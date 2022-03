Conforme a los criterios de Saber más

El partido más atractivo de la quinta fecha de la Liga 1 será protagonizado por Alianza Lima y Sporting Cristal, un duelo entre los dos últimos campeones del fútbol nacional. Ambos clubes son dos de los tres más grandes del fútbol peruano y al tener esa etiqueta, la exigencia es mayor.

El duelo entre blanquiazules y celestes ha ganado mayor importancia a lo largo de la historia, pero la pregunta es si realmente es considerado como un clásico. Para ello, conversamos con Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo nacional que es hincha del cuadro de La Victoria; y Luis Carlos Arias Schreiber, reconocido periodista que contó la verdadera historia de la selección peruana en los JJ.OO. de Berlín 36 y que es fanático de los rimenses.

Un partido “competitivo”

“Sporting Cristal es un club que también ha pasado a ser unos de los protagonistas de todos los campeonatos y al ser más competitivo, los partidos contra ellos pasan a ser de especial tensión ”, asegura Fernando Tuesta. “Yo creo que hay un solo clásico en todos los países. El partido Cristal vs. Alianza ha sido muy competitivo, incluso en los momentos en los que uno podía estar bien. Son partidos de pronósticos reservados”, señala.

El docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) reconoce la trascendencia de Sporting Cristal dentro del fútbol peruano, pero no considera que su rivalidad con Alianza Lima sea considerada como un clásico. “Y o no lo llamaría clásico, pero sí constituye un partido clave. Si no se desvirtúa el término, un clásico nace de la realidad misma, no es impuesto, también se hablaba del clásico moderno. El Alianza vs Cristal es un partido importantísimo, en algún momento puede ser hasta más determinante que un clásico. Clásico tiene ribetes distintos”, comenta Tuesta.

Pocos pueden haber tenido el privilegio de haber dado el play de honor en un clásico Alianza-U, que ganamos y, además, festejando el centenario de mi querido club. Ahora y siempre #ArribaAlianza #AlianzaLima pic.twitter.com/7XfCE1tAbH — Fernando Tuesta Soldevilla (@tuesta) February 15, 2022

El politólogo asegura que no solo el Alianza-Cristal es un encuentro de alta tensión y más esperado, sino también el Universitario-Cristal, además del ya tradicional Alianza-Universitario. “Yo creo que un Alianza-’U’, un Alianza-Cristal o un ‘U’-Cristal son los partidos más importantes del campeonato, más allá del puesto en el que se encuentren. Sporting Cristal es un club que luego de comprar el Sporting Tabaco (diciembre de 1955) pasó a ser protagonista desde el inicio”, indica.

Y no se equivoca. En 1956, cuando participa por primera vez en la liga peruana, los rimenses levantaron el título, no por algo son denominados “el equipo que nació campeón”. Desde aquel año hasta la actualidad, el cuadro bajopontino ostenta 20 títulos; es decir, es el tercer club más laureado del país y lo más importante es que a diferencia de Alianza Lima (24) o Universitario de Deportes (26), todos los trofeos de los del Rímac son en la época profesional del fútbol peruano. “Sporting Cristal ha logrado tener un gran hinchaje, el tercero del país, ese es un elemento distintivo. La San Martín logró campeonar varias veces seguidas hace muchos años, pero no logró tener una hinchada que lo pudiera apoyar”, concluyó.

Algo de marketing

Luis Carlos Arias Schreiber también analizó el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal y para él no hay forma de que sea calificado como clásico: “Yo creo que el clásico del fútbol peruano es el Alianza Lima vs. Universitario de Deportes, todos sabemos que hay tres grandes en el futbol peruano, en estas últimas dos décadas con el decaimiento de la ‘U’, Alianza y Cristal son los protagonistas del campeonato nacional ”, sostiene.

El reconocido periodista entiende que actualmente a muchos partidos se les denomina clásico, ya sea porque los clubes son de una misma ciudad o porque forman parte de la historia del fútbol peruano, ya sea por antigüedad o algún que otro título. A esto se suma el tema de marketing, que busca generar expectativa a este tipo de encuentros.

Luis Carlos Arias Schreiber, ex director periodístico del diario Publimetro Perú.

“Ahora se llama clásico a muchos partidos, yo soy de la escuela antigua. Yo siendo hincha de Sporting Cristal, esto no es un clásico. Hay una rivalidad de Cristal contra la ‘U’, contra Alianza. Sporting Cristal ha sido un rival a vencer para ambos clubes. Para la ‘U’ fue en los años 90, cuando Alianza no ganaba títulos. El equipo más fuerte era Cristal, y su gran oponente era la ‘U’. Luego este siglo 21 la rivalidad de los títulos es este Alianza-Cristal. Clásico solo es el ‘U’-Alianza”, manifiesta.

Inclusive, Arias Schreiber descarta considerar el duelo entre íntimos y rimenses como una especie de clásico moderno. “Yo no lo llamaría así o nuevo clásico. Esto es una rivalidad, siempre está la disputa de cuáles son los equipos que más títulos consigue, pero no es que la hinchada de Sporting Cristal tenga una rivalidad contra la de Alianza Lima o la de Universitario. Más allá de ello no va”, aclara el ex director periodístico de Publimetro Perú.

