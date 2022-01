Alianza Lima vivió uno de los peores años de su historia el 2020. A finales de ese año, la mala campaña desencadenó en el descenso deportivo y los hinchas buscaron responsables. En ese sentido, el Fondo Blanquiazul, acreedor principal del cuadro victoriano, fue el apuntado por los hinchas.

Poco más de un año después de esos tristes momentos, Fernando Farah, uno de los integrantes de la agrupación mencionada, se refirió a aquella temporada y defendió a la asociación de las duras críticas que recibió.

“Se nos achaca todo lo que pasó en 2020, cuando el Fondo no armó el equipo, el señor (Renzo) Ratto se mantuvo hasta el 31 de diciembre (del 2019) cuando le habíamos pedido que se retire antes. Cuando se retira ya no había tiempo de armar nada”, explicó Farah en Radio Ovación.

“Nosotros trajimos a Marulanda y era con la persona que teníamos contacto, le preguntamos por qué sacaron a ‘Cachito’ Ramírez, se comenzó mal porque comenzaron desarmando. ¿Cómo van a sacar a (Wilder) Cartagena? No solo fue los jugadores que se trajeron, sino que se desarmó el equipo. Entonces dijimos ‘no podemos hacer nada, ellos están haciendo lo que quieren hacer y nosotros nos dedicamos al futuro’”, añadió.

El empresario, que recalcó que el Fondo Blanquiazul no está involucrado en tema de fichajes actualmente, también se refirió a Paolo Guerrero: “Paolo tiene sus rodillas aún sanas, no está en una situación como para que no lo tomen en cuenta los equipos del extranjero, veamos qué sucede. Si él está dispuesto a venir a su casa, bienvenido”.

Entre otras cosas, Farah dio su opinión sobre la situación de Beto Da Silva, que no rindió como se esperaba el 2020, fue prestado el 2021 y retornó al club este año.

“Lo de Beto da Silva fue una apuesta, el Fondo apostó por Beto y salió una mala apuesta pero también el Fondo ha tenido una muy buena apuesta que fue Jairo Concha, estamos convencidos que lo de (Óscar) Pinto también es una excelente apuesta. Alianza no está mirando el hoy, Alianza está mirando hacia adelante”, sentenció.