referidos a la seguridad del espectáculo. En ninguna parte habla del ingreso de las cámaras de televisión”.

En la parte referida netamente a la parte de transmisión de TV no se lee nada respecto a que se pueda condicionar el partido de fútbol si no se puede televisar el partido. Por el abogado de Cusco FC Maxwell Callo fue claro en su defensa. “Como se ha hecho público, terminó ejerciendo el poder de quien lleva los destinos del fútbol peruano. Sí, acá primó el ejercicio del poder por encima de la legalidad, coherencia y transparencia”, dijo a GOLPERU.

“Es ilegal por lo que nos están condicionando a jugar bajo los términos de la FPF y su vínculo contractual, inexistente para nosotros. Están destruyendo cada vez más el fútbol peruano”, agregó Callo, en relación a que la Federación obligó a que trabaje con una canal con el que no tiene vínculo alguno.

Sería bueno q FPF explique en qué parte del reglamento dice que, si un club impide q un operador transmita su partido como local, pueda perder por W.O. Por lo que leo hay sanciones económicas ya establecidas más no otro tipo de castigo. El partido no tendría por qué suspenderse. pic.twitter.com/mnvXS7Xslg — Carlos Benavente (@cbenaventep) February 20, 2023





Por eso, la idea que se tiene entre los clubes que renovaron contrato con el Consorcio es que la FPF nunca quiso negociar en busca de una solución al tema de los derechos de TV. “La coacción no corresponde, con esto creo que terminó de romper todo puente que podía quedar en pie”, nos dice un allegado a los clubes.

Y eso se puede interpretar del último párrafo del comunicado que emitió la Federación. “La FPF reitera que actuará según el reglamento para realizar las sanciones que se consideren pertinentes en estricto cumplimiento del estatuto y las normas deportivas nacionales e internacionales”, dicen.

Esto quiere decir que el fin de semana se puede repetir lo que se vivió en el Cusco en canchas de Alianza, Melgar y Binacional, clubes ligados al Consorcio que les toca actuar de local. Cusco FC juega de visita y Cienciano descansa.

“Están extorsionando. Así quién va a querer estar en la mesa de diálogo”, nos dicen desde otro club. “La FPF jamás pensó en una negociación, siempre ha querido imponer sus condiciones”; nos dicen desde un club de provincias.

Además, los clubes se exponen a que el Consorcio los sanciones o denuncie por incumplimiento de contrato, ya que tienen un vínculo donde se estable que Gol Perú será quien transmita los partidos.

--