El Perú está perdiendo partidos y los hace con puros autogoles. A los ya ‘acostumbrados’ problemas de la Liga 1 y sus múltiples correcciones por parte del TAS, ahora se suma que no podemos organizar el Mundial Sub 17 por segunda vez consecutiva.

Ayer la FIFA hizo oficial el retiro de la sede del torneo que debía disputarse en nuestro país en noviembre debido a, como lo apuntan en su comunicado oficial, “la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo”.

No hay más que eso. Iniciado el mes de abril, ninguna de las obras que se debían realizar han empezado. Esto debido a que las lluvias por el ciclón Yaku y la llegada del fenómeno de El Niño causaron una seguidilla de lluvias que afectaron sobre todo los departamentos del norte del país.

VIDEO RECOMENDADO FIFA le retira a Perú la organización del Mundial Sub-17 2023

Los trabajos

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) señalan a Legado 2019 como la unidad encargada para la remodelación de estadios y sedes de entrenamiento. “El IPD terminó de hacer los diagnósticos entre julio y agosto del año pasado. Legado tuvo toda la segunda parte del año pasado para ser la unidad ejecutora”, nos comenta Guillermo Echevarría, gerente de Desarrollo de la FPF.

Legado debía realizar las obras proyectadas, pero recién en los últimos meses del 2022 presentó una estrategia de trabajo. Pero el 31 de diciembre cambió de director y Álvaro Castro asumió el cargo. La nueva directiva de Legado analizó la estrategia dejada por sus antecesores y determinó que no iba a llegar a tiempo al Mundial. “Estaban proyectadas para quincena de noviembre, cuando el Mundial ya había empezado”, nos comentan fuentes allegada a la organización de Legado.

Perú perdió la organización del Mundial Sub 17: FIFA confirmó la decisión y se designará a un nuevo anfitrión https://t.co/3xh8Ntypq4 — Deporte Total (@dt_elcomercio) April 3, 2023

Por eso, tal como el mismo Legado anunció el pasado 3 de febrero, presentaron una nueva estrategia a fin de tener las obras para octubre. Se buscaba el apoyo de los gobiernos regionales y trabajar desde marzo. Sin embargo, empezaron las lluvias y todo quedó paralizado.

“A siete meses del Mundial no había obras e incluso los procesos para adjudicarlas tampoco se completaron”, nos dice Echevarría.

Desde Legado nos aseguran que no podían trabajar porque las lluvias afectaban la labor, sobre todo en los estadios de Piura y Chiclayo. “Ya habían procesos en curso y coordinación con los GORE. No fue incapacidad, si no que hubiera sido irresponsable avanzar por las lluvias”, nos dicen desde la unidad ejecutora.

Posiciones

Ante la situación climática, el Ministerio de Educación propuso ante la FIFA, mediante la FPF, que el torneo se realice solo en Lima y Callao, pero también pidió que el ente del fútbol mundial asuma algunos de los costos del certamen, que localmente tenía un presupuesto de 300 millones de soles. Esto no fue aprobado por la FIFA.

“Entiendo que la FIFA ha decidido priorizar el tema de que fuera en las ciudades de provincias y nosotros tenemos prioridades. Y la prioridad en este momento es atender al norte del país”, sentenció al respecto el ministro de Educación, Óscar Becerra.

Lo concreto es que, en cuatro años, el Perú ha fracasado en su intento de ser sede del Mundial Sub 17. En el 2019 solo pudimos realizar el Sudamericano, pero la Copa del Mundo nos la quitaron y la llevaron a Brasil. En el 2021 no se pudo realizar por la pandemia y se trasladó para este 2023. Las lluvias y problemas de organización nos han vuelto a cortar la ilusión mundialista. ¿Habrá una nueva oportunidad?

--