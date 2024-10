Universitario de Deportes derrotó 2-1 a ADT el sábado 19 de octubre en el estadio Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Alex Valera marcó un doblete y es el goleador de la ‘U’ en lo que va de la temporada, sin embargo, las críticas por no haber estado en el partido Perú vs Brasil por Eliminatorias 2026 han caído sobre el jugador, que se tomó un momento al final del partido para aclararlo.

“Nunca haría nada para perjudicar a la selección, y no me corro. Me lesioné durante el calentamiento en Brasil, fue algo imprevisto”, expresó Alex en zona mixta.

Posteriormente, explicó cómo se produjo su lesión. “Estábamos haciendo el reducido, giré y sentí un hincón en la cintura. Quise correr, pero ya no me daba. Fue algo inesperado”.

Universitario y Alex, tendrán la dura tarea de enfrentar a Sporting Cristal el miércoles 23 del presente en el estadio Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los cremas no pueden perder su buena racha dentro de la Liga 1, debido a que Alianza Lima le pisa los talones.