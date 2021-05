Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de haber obtenido el pase a la final de la primera fase de la Liga 1, el entrenador de Sporting Cristal ordenó una práctica de primera hora, porque hay una Copa Libertadores que salvar. “Tenemos una carga menos para el nivel de atención que requiere Racing”, nos responde afianzando la mesura en un momento festivo. Este miércoles, contra la ‘Academia’, espera que vuelva la alegría internacional. Para Roberto Mosquera, a pesar del 2-1 ante Cusco FC, no existe resaca del triunfo. Aún hay una Copa más que produce mucha sed.

—¿Ha sido una celebración mesurada la de ayer?

Hemos disfrutado muchísimo, con la mesura que caracteriza a Sporting Cristal. No es hora de celebrar más de lo que obtuvimos ayer. Hemos cumplido el primer objetivo de la temporada y nadie lo ha mencionado. Hay mucha mesura, la alegría ha sido sobria. Indudablemente en el camerino sí se desbordó un poco la alegría porque ganamos con 10 jugadores. Nos dicen pechos fríos, pero aquí hay puro pecho caliente.

—¿Lo que tocaría ahora es silenciar a las críticas por la actuación en la Copa?

Estoy totalmente lejos del sentir de muchos. Porque soy un entrenador, soy el entrenador de Sporting Cristal. Si yo hubiese hecho la mitad de lo que piden en las redes o en los medios, Cristal no estaría dónde está. Un especialista es contratado por no hacer todo lo que dice el sentir de los demás. Yo soy un académico, he sido catedrático, he escrito tres libros. El día que esté alineado con lo que se habla, ese día será el de mi retiro. Veo con tristeza que algunos hinchas no le dan importancia a la liga local y dicen que es un “campeonatito”. Eso no es así.

—¿Le molesta que algunos hinchas digan que Cristal ya debe pensar solo en la Libertadores y ya no en ganar el torneo local?

La resiliencia ha hecho este equipo fuerte para llegar a donde está, hemos remado contra el descrédito que siempre ha estado desde que llegué y que ha venido, a veces, de la misma hinchada. La adversidad es la que nos hace crecer. Hay una soberbia desde algún lado de la crítica, no quieren que nos lleguen, quieren que pasemos a todos por encima. Dicen que esto es un “campeonatito”, que solo debemos pensar en la Libertadores. Para que Cristal sea subcampeón de la Copa Libertadores en 1997, su historia comenzó dominando el torneo local con esa gesta de Juan Carlos Oblitas en 1994. En 1995 no se avanzó mucho en Copa, en 1996 se avanzó, pero River nos goleó. En 1997, cuando llegamos con Don Sergio (Markarián) pudo consolidarse todo lo que Juan Carlos comenzó de manera maravillosa. Esto no es como un café instátaneo, hay que vivir el proceso.

—¿Hay energía para darle la vuelta aún en este torneo internacional?

Para empezar hay que ver el tema del presupuesto. La semana pasada nos enfrentamos a Racing que tiene un presupuesto de 30 millones de dólares. Hubo algunos ofendidos porque perdimos con Racing en el último minuto y los hemos tenido sobre su arco. Si no los teníamos en un arco, no hubieran tenido ese contraataque. Yo me hago cargo de ese partido, porque debí meter al equipo atrás y no ser tan iluso, tan ingenuo, de querer ganar el partido. Pero muchos periodistas conocidos argentinos, como Vignolo o Varsky, han destacado tanta lucha y estado físico de Cristal. No sé por dónde viene que hasta una parte de la hinchada viene a insultarnos.

Cristal se jugará su última opción copera ante Racing este miércoles: (Foto AP)

—¿Le ha molestado en especial esa protesta de seudohinchas en la puerta del club?

Yo siento que ha sido algo alentado por alguien desde afuera. No se olviden que tomamos al equipo en los últimos lugares. Los que no dan valor a esto, no son verdaderos hinchas. Si no los pone contentos un equipo que campeonó después de estar en los últimos puestos, si no los pone contentos que no perdamos hace siete meses en el torneo local y que ahora este año hemos ganado siete partidos con 18 goles a favor y tres en contra, mejor que se busquen otro equipo. ¿Qué les pueda gustar? Este es un proceso. En la Copa hemos hecho partidos dignos. Vamos a buscar los partidos que nos faltan e ir a dar pelea con Sao Paulo en el final. El hombre de verdad sale a pelear por sus sueños, el que no es hombre de verdad se hace el ofendido y sale a la calle a insultar a Corozo. Washington Corozo tiene un problema personal que no estoy autorizado a decir públicamente y él tampoco lo hará.

—¿Está muy afectado Washington?

Ayer jugó y entró muy bien. Pero de todos modos afecta. A ver les pido a todos los periodistas que vengan con sus carros a La Florida y que aparezcan diez personas pateándote el carro o golpeando la luna. Washington sabe de dónde viene la agresión, por eso no le da valoración.

Hinchas de Sporting Cristal, afuera de La Florida, insultan y golpean el carro donde iba el jugador Washington Corozo. Todo mal. pic.twitter.com/xJNwuQalf3 — Jorge Pozo (@JorgePozoA) May 7, 2021

—¿Ya sabe quién será el ‘9’ contra Racing?

No hablo de eso, pero en el partido ante Cusco FC podrás ver a quiénes hemos utilizado algunos minutos para que lleguen bien a ese partido. Hemos cuidado a muchos titulares, pensánbamos que con el equipo que mandamos nos podía alcanzar, pero el partido se complicó porque Vivas conoce por dentro, por fuera y por todos lados a los jugadores de Cristal. Tenemos que calcular bien las calorías, la energía, toda esa información que tenemos en la computadora.

—Queda la sensación que la salida de Emanuel sí golpeó a la columna vertebral de su equipo...

Ya no voy a hablar de Emanuel. Él se fue por una decisión personal. No nos ha afectado porque seguimos peleando.

—¿Son injustas las críticas a Riquelme?

La valoración de dos partidos, después de haber estado tres meses sin jugar y entrenar es injusto. Esas cosas deben medirse cuando se termine la temporada.

—¿Seguirá promoviendo juveniles?

Hemos tomado el camino correcto, vamos a ir estableciendo la jerarquía del fútbol peruano. Lo hemos intentado hacer, en una cancha mítica, con un equipazo como Racing, y si hay gente que no va a valorar eso, ni modo. Yo me hago cargo de mi error en Buenos Aires por querer ganar el partido. Con Rentistas, el primer tiempo fue parejo y el segundo fue solo de nosotros. Perdimos dos goles, pero estamos gestando el gol. Nosotros estamos muy tranquilos y muy contentos, sabemos que la injusticia en el Perú está siempre a todo nivel. Ante Cusco FC dimos muestras de estoicismo, crecimos ante la adversidad. Me da mucho gusto por los jóvenes. A los hinchas les pido que dejen la soberbia. Nosotros nos hemos preparado para este momento. Si hay hinchas que no lo valoran, lo lamento.

—¿Los que fueron a La Florida para insultar a Corozo pueden llamarse hinchas?

El hincha es uno solo, este mensaje es para los que insultan, para los violentos. Para ellos es, que se busquen otra opción, que se busquen otro equipo. ¿Cuál es el aporte de esta gente para ir a insultar a Corozo? ¿Cuál es su mérito? Si con todo lo que damos, no somos valorados, pues que no sean más hinchas de este equipo. Los que han venido al club no son hinchas. El apoyo a Corozo es de un 95%. Yo no puedo estar haciéndole caso a esa minoría que viene a matonear. A los demás hinchas, mi cariño, mi trabajo y mi devoción. Que estos hechos aislados no opaquen el trabajo deportivo, el trabajo hecho en menores, lo que han hecho las diferentes directivas anteriores y con mi comando técnico vinimos a madurar eso, yo tengo una metodología para hacer madurar a los jugadores. Por eso cambió Olivares, Lora es un crack, Villalta va a ser un jugador importante. A Grimaldo ayer lo marcó un jugador internacional como Anier Figueroa y lo desdobló dos o tres veces. Lo de Pretell, ayer demostró que está para ser el ‘6’ que tanto se busca en el fútbol peruano.

Roberto Mosquera no cae en la Liga 1 desde octubre del pasado. (Foto: @ClubSCristal)

—¿La aparición de Lora desde cuándo se ha planificado?

Está en el camino correcto, él acaba de decir que está fortalecido mentalmente y futbolísticamente , y que eso se había encaminado con nuestra llegada porque sentía que no estaba tomando en cuenta. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Tuvimos la visión de dedicarnos a él para que llegue a este momento. Tiene 20 años. En dos o tres años van a dar que hablar Cristal.

—¿Calma un poco el nervio haberse quitado la mochila del torneo local?

Perdemos la tensión porque tenemos los puntos para llegar a ese último partido. Pero tampoco podemos perder en el torneo local, pero sí tenemos mayor aire e ilusión con la Copa Libertadores. Es una carga menos para los niveles de atención que necesita Racing.

—¿Llegará bien Cristal al partido contra Racing con casi todos sus atacantes lesionados?

Es adversidad pura, la adversidad es mi amiga. Se hizo mi amiga porque no ha podido conmigo. Descendí, pero después fui el mejor técnico cinco veces. No me quedé en el descenso, tuve que levantarme de eso con capacidad anímica. A ningún equipo se le han lesionado los cuatro ‘9’. Nos exigen ganarle a Rentistas sin un ‘9’. Nos dicen que no tenemos gol, pero los que hacen los goles no están. Es cierto que Corozo perdió un gol, pero cuántos goles hubiéramos si los teníamos a esos cuatro en el equipo, a esos cuatro con los que trabajamos para que hagan los goles.

