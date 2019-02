Gerente de márketing de Alianza Lima: "Este viernes queremos una segunda Noche Blanquiazul" | ENTREVISTA

Alianza Lima debutará este viernes en la Liga1 frente a Sport Boys en una fecha muy especial. El 15 de febrero cumplirá 118 años de vida institucional y espera recibirlo a lo grande. Benjamín Romero, gerente de márketing y comercial, comentó sobre las actividades y lo que planean hacer de cara al futuro.

- Este viernes Alianza Lima cumple 118 años de vida institucional, ¿qué tienen planeado?



Sí, el viernes abriremos nuestras puertas a las 5:00 p.m. para que puedan presenciar el show musical de tres artistas: Tomy Portugal, Camagüey y el zambo Barbieri. Asimismo, nuestros sponsors desarrollarán actividades para el público. Habrá la tradicional comida y se espera un ambiente familiar para recibir el partido frente a Sport Boys por la Liga1. Esperamos un lleno total, una segunda Noche Blanquiazul. Todo está dado para que Matute sea una fiesta.

- ¿Cuántas entradas ya están vendidas?



Hemos dispuesto 30 mil entradas a la venta, ya se agotaron más de 18 mil. Las autoridades han dispuesto que la tribuna oriente lateral sea para la hinchada visitante, así será cada vez que nos autoricen a recibir a las hinchadas de los demás equipos. La tribuna norte será familiar, existirán precios especiales para acercar a la familia, eso también se mantendrá durante el año.

Alianza Lima presentó a su plantel profesional en la Noche Blanquiazul. | Foto: Giancarlo Ávila

- Establecieron un nuevo récord a nivel de club en torno a los abonos. ¿Podría comentarnos un poco más sobre eso?



Hemos vendido más de 3000 abonos para este semestre, superando la cifra de todo el año pasado. No tenemos la cultura de los abonados, estamos esforzándonos por conseguir posicionar esta práctica en nuestros hinchas. En Sudamérica existen estadios abonados por completo, eso ayuda financieramente al club. Es uno de los temas pendientes que tenemos como club.

- Existe una campaña para vestir Matute de azul y blanco...



Queremos demostrar todos los partidos que tenemos la hinchada más grande del país. Lo avalan los números, las encuestas, los sponsors que se acercan cada vez más a nosotros. Queremos que Matute siempre esté lleno, que los hinchas nos acompañen todas las fechas con la camiseta oficial del club. Para ello, estamos realizando sorteos, ofertas y distintas acciones para que esto se pueda cumplir.

Benjamín Romero: "El campo de juego fue resembrado para que se encuentre en perfectas condiciones". | Foto: Francisco Neyra/GEC

- En cuanto a las estrategias de márketing, ¿qué se viene?

En términos de márketing y comercial, el año pasado completamos los sponsors avalados por Nike. Sin embargo, en nuevas negociaciones, encontramos dos espacios más, en la clavícula y en la parte trasera del short. Estamos en la búsqueda de esas dos marcas que quieran acompañarnos en todo el año. Adicionalmente, junto con Nike, estamos trabajando la apertura de la tienda oficial en Matute.

Tenemos muchas expectativas porque queremos tener una unidad de negocio específica, también buscamos nuevas tiendas en la ciudad. Luego, implementaremos nuevos productos que irán conociendo. Asimismo, lanzaremos nuestra web y también tenemos nuestro canal de YouTube, que es bastante profesional. Buscamos entretener e informar a todo el hincha aliancista.

- Los hinchas que viven lejos buscan comodidades, ¿cabe la posibilidad de un bus aliancista?



Lo menciono pero no me comprometo, es un proyecto y aun hay muchas cosas por hacer. Se buscarán rutas blanquiazules, para que el hincha vaya y regrese desde ciertos puntos estratégicos. Estamos trabajando en conjunto con la Asociación Blanquiazul. No es fácil, pero haremos lo posible.