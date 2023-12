En ese nuevo contexto, César Vallejo, de la mano de su reconocido entrenador peruano Roberto Mosquera busca este 2024 competir de gran manera tanto en la Liga 1 Betsson como la Copa Sudamericana, y por ello, dio el gran golpe: contratar por dos años a José Carvallo, capitán y exgolero del vigente campeón Universitario de Deportes.

De esta manera, el arquero nacional, José Carvallo se convirtió en el tercer refuerzo de la Universidad César Vallejo y se suma a las incorporaciones del colombiano Óscar Barreto y a Gerson Barreto, ambos fichados por el cuadro poeta para la temporada 2024. La presentación de los refuerzos según pudo conocer El Comercio está programada para el lunes 11 de diciembre en la Villa Deportiva de Vallejo (Trujillo) , donde iniciará la pretemporada de cara a la temporada 2024. Ojo, este diario pudo conocer que todas las contrataciones tuvieron el visto bueno de Roberto Mosquera, su entrenador, gerencia deportiva y presidente de la institución.

🗣️ ¡Bienvenido a la familia poeta, José Carvallo! 🧡



El experimentado arquero defenderá nuestros colores durante la temporada 2024 - 2025, listo para alcanzar juntos los objetivos en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. 🏆⚽ #FuerzaVallejo #VallejoEsTrujillo #UnSoloCorazón pic.twitter.com/8Y6ge5KnH4 — UCV - Club Deportivo (@clubucv) November 29, 2023

“Estamos muy felices con la llegada de José. Él tuvo muchas ofertas hasta te diría que le ofrecían mejores propuestas económicas, pero prefirió venir a Vallejo porque nos conoce y conoce al profesor. Estamos muy entusiasmados con su llegada, él firmó por dos años, así que hay José para rato en el club”, explica Gálvez, gerente deportivo del club Poeta, a este Diario.

Con respecto a los nuevos fichajes que está buscando César Vallejo, Luis Gálvez, gerente deportivo de Vallejo, nos dijo: “Buscamos un volante medio y ‘9′ extranjero” , agregó.

Asimismo, ante la salida de Josepmir Ballón de Alianza Lima, le consultamos si César Vallejo tiene interés por el jugador en mención. “Sí hay un interés, pero sinceramente esa negociación la lleva a cabo el presidente del club mismo” , acotó.

Josepmir Ballón dejó Alianza luego de ganar dos títulos.

El caso Cueva

Es público: la relación entre Christian Cueva y el presidente de la institución trujillana, Richard Acuña, es más que amical. Comparten tiempo en familia, sus esposas se conocen y en más de una oportunidad el volante ha entrenado como invitado en Vallejo, un club al que considera “su casa”.

También es público: no tuvo un buen año 2023 en Alianza Lima, el sábado -vía redes sociales- rompió relaciones con el aliancismo y pese a que fue un fichaje esperado, la historia y las estadísticas dicen que no rindió debido a las lesiones que le aquejaron y que mermaron en su rendimiento. Ni siquiera pudo jugar un minuto en las finales. Brindó solo una asistencia en 27 partidos con la camiseta blanquiazul. “Al menos yo no he hablado con él e igual me parece que anda lesionado para unos meses más. Pero como ya sabes, el club es su casa” , dijo Gálvez a este diario.

Una puerta entreabierta. Christian Cueva ha recibido la sugerencia de su entorno de operarse en Estados Unidos, tratarse allí el tiempo que fuese necesario y luego decidir su futuro. Paolo Guerrero lo ayudaría con los contactos. Si Cueva quisiera.

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes.