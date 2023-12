Pese a que Juan Carlos Oblitas negó el viaje a Montevideo. “Me voy para los Estados Unidos, si puedo voy para la Copa América. Estoy viajando por un tema personal, si alcanzó voy para el sorteo de la Copa América, ya la otra semana se verá lo otro. (Fossati) Es una de las posibilidades, un técnico de recorrida capacidad, conoce el medio, pero en este momento estamos fuera de toda conversación”, comentó.

Sobre la demora de la rescisión del vínculo contractual con Juan Reynoso al mando de la bicolor, Juan Carlos Oblitas dijo: “Eso era lo que yo pensaba, pero las tratativas van más lentas de lo que pensaba. La realidad es un tema que hay una comisión que se está encargando de eso, ojalá que en unos días se solucione el tema. Los jugadores siempre lo respaldaron, pero los resultados no se han dado”, sentenció.

¿Cómo se ha movido la crítica en estos días, en los que no hay todavía una decisión tomada sobre el nuevo seleccionador? Preguntamos a cuatro periodista deportivos y estas fueron sus respuestas.

1. ¿Fossati es el técnico ideal para la selección hoy?

2. ¿Perú tiene jugadores para plantear un 3-5-2?

Daniel Kanashiro - Direct TV y Liga 1

1. Sí, es el técnico ideal por la coyuntura. Se requiere alguien de nivel que conozca el medio y a los jugadores del medio. Aparte demostró que conociendo la materia con la que cuenta va a imponer su idea desde el día 1. Así lo hizo en la U y mira como le fue.

2. No existen los jugadores para determinado sistema. Si el futbolista tiene nivel de selección, está en plena capacidad y obligación de jugar cualquier sistema. Si Fossati quiere jugar con línea de 3, que lo haga. Lo hizo en la U con 3 días de entrenamiento y terminó campeón.

Eddie Fleischmann - Willax TV

1. Elegirlo respondería al esfuerzo mínimo de poner lo que se tiene más a la mano. La selección, en mi opinión, necesita un técnico más joven, que recorra las canchas del país haciendo trabajo de hormiga y que tenga mucho apetito de gloria. Fossati es un buen entrenador, de larga trayectoria, pero inclusive con la selección uruguaya, que cuenta con mejores jugadores, no tuvo éxito. De todas formas, dentro de lo que se ha mencionado, no me parece una mala opción.

2. Sobre el 3-5-2 no creo que deba ser un sistema con el que juegue Perú. Eso requiere trabajo y automatismos. En un club se puede, en una selección no hay tiempo de trabajarlo. El sistema defensivo que más siente y conoce el jugador peruano es con 4 al fondo. Eso no debería cambiar si no hay como trabajarlo.

Diego Rebagliati - RPP y Movistar Deportes

1. Sí, creo que en estos momentos Fossati es la persona ideal en estos momentos, pero deben definir el tema lo antes posible para no perjudicar a la U

2. Sí, tranquilamente tenemos jugadores para adaptarse a ese sistema. Los buenos futbolistas están preparados para jugar en todo sistema.

Paco Bazán - ATV

1. Por el manejo de grupo sí. Tiene que recuperar un equipo que no existe, roto y sin confianza. Tiene que hacer un trabajo de vestuario.

2. En cuanto a la segunda pregunta, creo que sí, tenemos velocidad con Reyna y Grimaldo por los costados. Además, está Piero Quispe, Zanelato y Sonne que también son jugadores veloces.

