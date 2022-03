Conforme a los criterios de Saber más

Si ya las fechas anteriores eran de vida o muerte, imagínense lo que serán las dos últimas jornadas que se vienen: ante Uruguay en Montevideo y contra Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. La selección peruana cerrará las Eliminatorias Qatar 2022 con dos rivales durísimos. Uno tiene chances de clasificar y el otro ya está eliminado, pero en este torneo no vale confiarse.

Perú está muy cerca de conseguir un nuevo cupo a la Copa del Mundo, el torneo de selecciones más importante que existe y que solo se juega una vez cada cuatro años. 36 años después, y con el mismo técnico a la cabeza, la Blanquirroja logró la clasificación a Rusia 2018 vía repechaje (contra Nueva Zelanda) y hoy estamos a punto de hacer exactamente lo mismo.

No es coincidencia. El trabajo de Ricardo Gareca se ve reflejado en estos dos procesos eliminatorias (así como en las Copas América) y ya muchos lo consideran el mejor técnico en la historia de la selección peruana. Uno de sus grandes méritos es haber acertado con la elección de los futbolistas.

Por eso, en esta nota vamos a hablar de tres jugadores que ya son conocidos de Ricardo porque los convocó más de una vez en su momento, pero por diferentes motivos no estuvieron en los últimos llamados. Son futbolistas de probada jerarquía, que conocen el vestuario y cuya presencia podría ayudar a obtener el ansiado cupo a Qatar 2022. No cabe duda que el ‘Tigre’ los tiene en el radar, pero recién el 11 de marzo sabremos si los considera o no.

Tiene 20 años, se formó en la Academia de Héctor Chumpitaz y con diez partidos como titular en Universitario, puso de pie a todo el Nacional lleno de hinchas cremas, que reconocieron su sacrificio a pesar de la eliminación de la Copa Libertadores.

Raúl Ruidíaz

Exactamente no sabemos qué pasó, pero algo ocurrió entre el delantero titular del Seattle Sounders de la MLS y la selección peruana. Antes de los partidos amistosos contra Panamá y Jamaica, la FPF invitó a los futbolistas que ya habían culminado la temporada 2021 a entrenar en Videna. Esto fue lo que dijo Juan Carlos Oblitas sobre Ruidíaz. “La invitación se extendió a todos. El 99% aceptó, Raúl (Ruidíaz) también la recibió, pero seguramente prefirió descansar y tener vacaciones más acordes a lo que necesitaba. Por eso no ha estado yendo a la Videna”, le dijo director deportivo a Fútbol como Cancha de RPP Noticias. Recordemos que Raúl tampoco participó de la Copa América 2021 y no fue llamado para los partidos contra Colombia y Ecuador.

Ruidíaz solo ha marcado 4 goles en 50 partidos con la selección peruana (Foto: GEC).

Ahora bien, el presente de Ruidíaz no es el mejor porque se está recuperando de una lesión que vendría arrastrando desde el año pasado y sus primeros partidos con el Seattle Sounders no fueron los mejores. Pero eso no quita que lleve seis temporadas (2 en México y 4 en Estados Unidos) jugando al máximo nivel y siendo el goleador de sus equipos.

Anderson Santamaría

La fecha triple de Eliminatorias que se disputó en septiembre del año pasado fue lapidaria para Anderson Santamaría. Después de esos tres partidos, en los que tuvo errores puntuales jugando como defensa central titular, Gareca no volvió a confiar en él y apostó por Christian Ramos. Y ni siquiera fue tomado en cuenta como relevo para la doble pasada.

Santamaría hizo una gran Copa América 2021 como primer defensor central al lado de Alexander Callens y tuvo una excelente temporada con el Atlas, equipo con el que salió campeón de la Liga MX.

Anderson Santamaría fue considerado en el once ideal de la Liga MX 2021 (Foto: EFE).

Es verdad que en su último partido con el Atlas se fue expulsado y no jugó bien (su equipo perdió 2-0) pero sigue siendo un futbolista de primer nivel, que es titular en un equipo que aspira a ganar más torneos y en una liga donde enfrenta a delanteros que tranquilamente podrían estar en Europa.

Cristian Benavente

La última vez que disputó un partido con la selección peruana fue el 15 de noviembre del 2019 ante Colombia. Perú perdió 1-0 con Colombia, pero el ‘Chaval’ casi anota un golazo tras centro de Raúl Ruidíaz en el minuto 53. Pero la verdad es que nunca tuvo un partido de siete puntos con el equipo peruano.

A este se suma que empezó a perder regularidad desde que dejó el Sporting Charleroi de Bélgica y se fue al Pyramids de la Primera División de Egipto. En dos años jugó en tres equipos diferentes y en ninguno de ellos pudo adaptarse al 100%.

Han pasado los años y sigue siendo un chico joven (27) con mucha capacidad que ahora puede expresar su fútbol en el torneo peruano. De esta forma no solo es más fácil observar cómo va su rendimiento dentro del campo, sino que su relación con la selección peruana puede volverse mucho más cercana.

Gareca lo conoce, sabe de sus condiciones, vio su golazo de tiro libre ante Carlos Mannucci y no queda duda que lo está siguiendo. No hizo pretemporada y por ello todavía no es titular en el cuadro de Carlos Bustos, pero es algo que posiblemente sucederá tarde o temprano.

