“El presupuesto para el 2024 será histórico y vamos a ser muy prolijos para invertir”, afirmó Sabogal. El querer competir afuera, y por ende dominar en la Liga 1, es un objetivo con el que llegó el Fondo Blanquiazul, a fines del 2019. La pandemia del Covid-19 en 2020 y la desastrosa temporada de ese año hicieron que todo se estanque. El sorpresivo título del 2021 y el bicampeonato logrado al siguiente año mejoraron el ambiente, pero a su vez condicionaron el primer gran paso: para el club, por un tema de agradecimiento, le era difícil desprenderse de sus héroes, de aquellos hombres que hicieron historia, pero que fueron perdiendo espacio por un tema natural de edad (algunos) o bajo rendimiento (otros).

Este año se avanzó, aunque no lo suficiente: Alianza cortó una racha de 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores y lo hizo con una victoria de visita en Paraguay. Se fichó a jugadores como Andrés Andrade, volante ofensivo que en 2021 fue convocado a la selección colombiana; y Pablo Sabbag, delantero cafetero que llegaba de anotar 15 goles en la liga de su país; además de repatriar a Carlos Zambrano y Christian Cueva. Lamentablemente las lesiones estropearon la temporada.

Hecha la secuencia retrospectiva necesaria, el presente de Alianza es otro: ya se despidieron de referentes como Pablo Míguez y Josepmir Ballón, e hicieron lo propio con Christian Cueva, quien culminó su segundo ciclo desastroso (apenas una asistencia en 27 partidos en el año, de los cuales 25 los jugó arrastrando una grave lesión en su rodilla) y peleado con todos. Zambrano y García también tienen los días contados. Ambos tienen contrato, pero en Matute están seguros de que las negociaciones para la desvinculación será rápida. De hecho, ninguno de los dos se presentó para los exámenes médicos para el inicio de la pretemporada.

Hernán Barcos, por ejemplo, sí lo hizo. El Pirata ya renovó con el cuadro blanquiazul para cumplir su cuarto año en la institución. Jairo Concha también, aunque la situación del volante es distinta: tiene contrato hasta fin de mes, aún no renueva y está a la espera de alguna oferta del extranjero. De no llegar, Alianza es su primera opción.

También hubo cambios en la cabeza. Néstor Bonillo dejó de ser solo un asesor externo para encargarse del planeamiento deportivo. Es decir, liderar la reconstrucción. Bajo su tutela y tras un análisis previo, el club contrató al técnico colombiano Alejandro Restrepo y al argentino Bruno Marioni (director de fútbol profesional). Mientras que José Bellina, antes gerente deportivo, pasó a ser gerente de desarrollo deportivo. En fácil: verá las estructuras del fútbol juvenil, infantil, de las escuelas y el fútbol femenino. Y ahí entra el beneficioso proyecto junto a La Liga de España.

Alianza Lima 2024 - Bajas Posición Ítalo Espinoza Arquero Joao Montoya Defensa Edinson Chávez Defensa Gino Peruzzi Defensa Pablo Miguez Defensa Josepmir Ballón Volante Christian Cueva Volante Cristian Benavente Delantero Andrés Andrade Volante Aldair Rodríguez Delantero

Entre 10 y 12 refuerzos para un equipo competitivo

El nuevo rol de Néstor Bonillo es fundamental en Alianza Lima. Quien fue el brazo derecho de Ricardo Gareca en los casi ocho años exitosos de la selección peruana, hoy está al mando del armado del plantel. “Conoce casi a perfección el nivel de los futbolistas peruanos y el torneo local en toda su dimensión”, nos dicen sobre el argentino desde Matute. De hecho, Bonillo había realizado un plan de estructuración para la selección peruana con un análisis profundo del jugador local con miras al proceso 2022-2026 que nunca se llegó a concretar.

En ese sentido, tanto Bonillo como Bruno Marioni, determinaron que el primer objetivo es tener un equipo de 16 o 18 jugadores que sean competitivos a nivel internacional. Que rindan. Y para eso también era necesario “dejar ir a algunos que, de acuerdo a lo que considera el club, no están aptos para eso”.

Ese es el motivo de las salidas. Y también el de la llegada de los refuerzos. Los íntimos tienen planeado fichar entre 10 a 12 jugadores de alto nivel, entre ellos seis extranjeros. Claro, esto se haría con el presupuesto histórico asignado.

Kevin Serna, habilidoso extremo que destacó en ADT este año, y Renzo Garcés, excentral de César Vallejo, han sido los primeros refuerzos oficializados. Pablo Sabbag sería el único extranjero en quedarse luego de una evaluación a su rendimiento en el 2023: bien físicamente, el Jeque es importante. Fue el autor de uno de los goles en la victoria ante Libertad en Paraguay para cortar la mala racha en la Libertadores.

Por otro lado, los argentinos Juan Pablo Freytes (central zurdo de 23 años) y Adrián Arregui (volante de 32 años) tienen todo listo para ser los nuevos refuerzos.

En Alianza están analizando al detalle cada contratación. No quieren cometer los mismos errores. Quieren conformar un plantel altamente competitivo a nivel internacional y darle al profesor Restrepo las mejores armas para pelear ambos frentes. Claro ejemplo es cómo se manejó las posibles incorporaciones de Kevin Sandoval y Kevin Quevedo. El primero no cumplió con los estándares de evaluación médica y el segundo no es el perfil que buscan.

Ese ha sido el primer paso para el megaproyecto de reconstrucción que se ha planificado en La Victoria.

Jugadores confirmados

Puestos Jugadores Juveniles Arqueros Ángelo Campos

Franco Saravia Sebastián Amasifuén Defensas Yordí Vílchez

Renzo Garcés (jale)

Aldair Fuentes (regresa tras préstamo)

Ricardo Lagos

Piero Vivanco (regresa tras préstamo)

* Carlos Zambrano (buscan desvincularse)

* Santiago García (buscan desvincularse) Nicolás Amasifuén

Sebastián Aranda Volantes Jesús Castillo

Axel Moyano (regresa tras préstamo)

Jairo Concha

Gabriel Costa

Jorge del Castillo Óscar Pinto (regresa tras préstamo)

Mauricio Arrasco

Jorge del Castillo

Jhoao Velásquez

Enzo Borleti

Bascco Soyer Atacantes Franco Zanelatto

Bryan Reyna

Kevin Serna

Darlin Leiton (regresa tras préstamo)

Hernán Barcos

Pablo Goicochea