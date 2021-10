Conforme a los criterios de Saber más

Después de la anulación dictada por el Tribunal Arbitral del Deporte, la Federación Peruana de Fútbol ha convocado a una nueva Asamblea de Bases para este fin de semana. El punto principal de la agenda es la aprobación de los nuevos Estatutos, un pedido abierto de la FIFA, que por ahora ha optado por no intervenir en las decisiones dirigenciales del balompié local. Sin embargo, hay versiones que definen a esta convocatoria de la FPF como ilegal.

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, es una de las primeras voces que se opone a la Asamblea de la FPF. “La Corte Suprema del Poder Judicial ha declardo nula la inscripción del Estatuto actual. Y además Sunarp ha reclamado que se anote esta sentencia”, explica Romero. Por todo ello, Romero ha decidido hacer una denuncia penal en contra de la directiva de la FPF por el delito de “desobediencia y resistencia a la autoridad”.

Esta fue la denuncia de la ADFP a la directiva de Agustín Lozano.

¿Y en este contexto de conflicto por qué la FIFA no interviene? En setiembre, el TAS anuló la Asamblea del 2019, donde se aprobaron los nuevos Estatutos (ajustados a la normativa FIFA). Después de ello, la FIFA solo tenía dos caminos: o le cedía la potestad al presidente de la FPF, Agustín Lozano, para convocar una nueva asamblea, o decidía nombrar una Comisión Regularizadora, ante la crisis de gobernabilidad en el fútbol. Desde Zúrich, por ahora, han decidido lo primero.

En la última semana quedó en evidencia una situación: los problemas internos entre las bases de la FPF no es una prioridad para FIFA. Su presidente, Gianni Infantino, estuvo en una gira sudamericana en las últimas dos semanas y no pasó por el Perú (no lo hace desde el 2018). Infantino pasó días en Colombia, Venezuela, Argentina y Chile con el objetivo de difundir su plan de jugar Mundiales de Fútbol cada dos años.

¿Por qué es importante la Asamblea?

La Asamblea de Bases es vital para el desarrollo del fútbol peruano . Si bien Agustín Lozano está ejerciendo un prolongado interinato (por la prisión preventiva de Edwin Oviedo), hay varias instancias que merecen un reimpulso: desde las divisiones menores hasta el área deportiva de mayores, donde casi todos los contratos vencen en marzo.

Asimismo, esta situación todavía incierta aleja a los sponsors y diferentes socios estratégicos vitales para la reactivación de este deporte. Por ello, el grupo de oposición formado por Óscar Romero, Felipe Cantuarias (ex miembro del comité consultivo) y clubes como Cristal y Alianza Lima, busca pedirle a la FIFA que intervenga cuanto antes.

Desde la Federación Peruana de Fútbol pudimos recoger la siguiente información: la Asamblea seguirá en pie porque para la FPF, la situación legal de sus Estatutos actuales se encuentra en estado de apelación. La Asamblea y la aprobación de nuevos Estatutos tienen un papel clave para el futuro deportivo y económico del fútbol local.

El deportivo es la elección del nuevo presidente de la FPF (que sería el próximo año), quien tendrá la obligación de encaminar un plan de fútbol de menores y, también, será quién decida si se le renueva el contrato a Ricardo Gareca, o si se buscará otro técnico para el proceso mundialista hacia el 2026. En la parte económica, el nuevo Estatuto le da poderes a la Federación para manejar los acuerdos comerciales y televisivos de los clubes profesionales. Y hay equipos como Cristal y Alianza que buscan negociar sus derechos de TV de manera independiente.

Agustín Lozano acompañó a la selección peruana a Bolivia y Argentina, para la última fecha de Eliminatorias. (Foto: GEC).

El abogado deportivo, José Luis Noriega, también interpreta que la Asamblea es ilegal. “La Sunarp ha declarado como ilegal la gestión de Agustín Lozano. Se debe nombrar una Comisión Normalizadora urgente”, comentó. Esa decisión de Comisión Normalizadora o Regularizadora es una figura que se decidió instalar en países como Argentina y Uruguay, sobre todo por problemas de gobernabilidad.

Hay muchas cosas en juego en la Asamblea de este fin de semana. El área deportiva de la FPF requiere de una autoridad más firme porque hay decisiones urgentes por tomar. No olvidemos que en marzo vencen los contratos de Ricardo Gareca y del mismo director deportivo, Juan Carlos Oblitas. Agustín Lozano tiene la intención de mantenerse en el cargo por cuatro años más, aunque lo que toca resolver, con la FIFA o sin ella, es si la hoja de ruta tiene legitimidad y, sobre todo, legalidad.

