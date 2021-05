Hernán Barcos tiene pocos meses en Alianza Lima pero ya se convirtió en uno de los referentes del equipo. La conexión que tuvo con los jugadores y con los hinchas, lo han colocado en una situación tan cómoda que ha llegado incluso a sentirse como en casa. Muchos sueñan con que juegue por muchos años en la institución victoriana.

“Hay un grupo muy bueno, muy humilde. Todos sabemos escuchar, tanto jóvenes como grandes, y eso es importante para generar buen vínculo. Cuando tienes jugadores difíciles, el mensaje no llega bien o no llega, pero en este grupo estoy contento. Llegando a diciembre me sentaré a conversar con el club para ver el futuro. Muchas veces los contratos no te atan, sino el deseo de cada uno”, sostuvo el atacante en diálogo con RPP.

Hernán Barcos es consciente de que aún no llega a su mejor versión, pero confía en que pronto terminará de afinar los detalles restantes para que Alianza Lima pueda sacar el máximo provecho de su experiencia y cuota goleadora en la presente edición de la Liga 1.

“Hay una mejor versión mía para este Alianza Lima. Todavía me falta y creo que puedo dar mucho más físicamente, llegar más al área, estar más cerca que es una de mis virtudes. Todo jugador que está en Alianza Lima tiene como pensamiento ser campeón, luego se irá viendo las situaciones. Creo que tenemos un grupo capaz y se van a ir puliendo cosas”, agregó.

Por otro lado, Hernán Barcos dio detalles de lo que es su rol de ‘influencer’ en el conjunto de La Victoria, donde contagia de ánimos a sus compañeros con las constantes transmisiones y contenido que comparte en sus redes sociales para conocer más de la interna del equipo.

“Intento a hablar con todos, sobre todo a los jóvenes. Necesitamos de todos, si es que no están en el primer equipo o en el partido que no se bajoneen porque esto es así”, finalizó el delantero extranjero que ya acumula dos anotaciones desde su llegada a Alianza Lima.

