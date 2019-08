“De ti depende, Kevin”| OPINIÓN

Kevin Quevedo ilusiona. A sus 22 años se ha convertido en el baluarte de Alianza Lima. Es el distinto, el diferente, al que todos siguen; es un jugador con proyección por su velocidad y frescura para jugar. Le gusta encarar, amagar, esconder la pelota al rival y también anotar. Esta temporada ha regalado 14 tantos en 19 encuentros sin jugar de centro delantero sino yendo por la banda y haciendo diagonales. Para tener una idea de su despegue, en 2017 hizo 5 goles y en 2018 solo 4. Ha marcado de cabeza, dentro, fuera del área y ahora con una soberbia chalaca, previo dominio con el pecho. La exageración es justificada, un gol así no vemos continuamente en el fútbol peruano.

Este buen momento le ha valido ser convocado a la selección con miras a los próximos amistosos ante Ecuador y Brasil. Ricardo Gareca lo ha venido siguiendo desde hace meses y ahora deberá demostrar que no solo es capaz de destacar en la Liga 1 sino en competencias de mayor nivel. Todavía está en deuda a nivel internacional, con Alianza no tuvo una destacada participación en Copa Libertadores-como el equipo en general-aunque sí recuerdo algunos chispazos ante Independiente de Avellaneda en la Sudamericana 2017. No en vano el diario AS de España colocó al delantero como una de las promesas en esa fase del torneo.

“El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer” escribió alguna vez Jorge Luis Borges, una frase que se presta perfectamente para la actualidad de Kevin Quevedo, que debe definir si continúa en Alianza Lima o no. Es la figura de los íntimos, pero Quevedo puede dar mucho más.

“Un futbolista no se va al exterior porque sale en los diarios sino por lo que hace en la cancha”, dijo Pablo Bengoechea que también ha decidido sacar el “máximo provecho a los jugadores que tienen contrato vigente con la institución”, entre ellos Quevedo. El tema de su renovación no debería atormentarlo, para Alianza puede ser un excelente negocio, porque retendrá un jugador importante que luego podrá venderlo al exterior, pero, Kevin se juega por una mejor oferta y si su nivel sigue subiendo, las ofertas serán más tentadoras.

Por ello, es que debe dar partidos como el que hizo ante Cantolao, dar buena impresión en la selección y concentrarse en el juego, no mirar números todavía, sino en diciembre.

Con el respaldo del Profesor, Quevedo tiene la ventaja sobre los íntimos, pero deberá pensar y ser profesional. Debe estar concentrado, seguir con hambre de gloria y no deslumbrarse por algunas portadas que de todas formas seguirá teniendo. Su misión es replicar sus buenas acciones ante los equipos de la Liga 1 y sobre todo ante rivales más complicados; allí podemos ver frente a qué jugador estamos.

A su favor tiene la presencia de Pablo, un técnico que lo ha sabido llevar en el éxito y fracaso, como cuando no era considerado por supuesta indisciplina, y ahora titular a pesar de que no renovaría con Alianza. Todo depende de ti Kevin.