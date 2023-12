A inicios de 2020, con el ingreso del Fondo Blanquiazul, Alianza Lima decidió comprar el pase de Jairo Concha a la San Martín y dejarlo en el club santo por un año más. En ese momento, Jairo era uno de los volantes peruanos con mayor proyección: había cumplido con todos los pasos que deben seguir los juveniles, además de haber sido parte del equipo sparring de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018.

“Empezó ya con casi 17 años a trabajar con nosotros. Hicimos un proceso muy bueno y largo. Con la Sub 18, Sub 20 y las mayores. Jairo, al cumplir con todos los pasos, está muy bien preparado para la alta competencia” , nos comentó Daniel Ahmed, exJefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, en un informe sobre el futbolista en abril del 2022.

Jairo Concha aún no ha debutado con la selección peruana en Eliminatorias. Foto: FPF.

Por ese antecedente, en La Victoria siempre creyeron en él como un jugador a vender. Por eso le hicieron un contrato de cuatro años. Una apuesta a futuro del área deportiva que, valgan verdades, resultó muy bien: Jairo fue pieza importante en el bicampeonato 2021-22, por eso Farfán, al retirarse, decidió cederle el peso de llevar la ‘10′.

Los problemas aparecieron este año. Concha no esperó ser relegado por la llegada de los fichajes. La carrera hacia el titularato se gana en los entrenamientos, pero él, sin razón aparente, empezó desde más atrás. En mitad de año apareció una oferta del fútbol ruso, pero lo ofrecido (cien mil dólares aproximadamente) no era para nada beneficioso para el club. De hecho, la partida de Pablo Lavandeira a Melgar, sumado a la lesión de Andrés Andrade, hizo que en Matute decidieran no considerar su salida.

El volante, como su entorno, no estuvieron contentos. Y desde entonces dilataron todas las opciones de renovación. El club hizo ofertas durante todos estos meses. La llegada del nuevo técnico (Alejandro Restrepo) y del gerente deportivo (Bruno Marioni) paralizaron un poco. Apoyados en Néstor Bonillo, la cabeza de la reconstrucción futbolista en Matute, creyeron que lo mejor era que el volante se muestre en la pretemporada, analizarlo en los entrenamientos.

La idea del entrenador es tener un equipo con un fútbol muy vertical y físico, y Concha encaja en los planes. El problema es que a la última oferta, el entorno del futbolista la rechazó. A la par, el área deportiva blanquiazul consiguió al reemplazante, el mismo que será anunciado en los próximo días, según pudo conocer DT. Y ahí se dio por finalizada la historia de Jairo en Alianza.

“Hay un tema de actitud y liderazgo. Néstor (Bonillo) y Bruno (Marioni) nunca estuvieron convencidos de él”, nos dice una fuente desde Matute. La negativa del futbolista a una ampliación del vínculo fue lo que dinamitó todo, además del bajo rendimiento que tuvo en las finales de la Liga 1 2023.

Caso Jairo Concha en Alianza Lima: el club siempre tuvo la intención de renovarle, entendiendo su importancia en el bicampeonato y su proyección. Pero el jugador no aceptó y mostró su incomodidad porque el club no lo dejó partido en junio al fútbol ruso. (+)@dt_elcomercio pic.twitter.com/rxzuY9F3qF — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) December 11, 2023

¿Al extranjero o refuerzo de la U para el centenario?

Jairo Concha no es más futbolista de Alianza Lima. Y su nombre empezó a vocearse en Universitario de Deportes, el clásico rival, el actual campeón del fútbol peruano. ¿Será posible su fichaje, pese a que hace semanas el propio Jean Ferrari, administrador del club crema, afirmó no querer a ningún jugador aliancista?

Desde el entorno del futbolista nos dijeron que su futuro está fuera del país. Esperan, entonces, unos días para elegir la mejor opción y que un Jairo ya maduro, con 24 años y dos títulos nacionales bajo el brazo, tenga la experiencia afuera para ser opción en la selección peruana.

Jairo Concha anotó un doblete en el Monumental ante Universitario el año pasado. (Foto: Leonardo Fernández/GEC)

Sin embargo, la noticia de su desvinculación fue bien tomada en Ate. DT pudo conocer que el interés de la U por el volante es real. Lo quieren. Pero esperarán pacientes para definir. Para el área deportiva merengue, lo primordial es cerrar con el nuevo técnico: el elegido es el venezolano César Farías. Después vendrán los refuerzos, entre ellos podría estar Jairo.

Eso sí, hay una posibilidad de que lo de Concha sea como el caso de Yuriel Celi. Es decir, que termine firmando por un club extranjero y luego sea prestado a Universitario.