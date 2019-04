Una explicación a la convocatoria de Mauricio Montes

Después de los campeonatos sudamericanos Sub 20 y Sub 17, es turno de un nuevo proceso en la Videna de San Luis. Desde este lunes comenzarán los trabajos de la Sub 23 que nos representará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nolberto Solano, técnico encargado de esta categoría, hizo oficial ayer su convocatoria y sorprendió la aparición de Mauricio Montes, delantero de 36 años, quien podría ser uno de los refuerzos mayores de 23 para esta competencia internacional. Es cierto que el llamado es inesperado, sin embargo hay más de una razón para entender esta decisión.

-Las mejores cifras-

La convocatoria de Mauricio Montes comienza a explicarse desde las estadísticas. El atacante del Ayacucho FC es el ‘9’ peruano con mejores cifras en el torneo local. Montes ha sumado 45 goles en las tres últimas temporadas (una con Sport Huancayo y las otras dos con Ayacucho FC). Su inédita convocatoria –Mauricio solo había estado antes en una preselección Sub 20- obedece a su registro goleador y la regularidad durante 36 meses. No hay otro delantero en el Descentralizado que compita con Mauricio Montes en este ránking de eficacia. Sus buenas cifras las acumuló en silencio, un perfil bajo que lo hacía imperceptible en la prensa e hinchada. En el único lugar donde han puesto atención a esta productividad es en la Videna de San Luis.

-Hay carencia de gol-

No olvidemos un detalle importante: Nolberto Solano no solo es el técnico de la Sub 23 sino también es uno de los asistentes de Ricardo Gareca en la selección mayor. ¿Por qué no pensar en que Montes también podría ser convocado al equipo de mayores? Como explicamos, los números lo respaldan y en el comparativo con otros atacantes gana por estadística. Gareca tiene en su radar actualmente a Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y a Jefferson Farfán para ocupar esa ubicación en la cancha. Sin embargo, en caso sea necesario llamar un delantero más –por lesiones o suspensiones-, no aparece un nombre que se haga indiscutible. El último que tuvo una oportunidad –sin ser un ‘9’ neto- fue Beto da Silva, quien acabó lesionado en el amistoso ante Ecuador. Será importante ver cómo se desenvuelve Montes en este microciclo en Videna.

-No es un llamado absoluto-

Tenemos la información, desde fuentes muy confiables, que Nolberto Solano ha llenado una lista con 80 jugadores convocables para esta Sub 23, que competirá en los Juegos Panamericanos y que será la base para el Preolímpico del 2020 en Colombia (que dará dos boletos para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio). Por eso se han planificado hasta 3 microciclos, con diferentes jugadores, antes de que Ñol tenga en sus manos la convocatoria definitiva. Montes competirá con varios jugadores por un sitio entre los 23 llamados para los Panamericanos. Quizá en el próximo ciclo tengamos nombres que siguen siendo muy pedidos por el periodismo y la afición: el caso más saltante es el de Andy Polar, jugador de Binacional, quien aún tiene que enfrentar la próxima semana a Independiente por la Copa Sudamericana.

-Se buscan refuerzos-

Dentro de las bases de los Juegos Panamericanos y el Preolímpico del próximo año, se acepta la inclusión de tres jugadores mayores de 23 años. En este llamado, los tres refuerzos serán Mauricio Montes, Yamir Oliva (de la San Martín) y el golero Carlos Cáceda. No debería sorprender que en los próximos microciclos Solano convoque a jugadores del torneo local que ya estuvieron en algún proceso de mayores. Esta vez solo lo hizo con Cáceda, pero más adelante podría considerar a futbolistas como Aldo Corzo, Pedro Gallese, José Carvallo, Alexis Arias, Christian Ramos o Wilder Cartagena.

-Solo jugadores del torneo local-

El llamado de Montes también responde a la necesidad de que en estas convocatorias de la Sub 23 solo se considere a jugadores del torneo local. Recordemos que los Juegos Panamericanos no es un torneo FIFA, por eso los clubes del extranjero no están obligados a darles permiso a los jugadores. Solano tendrá que considerar un universo de jugadores que alternen en el torneo doméstico. Eso sí, se harán las gestiones para poder incluir en esta Sub 23 a futbolistas como Marcos López (San Jose Earthquakes) y Christopher Olivares (Vitoria Guimaraes B). Dentro de este proceso Sub 23 tienen el objetivo de incluir por lo menos a cinco jugadores de la última Sub 20 de Daniel Ahmed.