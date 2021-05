El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, publicó un video a través de las redes sociales en el que mostró su total rechazo hacia un video suyo que ha sido adulterado con fines políticos por parte del partido Perú Libre. El dirigente y exjugador de la selección peruana se encuentra indignado por la situación y salió a aclararlo con un video.

“A través de mis hijos me entero que el partido Perú Libre está manipulando un video que grabamos hace unos años para alentar el civismo en nuestro país. Ahora resulta que este video lo han convertido en un spot de campaña del partido de Pedro Castillo. Yo no tengo nada que hacer en esos asuntos. No sé realmente las otras personas que participaron en dicho video, estoy indignado, el video no les pertenece y ahora lo utilizan como propaganda política del partido Perú Libre. Tengo que decir que yo no tengo absolutamente nada que hacer con el partido Perú Libre ni con los señores Castillo y Cerrón”, indicó Juan Carlos Oblitas.

“Imagínense si ahora que no están en el poder están haciendo esto lo que harían si llegaran al poder. No voy a votar por el partido Perú Libre porque creo en mi país con libertad. Nunca voté por Keiko y ahora no voy a votar por ella, voy a votar en defensa de la democracia de mi país, quiero un país en el que exista libertad y respeto. Este video lo grabo por la indignación que he sentido por la utilización que han hecho”, añadió el director deportivo de la FPF.

Juan Carlos Oblitas, hombre honesto, aclarando que nunca hizo campaña por Castillo, y que editaron un video de propaganda política sin su consentimiento. pic.twitter.com/gowI8rZam2 — paul martin peru (@paulmartinperu) May 8, 2021

No es la primera vez que ocurre una situación similar. Hace poco, Inés Melchor, nuestra maratonista, también tuvo que salir a rechazar su participación con Perú Libre, pues habían adulterado un video suyo en campaña de Elecciones con el fin de favorecer al partido del candidato Pedro Castillo, quien viene disputando la segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori.

