Es madrugada en Lima, pero en el aeropuerto internacional Jorge Chávez hay mucho movimiento. Una estrella ilumina la noche y se trata de Marcelo, el crack que brilló en el Real Madrid y ahora encabeza la delegación del Fluminense que este miércoles enfrenta a Cristal por la Copa Libertadores.

Marcelo se robó toda la atención y fue el más asediado por la gente que llega al aeropuerto por la madrugada. Los jugadores llegan con rostros cansados del largo viaje pero igual atienden con algunas fotos con los hinchas.





Gran expectativa causó la llegada de Marcelo a Lima

Los hinchas del Fluminense esperan ansiosos el debut en esta temporada de Marcelo, que después de 17 años retornó al club de origen tras su paso exitoso por el Real Madrid y un breve período el año pasado en el equipo griego Olympiacos. El jugador brasileño de 34 años estuvo como suplente el sábado en el primer partido de la final del Campeonato Carioca, el torneo regional de Río de Janeiro y en el que Fluminense cayó 2-0 ante su histórico rival Flamengo.

El Comercio pudo conocer que todo dependerá de cómo se dé el juego ante Sporting Cristal, para verlo unos minutos en cancha, aunque la idea de los dirigentes es verlo debutar en el mítico estadio Maracaná.

Otras de las figuras de Fluminense que desfilaron por el aeropuerto Jorge Chávez fueron el experimentado portero Fábio, el también centrocampista Felipe Melo, el creativo Paulo Henrique Ganso, el enganche colombiano Jhon Arias y el goleador argentino Germán Ezequiel Cano, quien la temporada pasada llegó a 34 goles y fue el tercer máximo goleador del Mundo detrás de Mbappé (38 goles) y Haaland (36).

Este martes por la tarde, Fluminense tiene programado un entrenamiento en la Videna, a las 4:00 p.m. (hora peruana). De momento será en estricto privado, donde el entrenador Fernando Diniz definirá el once. De momento el equipo de Fluminense saldría así, pero hay algunas dudas que este martes se terminará por zanjar: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Alexsander; André, Felipe Melo (Guga o Marcelo), Pauki Ganso, Jhon Arias; Keno (Lelê) y Germán Cano.

👏¡𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔!💙🏆



Demostremos que somos una sola fuerza y dejemos todo por estos colores. ¡𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟!💪



👉https://t.co/fFiDU7V4Ns#DoradoBet pic.twitter.com/unsHhafiz5 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 4, 2023

Periodistas brasileños opinan del Sporting Cristal

Gabriel Amaral - periodista de Raiz Tricolor - canal de Youtube

“El Grupo es difícil porque Tiago Munes conoce muy bien a Fernando Diniz. Por tener un estilo de juego muy distinto, Diniz causa sorpresa en los rivales. Pero con Tiago Nunes no hará sorpresas porque ya lo sabes cómo juega. El grupo es complicado también porque yo sé que Sporting Cristal estás jugando bien. Está también River Plate, un equipo de pura tradición y buen fútbol. Además, de la altura del The Strongest. Creo que será un grupo complicado para Fluminense”, dijo a El Comercio.

También nos comentó sobre el tipo de jugadores que más complican al Fluminense. “Los jugadores que más preocupan Fluminense son los más rápidos. Y cuando estos equipos rápidos tienen un buen definidor, complica mucho. En la final del Carioca, Fluminense sufrió con Pedro del Flamengo y de la selección brasileña. Ese son los tipos de jugar que complican a Fluminense. Entonces creo que Brenner puede ser una preocupacion también”, acotó.

“Más de que los jugadores individualmente puedan hacer, me llamó la atención el sistema de juego de Tiago Nunes. Vi algunos extractos ante Huracán y se ve un retrato de lo diferente que ha hecho Tiago en Cristal. Me llamó la atención de atacar a fondo con el corazón, es algo curioso ver a Nunes representando a un equipo peruano enfrentando a un club brasileño, eso también llama la atención”.

Fluminense no quiere ser menos en la Copa Libertadores ante otros clubes poderosos, por eso invirtió en Marcelo. “Fluminense invirtió financieramente para que en la Libertadores no fuese eliminado por equipos que no tengan una mayor inversión como River Plate, Boca Juniors, Palmeiras. Eso sería una decepción. Esa es la mentalidad de la dirigencia , jugadores y los torcedores de que no clasificar en un grupo difícil sería una decepción muy grande. Una victoria en Lima sería muy importante para Fluminense, te diría un 2-1 a favor de Fluminense”, agregó a este diario.

Periodistas brasileños Thiago Lima y Gabriel Amaral detallan nivel de Fluminense





Thiago Lima - periodista de globoesporte

Para el brasileño este duelo tiene un condimento especial puesto que Tiago Nunes reemplazó a Diniz en el Atlético Paranaense en el 2018. “Tiago me habló hoy sobre la relación con Fernando Diniz, que ellos no se hablaron más después, pero no tienen diferencias, es que no son amigos. Hay una cosa curiosa, ellos ya se enfrentaron cuatro veces, una victoria para cada uno y dos empates”, comentó Thiago Lima.

“Para este partido creo que somos favoritos porque Fluminense viene en un nivel muy alto en Brasil. El propio Tiago Nunes dice en un video que envío para la prensa de Brasil, que Fluminense es el mejor equipo de Brasil hoy junto con Palmeiras, porque Fluminense viene jugando bien”, nos dice el hombre de prensa.

“Fluminense está en el grupo de la muerte como nosotros hablamos en Brasil, puesto que tienen que ganar sus tres juegos de local y tiene que sacar puntos de visitante, teniendo en cuenta que visitaremos a River Plate en el Monumental y el The Strongest de Bolivia en la altura de La Paz, entonces, lo más accesible es sacar puntos en Lima”, sentenció Thiago Lima.

--

VIDEO RECOMENDADO Se viene una nueva edición de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, pero ahora por el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey 2023. Mira todos los detalles del partido en este video.