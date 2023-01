Con motivo de la presentación de Carlos Zambrano en Alianza Lima , Alexander Callens hizo pública su intención de ponerse la ‘blanquiazul’ y le dejó un recado a su compañero de selección. Sin embargo, André Carrillo apareció en en escena y le dedicó un ocurrente comentario.

“Te deseo lo mejor, mi hermanito”, saludó, en un inicio, el defensor de New York City. Luego, no dudó en dejar un pícaro mensaje: “Ya sabes... ¡Espérame para romper bastantes piernas!”.

Los recado entre ambos zagueros causó el regocijo entre los hinchas ‘íntimos’ y la noticia rebotó en todos los portales deportivos. La ‘Culebra’, fiel a su estilo, no dudó en ‘golpear’ a Callens. “Chapa tu Boys no más y no jod...”, escribió el futbolista de Al-Fateh.

Cabe mencionar que ‘Iron Man’ ha mencionado en muchas oportunidades su deseo de retirarse de fútbol profesional en Sport Boys, club del cual es hincha gracias a su padre.

“Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, pero lo que sí es que quisiera retirarme en Sport Boys, eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre”, mencionó hace algunas semanas.

Carlos Zambrano: “Tenía ofertas de USA y Brasil”

Alianza Lima presentó oficialmente a Carlos Zambrano como su nuevo refuerzo para la temporada 2023. El defensor que llega procedente de Boca Juniors, firmó por 2 temporadas con los ‘Blanquiazules’ y dio su primera conferencia de prensa.

“Tenía ofertas de Uruguay, Estados Unidos y Brasil, pero llegó el momento de venir al Perú, al mejor equipo que es Alianza. En la liga peruana se busca el tricampeonato y el objetivo principal es la Libertadores”, aseguró.