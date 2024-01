Hernán Barcos, delantero y referente de Alianza Lima, rompió su silencio y respondió a varias interrogantes sobre el presente del cuadro blanquiazul y lo que se le viene en la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores.

En entrevista con Perú 21, el ‘Pirata’, recientemente nacionalizado peruano, también declaró sobre la no llegada de Paolo Guerrero a tienda blanquiazul. Esto fue lo que dijo Barcos ante la consulta realizada sobre el ‘Depredador’:

“La verdad que no lo sé. No sé qué piensa Alianza sobre Paolo. No creo que mi presencia condicione la suya. Él es un gran jugador y profesional que habla por sí solo, otro claro ejemplo de la edad, porque ha cumplido 40 años, está entero y acaba de ser campeón de la Sudamericana y de Ecuador con LDU de Quito”, indicó el jugador nacido en Argentina.

Consultado sobre por qué en algunas ocasiones se pone en tela de juicio su liderazgo en el plantel íntimo, dijo que en el fútbol “hay mucha envidia”.

“Muchos quisieran estar en mi lugar, pero no les da para hacerlo; otros ya estuvieron, pero no pudieron lograr lo que yo hice, lo que yo genero; y eso, obviamente, genera malestar o envidia. Yo sé quién soy y estoy muy tranquilo con lo que hago”, aseveró.

Hernán Barcos, que en abril próximo cumplirá 40 años, dijo que actualmente piensa en retirarse del fútbol profesional con la camiseta victoriana.

“Si Dios quiere y hacemos las cosas bien, lo voy a poder hacer acá y feliz de la vida”. remarcó.

Sin embargo, expresó que su deseo de siempre fue retirarse en Liga de Quito por toda la historia que construyó con el elenco ecuatoriano.