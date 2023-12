¿Qué ha pasado desde que Oblitas “viajó” a EEUU por motivos familiares pero aterrizó misteriosamente en Uruguay para cerrar con Fossati? Ni siquiera una conversación cara a cara con el técnico. Apenas un contacto con el entorno del uruguayo que, por respeto al entrenador con contrato firmado -Juan Reynoso- y consciente de su vínculo laboral con Universitario -vía Jean Ferrari- prefirió no involucrarse directamente con la negociación. E incluso dijo en una radio uruguaya que “está todo indefinido hasta que a mí me llegue la constancia oficial de que está todo cerrado” con Reynoso. Hasta el cierre de esta nota, ese documento firmado por FPF y Juan no existe. Por el contrario, Mathias Fariña, abogado uruguayo del peruano, no está en Lima y no tiene planeado viajar ni el corto ni en el mediano plazo.

Selección peruana Cronología de las últimas semanas de la Bicolor 21 de noviembre:

Tras el empate 1-1 ante Venezuela, la secretaria Sabrina Martin se reunió con el agente de Reynoso para pedir su salida. El técnico dijo en conferencia que no renunciaría.

22 de noviembre:

El agente Mathías Fariña insistió: “Reynoso no se baja del barco” y pidió respetar el contrato.

24 de noviembre

Juan Carlos Oblitas se reunió con Reynoso para decirle en persona de la decisión de la FPF.

1 de diciembre

Fossati aceptó que se enteró del interés de la FPF de contar con él. Espera que se resuelva situación de Reynoso.

2 de diciembre

Reynoso acudió a la Videna a ver entrenamientos de la Sub 23. No da su brazo a torcer.

4 de diciembre

Oblitas viaja rumbo a Uruguay para reunirse con Jorge Fossati.

5 de diciembre

Según pudo conocer DT, Oblitas y Fossati tuvieron contacto en Montevideo.

Todo se definiría este lunes 11 de diciembre.

Sobre el proyecto deportivo, sí, no hay dudas: a Fossati le interesa, incluso vincularse con la línea transveral que cruza hacia la Sub 23, la Sub 17 y la Sub 15, junto a Chemo del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores. El tema es el finiquito de Reynoso, una solemnidad con el entrenador saliente, como si el exceso de declaraciones, las reuniones de “entornos” y el inevitable espacio para que todo el mundo Twitter opine, fue una clase de charm.

¿Hasta cuándo va a esperar Universitario la comunicación oficial de Fossati sobre el ofrecimiento de la FPF vía Oblitas? Hasta este lunes. El entrenador del campeón 2023 tiene pasajes reservados para regresar a la capital el próximo fin de semana y, ante la cercanía del inicio de la pretemporada -el 18- no hay más tiempo para decidir que mañana. El viernes, incluso, Jean Ferrari aclaró que “no está comtemplado que dirija a ambos”. Este lunes, además, la U hará oficial tres anuncios: inaugura su nuevo coliseo polideportivo Apuesta Total en el Lolo de Breña, cierra dos refuerzos extranjeros y abre la negociación para una eventual salida de Piero Quispe al extranjero.

“Yo espero conversar con Jorge y saber cuál es su decisión. Nosotros estamos muy tranquilos”, le dijo brevemente a DT al administrador crema Jean Ferrari. Los planes A y B sobre un nuevo entrenador están guardados bajo siete llaves. No han movido nada, pensando en Fossati. Eso sí, Ricardo Gareca, el candidato de todos, no es una posibilidad cercana, lamentablemente.

La novela ya está en el penúltimo capítulo.