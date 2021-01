Conforme a los criterios de Saber más

Casi dos meses después del descenso en el Estadio Nacional y a puertas de su aniversario 120, Alianza Lima sigue rodeado de incertidumbre, aunque con algunas certezas de por medio. Carlos Bustos asumió como técnico, más de diez futbolistas dejaron el club y llegaron algunos refuerzos. Sin embargo, se tiene la cabeza en Segunda y Primera División, y no necesariamente en ese orden.

Más allá del impacto deportivo, la nueva realidad también golpeará duramente la economía del club. Por ello, la administradora aliancista Kattia Bohorquez nos explica cómo piensa afrontar el pago de las cuotas de la deuda concursal. En medio del complicado presente, podría dejar su cargo en la próxima Junta de Acreedores.

-¿Cómo va este inicio de año para usted y Alianza Lima?

Es un año diferente, en el que nos estamos acondicionando a nuestra nueva realidad que es el competir en una liga nueva, en la que debemos hacer ajustes, sobre todo de tipo presupuestal y estructural. Hay menos gente, pero tenemos ayudas de algunas personas, a las que acudimos porque siempre hay que tener una opinión adicional, que puedan aportar en la evaluación de qué es lo mejor para el club.

-¿Alguna de esas opiniones es del Fondo Blanquiazul?

Por mi parte al menos no.

-¿Cómo va la conformación del equipo?

Todavía falta cubrir algunas plazas. Eso va a depender de la gerencia deportiva, del director deportivo y el presupuesto, ya que tenemos que ajustarnos a la nueva realidad, a esos nuevos ingresos para este año. Pero, si bien estamos enfocados en la Liga 2, también nos preparamos para seguir en la Liga 1. Si fuera el caso que nos quedamos en primera porque obtuvimos justicia vía el reglamento de Licencias, queremos estar en las mejores condiciones para afrontar la Liga 1, en la que Alianza siempre debe permanecer. Queremos obtener justicia en las instancias pertinentes a través del Tribunal de Licencias y si es necesario, acudir hasta el TAS.

-Cuando dice que están enfocados en la Liga 2, ¿no significa que han olvidado el proceso legal por permanecer en Primera División?

El tema con el Tribunal de Licencias se ha dado en dos etapas, en la que la primera se ha cerrado y estamos en la segunda etapa, en la que estamos esperando que emita su resolución. En el caso sea negativa, vamos a acudir al TAS. Nosotros estamos preparándonos para la Liga 2 pero no perdemos la esperanza de quedarnos en la Liga 1. Por eso también dije que queremos jugadores que lleguen para afrontar cualquier situación y así ha sido. Hay futbolistas a los que se les ha hecho una propuesta para la Liga 2 y otra para la Liga 1. Esas personas que aceptan son valoradas porque quieren realmente llegar al club.

-En el caso se llegue al TAS, ¿la opción es conseguir una medida cautelar?

Si llegamos al TAS, vamos a pedir una medida cautelar que tenga un efecto inmediato para poder participar en la Liga 1.

- ¿Por qué elegir a Carlos Bustos y no un técnico nacional con mayor conocimiento del fútbol peruano?

Por lo mismo que dije anteriormente, por si se da el caso de permanecer en la Liga 1, sea un profesional que pueda estar en ambas ligas. El profesor Bustos tiene experiencia, ha trabajado con jóvenes y ha logrado que un club ascienda (Dorados de México).

-Antes de la elección de Carlos Bustos, ¿hubo alguna sugerencia del Fondo Blanquiazul en la designación del técnico?

Por mi lado no. A mí directamente nadie me llamó para ofrecerme algún técnico.

-¿Cuál es la situación de Patricio Rubio, Beto Da Silva y Rubert Quijada?

En el caso de estos tres jugadores hay un tema de presupuesto. Con el nuevo presupuesto no encajan en esa fórmula. Podrá haber otras razones pero principalmente es el tema económico. Estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes.

-¿Qué va a pasar con Kluiverth Aguilar?

Una vez que cumpla la mayoría de edad, el club dueño de su pase, que es el grupo del Manchester City, se lo puede llevar. Lo más probable es que se lo lleve.

-En el caso de Jairo Concha o Sebastián Gonzales Zela, ¿ya se tiene cerrado que formarán parte del plantel de este año?

Van a regresar muchos de los jóvenes que están prestados en este momento. En vista de que no todos podrán estar en el equipo, hay que buscar que los jóvenes tengan competencia. En estos casos hay que poner un equilibrio, sobre las decisiones deportivas del técnico y el beneficio del jugador.

-¿Cuánto va a variar el presupuesto del equipo con relación al año pasado?

Estamos buscando más ahorros, de ser posible, y más o menos se va a reducir entre 40 y 50 por ciento.

-¿Con Salomón Libman y Pablo Míguez hay conversaciones?

Sí. Hay interés de que haya esa jerarquía en el equipo, que vengan líderes a tener un rol importante.

-¿Gabriel Achilier se fue en préstamo al Orense y el próximo año deberá regresar al club?

Sí, esa es la figura. En las conversaciones con su representante, nuestra idea era resolver el contrato, pero el mejor arreglo al que llegamos fue el préstamo este año y evaluar en el 2022.

-En el presente que está viviendo Alianza, ¿cuál es el proyecto que se tiene con menores?

Estamos haciendo las últimas revisiones porque el objetivo principal es rescatar lo más que se puede del plan anterior (Daniel Ahmed). En situación actual debemos ser realistas y tener una estructura básica. Por un tema de presupuesto, el responsable de menores tendría que ser nacional.

-¿Qué pasó con Alejandro Rázuri, quien solo duró días como jefe de equipo?

Se inició un proceso de selección para cubrir la plaza, hubo varios postulantes, el gerente deportivo (José Bellina) pidió referencias y evaluó los currículos. Quedaron tres personas y el señor Rázuri salió elegido porque antes había desempeñado la función y también por temas de presupuesto. Gracias a los hinchas, salió una información que no se había visto en el proceso y reaccionamos rápido, dando solución a esa situación .

-¿Cuál es su situación con el Fondo Blanquiazul?

Como administradora lo que he hecho es dedicarme a salir de la crisis en la que caímos desde el 28 de noviembre. Yo me he dirigido a los acreedores en general para comentarlas las decisiones que se han tomado. Entiendo que ha sido tomado de buena manera. Respondiendo puntualmente sobre el Fondo Blanquiazul, yo no estoy conversando con ninguno de sus integrantes.

-¿Siente que a partir del descenso hay un ‘divorcio’ entre usted y el Fondo Blanquiazul?

Más que ‘divorcio’ es que ya no hay comunicación con ellos.

-Teniendo en cuenta las injerencias de este grupo de acreedores el año pasado, ¿al final esta situación termina siendo mejor?

Definitivamente. En la parte de administración, que es la que veo, he sido independiente al tomar mis decisiones. Me han hechos comentarios y pedidos, pero finalmente he puesto siempre primero al club.

-Con todo lo sucedido el 2020: la baja, los conflictos, las injerencias, tantas voces alrededor… ¿usted pensó en renunciar?

Sí.

-¿Por qué no lo hizo?

Porque mis poderes no estaban inscritos, situación que se mantiene, y si renunciaba, el club no iba a poder operar.

-La primera semana de febrero habrá Junta de Acreedores y uno de los temas a tocar será su continuidad. ¿Se siente segura de permanecer en el cargo?

Lo que tengo entendido es que el punto de la agenda es cambio de administrador y para eso me estoy preparando. Mi cargo siempre ha estado a disposición y si no me he ido antes es por lo que te he comentado. Si hubieran sido inscritos mis poderes, hubiera podido dar poderes a alguien más para que esa persona pueda seguir con la operativa y no perjudicar al club.

-El año pasado, usted pidió una reprogramación del pago de las cuotas y el presidente del Fondo Blanquiazul aseguró que se había tomado atribuciones que no le correspondían. ¿Ahí se comenzó a resquebrajar su relación con ellos?

Podría ser, pero en ese momento evalúe lo que era mejor para el club. Como administradora tengo una obligación, que es pagar la deuda concursal. En esa situación particular, ante tanta incertidumbre, no podíamos afrontar el pago de una cuota tan alta y que terminamos pagándola justamente por esas declaraciones. Tuve que plantear eso porque era una situación de fuerza mayor. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, lo cumplimos. Solo ha sido por la pandemia que dejamos de pagar, de lo contrario, en un contexto normal se hubieran pagado las cuotas completas.

-¿Cuántas cuotas se dejaron de pagar?

Se pagaron las de febrero y mayo. No se pagó la de agosto y noviembre porque nosotros fuimos a Junta de Acreedores en esos meses y en ambas propuse que el club pagara solamente 400 mil soles del millón cuatrocientos mil que quedaba pagar. No tuve éxito, no se pusieron de acuerdo los acreedores y lo dejaron en stand by. Sin embargo, como administradora hice un prepago de S/.200 mil de los 400 mil que había ofrecido.

-Pensando en que Alianza jugará la Liga 2, ¿las cuotas de este año se deberán reprogramar o se podrá cumplir?

Estamos evaluando eso porque en la próxima Junta de Acreedores uno de los puntos es la aprobación del plan. Estamos haciendo todos los esfuerzos para destinar la mayor cantidad de cuota posible en estas circunstancias. Es más, he ofrecido a los acreedores laborales, que son los que más preocupan, cobren más rápido.

-¿Afrontar ese plan en la Liga 2 es posible?

Sí, nos vamos a tener que financiar. Es imposible sin ello.

-En una entrevista en el 2019, el exadministrador Renzo Ratto afirmó que la deuda de Alianza acababa en 2028. ¿Esa fecha sigue estando fija?

Se va a mover por el efecto de la pandemia, de la Segunda División y por una nueva deuda. Hay cerca de 8 millones de soles que es nueva deuda. Es una deuda tributaria que ha sido reconocida en febrero del año pasado y hay que incluirla en el plan.

-Con esas nuevas variables, ¿qué fecha estima se pagaría toda la deuda?

Nosotros estamos calculando entre tres y cuatro años más. Lo que pasa es que también hay más intereses, eso hace que el plazo se tenga que extender un poco más.

-¿La extensión de la deuda le conviene al Fondo Blanquiazul?

De alguna forma sí porque se queda más tiempo como principal acreedor, pudiendo elegir al administrador.

