Christian Cueva

su 2023 en números Con Alianza Lima Con la selección Partidos jugados 27 (16 de titular) 2 (1 de titular) Minutos jugados 1370′ (promedio de 50′ por partido) 78 Goles 0 0 Asistencias 1 0 Remates 12 (5 al arco) 0 Chances creadas 2 0 Fuente: SofaScore

El segundo episodio de la historia de Christian en Alianza ha llegado a su fin. Y como en su primera etapa (2014-15), su paso por La Victoria lamentablemente no será bien recordado. El hombre símbolo de la era Gareca, el talentoso ‘10′ que con su goles y asistencias nos llevó a un Mundial después de 36 años y nos instaló en un repechaje, nunca pudo repetir sus hazañas vestido de azul y blanco. Y esto último es lo único que importa en Matute.

“Cuando me fui en 2015, me prometí volver como un mejor profesional y persona” , escribió en su Instagram cuando se anunció su regreso al club íntimo. Una lesión -que increíblemente se guardó bajo siete llaves durante siete meses- no le permitió cumplir su objetivo: lograr grandes cosas a nivel internacional. Su pésima conducta fuera de las canchas -fue castigado por no asistir a un entrenamiento tras ser captado bebiendo alcohol en Trujillo- le impidió lo primero: ser un mejor profesional.

Más allá de sus polémicas historias en Instagram que luego las borró, el futuro de Christian es incierto a estas horas. Y resulta increíble que a sus 32 años se le trate de exjugador, aunque hoy lo parezca. El mejor ‘10′ que vio el fútbol peruano en las últimas tres décadas, de acuerdo a una encuesta de Deporte Total, se comporta como tal. ¿Es un tema de edad? Claro que no. El colombiano James Rodríguez (32) es figura de las Eliminatorias con Colombia. Lo mismo ocurre con Salomón Rondón (34), el goleador de la ilusionada Venezuela. Ni qué hablar de la vigencia de Paolo Guerrero (39) en LDU de Quito: campeón de la Sudamericana y disputará la final de la liga ecuatoriana. ¿Es culpa de la Liga 1? Tampoco. Yoshimar Yotún, un año mayor, retornó a Cristal en 2022 y hoy se lo pelean Alianza y la U. Es, digámoslo claro, un tema de mentalidad, culpa individual. Al fin y al cabo, Cueva representa claramente al futbolista peruano, con sus virtudes y defectos.

¿Cuál será su futuro de Christian Cueva?

Lo cierto, a estas horas, es que Christian Cueva tiene una grave lesión en su rodilla que no curó con tratamiento fisioterapéutico. Es decir, debe operarse. Según pudo constatar DT, el volante ofensivo está esperando que Alianza Lima le dé luz verde para operarse. De hecho, el entorno del futbolista aún no puede creer cómo el club dejó de lado su caso por lo sucedido después de la final perdida ante Universitario.

Fuentes de la institución íntima nos confirmaron que tendrán que hacerse cargo de los costos de la operación y parte de la rehabilitación. Lo demás deberá ir por cuenta del futbolista hasta que se recupere al cien por ciento y retorne a Al Fateh, club dueño de su pase. El equipo árabe, que marcha en la sexta posición de su liga con 24 puntos en 15 partidos, hasta ahora no se pronuncia al respecto. Aunque probablemente espere hasta que el peruano esté apto para jugar: entre seis o siete meses.

Con 32 años, Christian aún está a tiempo de volver. Su entorno confía plenamente en su recuperación, así como lo hizo después de caer en el abismo tras el Mundial Rusia 2018 en el que falló un penal en el debut de la selección peruana. Y en la Videna también lo esperan. Así como se critica poco profesionalismo en algunos pasajes de su carrera, también es necesario aceptar que la Bicolor lo necesita más que nunca. Ya sin Juan Reynoso al mando, el próximo comando técnico deberá seguir de cerca su recuperación. De hecho, es muy probable que después de pasar por el quirófano elija la Videna para continuar con su tratamiento, así como lo hicieron otros jugadores nacionales.

Christian Cueva se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en marzo. (Foto: GEC)





