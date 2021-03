Conforme a los criterios de Saber más

El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) frente al reclamo de Alianza Lima ha generado un terremoto en la Liga 1. El organismo suizo ha decidido que se le tiene que restar puntos a Carlos Stein, que de ser efectivo por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) enviaría a la Liga 2 a Carlos Stein y los blanquiazules volverían a la máxima división.

Lander Alemán, presidente de Alianza Atlético, le asegura a El Comercio que la resolución ha abierto diversos escenarios, pero se niega a volver a disputar la primera fecha del Grupo B de la Fase 1. Como se recuerda, el pasado lunes, los ‘Churres’ empataron a cero con Stein, equipo que está envuelto en todo este reclamo y que podría darle su espacio en Primera División a los íntimos.

—¿Cuál es su posición ante una posible reprogramación de la primera fecha de la Liga 1?

El TAS ha declarado que se le reste los puntos a Carlos Stein, pero no le dice a la FPF que declare descendido a Stein e inscribir en este ya iniciado campeonato a Alianza Lima. Es una decisión que tomará en su debido momento y lo hará seguramente más adelante. Yo pienso que si la federación estima conveniente podría decir que Alianza juegue el próximo año la Liga 1 porque ya tiene su cupo. Se debe entender que el campeonato ya ha comenzado.

—¿Pero Alianza indica en su comunicado que retorne automáticamente a la Primera División?

Eso es lo que pide Alianza Lima, pero eso no ha indicado el TAS en el fallo. Este ente superior no puede obligar a la FPF. Ellos solo piden la resta de puntos a Carlos Stein y a partir de ahí todo queda a criterio de la FPF. Es decir cuándo pone al equipo de La Victoria en primera.

—¿Cómo actuaría si la FPF le indica que Alianza Atlético debe jugar contra Alianza Lima en la primera fecha en vez de Carlos Stein?

Me declaro en rebeldía y presento un reclamo porque eso no corresponde. Yo me he inscrito a un campeonato de Liga 1 bajo otras condiciones, bajo un sorteo de un fixture y bajo una programación. La FPF no puede cambiar eso de forma abrupta. Me declaro en rebeldía y no jugaría ese partido. Sería absurdo. Una persona pensante no haría eso.

Alianza Lima seguirá en la Primera División del fútbol peruano tras la resolución del TAS. (Foto: Alianza Lima)

—¿Se podría manejar la posibilidad de jugar con 19 equipos?

Todo esto tiene que solucionarlo la FPF porque se vendrán otros problemas. Con la resta de puntos, Carlos Stein queda en el puesto 19 de la tabla acumulada del año pasado y el Atlético Grau pasa al puesto 18. Entonces, si Stein se queda, Grau de Piura podría mandar una carta pidiendo su retorno a la Liga 1 porque está por encima del cuadro ‘Carlista’.

—La Liga 1 podría volver a contar con 20 equipos…

Claro. Es posible. Con esa resolución del TAS se han abierto muchas posibilidades. Entiendo que lo más conveniente para la FPF es que continúe este campeonato porque no se puede afectar a los otros equipos.

—¿Pero no tendría que pronunciarse cuanto antes la FPF?

No necesariamente, a la federación nadie le obliga. De repente puede existir una presión. Posiblemente se pronuncien en una semana o en 15 días, pero la FPF no es responsable de que el TAS de forma extemporánea haga llegar esta resolución cuando el campeonato ya cumplió su primera fecha y está a días de arrancar la segunda jornada.

Alianza Lima seguirá en la Primera División del fútbol peruano. (Foto: Alianza Lima)

—¿Carlos Stein debería quedarse en la Liga 1?

El campeonato ya empezó con Stein, Este equipo ha realizado su presupuesto para la temporada, se ha preparado e inclusive ya jugó su primer partido frente a nosotros. Si la FPF cree que puede ingresar un equipo y sacar a otro, eso me parece imposible. Y el TAS no obliga a que descienda Stein.

—Pese a todo esto, ¿para usted es justo el reclamo de Alianza Lima?

La verdad es que Alianza Lima tiene un importante respaldo en su reclamo porque Carlos Stein no cumplió oportunamente con los pagos y eso es algo que hay que reclamar. No sé si guste o no, pero Alianza reclamó por algo justo.

