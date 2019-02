Alianza Lima: "Hemos pedido el Estadio Nacional para los tres partidos de Copa Libertadores"

Alianza Lima enfrentará dos competiciones en esta temporada: la Liga1 y la Copa Libertadores. Para ello, los íntimos se han preparado de la mejor manera, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Benjamín Romero, gerente de márketing y comercial, se refirió a los cambios, las decisiones y lo que vienen desarrollando en el club de La Victoria.

- Se puede apreciar un campo muy bien cuidado, ¿qué se hizo para que esté en esa condición?



Un día después de culminar el campeonato del año pasado, el club levantó todo el campo. Se hizo un resembrado y se trabajó en el drenaje, uno de los principales defectos en el pasado. Trabajamos con expertos que nos ayudaron para tener un campo en excelentes condiciones.

- ¿Qué problema hay con el alumbrado?



El año pasado jugamos la Copa Libertadores con el mismo alumbrado sin ningún tipo de problema. Al parecer, la Conmebol se ha puesto más exigente, tenemos que mejorar ello. Estos aspectos ya están siendo trabajados, pero requieren de dos a tres meses, aspiramos a tener ese tema zanjado para la Copa Libertadores.

Sin embargo, antes de conocer esto, ya habíamos pedido el Estadio Nacional para jugar los tres partidos de la Copa Libertadores porque consideramos que es un bonito estadio para meter 10 mil o 12 mil hinchas más. Estamos a la espera de la respuesta del IPD para saber si contaremos con ello o no.

Alianza Lima presentó a su plantel profesional en la Noche Blanquiazul. | Foto: Fernando Sangama

- El hincha reclama jugar en Matute, ¿por qué la decisión de llevar los tres juegos de la Copa Libertadores al Estadio Nacional?



Estos son eventos de talla internacional, tenemos mil ojos encima, toda la prensa está acá, esperábamos poderlos atender de la mejor manera. El Estadio Nacional es más amplio, la intención es llevar la mayor hinchada posible para esos partidos.

- ¿Cuál fue el principal problema cuando llegó a Alianza Lima?



Cuando llegamos había muchas cosas por hacer. Por ejemplo, no teníamos sponsors, eso es un gran logro. Si hablamos transparentemente, los sponsors no pagaban las cantidades que el club tiene cuantificadas en su camiseta. Hemos puesto precios de acuerdo a su historia y al mercado nacional e internacional.

No queremos canjes por dos razones. Primero, si bien son valiosos, somos un club concursado, necesitamos recursos; y segundo, queremos darle el valor que el Club Alianza Lima merece. No malbaratamos nuestra camiseta ni algún valor del club, buscamos darle a nuestra hinchada lo mejor.

- ¿Se busca que Alianza Lima se codee en la élite mundial?



Es una de las principales ideas. Cuando se sale de Perú, es el club que más recuerdan por ser el más tradicional, por la hinchada, títulos y estadio propio. Son muchos factores importantes. En los últimos dos años han recuperado la mística ganadora, una plantilla de primer nivel, un cuerpo técnico de lujo.

Hemos entrado en la tecnología con Catapult Sports y Wyscout. Tenemos sponsors de primer nivel como Banco Pichincha, Dorado Bet, Kia, AOC y Assist Car. Y sobre todo Nike, la compañía número 1 de deportes en el mundo. De todas maneras, hay muchos escalones por subir, pero vamos uno a uno, con mucha transparencia. Alianza Lima es manejado como una corporación, con auditoria interna y externa, con transparencia en los manejos de dinero. Con gerencias, personas expertas en sus temas. Detrás de un gran club siempre debe haber una gran empresa.

"Buscamos poner a Alianza Lima en el lugar que se merece", afirmó Benjamín Romero. | Foto: Francisco Neyra/GEC

- ¿Cómo funciona la tecnología en Alianza Lima?



Wyscout y Catapult son usadas por los mejores equipos del mundo. Con Catapult tienes mediciones con más de mil variables, con ello pueden guiarse, seguir parámetros o prevenir lesiones. Wyscout sirve para seguir jugadores, para ver partidos de otros lados y estudiar rivales. Ello ha llegado gracias a las nuevas recomendaciones del comando técnico.

- En el tema de las contrataciones, ¿existe algún riesgo de caer en bancarrota o de hipotecar el club por malas decisiones?



De ninguna manera. Los flujos de inversión siempre están muy bien planeados y medidos. Pagamos nuestras deudas y salarios, gastos fijos, todo dentro del flujo de caja. Las contrataciones no sobrepasaron las proyecciones financieras del club, están aterrizadas y priorizadas para el buen funcionamiento del club. En la parte deportiva se hizo una mejora importante, pero no solo en los mayores, parte del dinero de Alianza Lima se dirige a las menores, es un proyecto interesante. Siempre todo a conciencia para tener ordenado el club para no llegar a donde llegamos por tener malos manejos en el pasado.

- Por último, ¿cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo?



Vamos escalón por escalón. Hoy tenemos que pagar nuestras deudas, continuar con los buenos resultados deportivos, atraer mejores sponsors, seguir ordenándonos. A mediano y largo plazo, alcanzar mejores resultados deportivos y administrativos, aspiramos a tener un lugar en el fútbol mundial. Queremos crecer y cultivar el aliancismo, posicionarlo en el mundo. Buscaremos valorar y dejar en alto el misticismo de Alianza Lima.