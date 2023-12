Julio del 2022: Ricardo Gareca no asistió a la última reunión que le pidió la Federación Peruana de Fútbol en un restaurante ubicado en una zona residencial de Buenos Aires. Para decirlo en el lenguaje más actual: el ‘Tigre’ dejó en visto a la comitiva enviada por el presidente de la FPF, Agustín Lozano. Para decirlo con el acento argentino del exdelantero: Gareca no les respondió más.

En un contexto tan adverso, se evidenció el rumor que corría por las veredas del complejo de la Videna en San Luis: el ‘Tigre’ nunca pudo llevarse bien con Agustín Lozano. Por ello, en medio del desfile de candidatos para reemplazar a Juan Máximo Reynoso, no es exagerado afirmar que Ricardo Gareca es el primer descartado.

El distanciamiento del exentrenador de la Bicolor con la directiva actual de la FPF tiene larga data. Cuando el argentino fue cuestionado en su primer año en Perú, uno de los que pidió su salida fue un furibundo Lozano. Incluso, una de las escenas que más llamó la atención en el chárter de la selección que voló al Mundial de Rusia 2018 fue cuando Lozano le pide disculpas al ‘Tigre’, con la intención de fumigar cualquier anticuerpo. No fue posible. La mala vibra quedó.

“No ha habido un acercamiento (con Gareca). Para nada, no es una posibilidad” , declaró ayer Juan Carlos Oblitas, director de selecciones. El ‘Ciego’ nos confirmó que no conversa con el ‘Flaco’ desde su salida de la selección. “Fue una postura que asumí, más que nada para respaldar a Juan (Reynoso) en el inicio de su proceso”, nos explicó Oblitas.

Hoy Gareca no es opción, a pesar de las múltiples señales que dio el año pasado para intentar quedarse en Perú. Después de haber acordado el plan deportivo para el 2026, con el mismo Oblitas, el ‘Tigre’ viajó a Buenos Aires para reunirse con su familia. Allí le pidió a su esposa que se mude a Lima. Pensó que solo faltaba la firma. Estaba muy equivocado.

Pésima negociación

Ya instalado en Buenos Aires, Gareca se enteró que la FPF iba a enviar una comitiva para hablar con él. El ‘Flaco’ siempre repitió que “no tenía nada más de qué hablar” porque ya había llegado a acuerdos con Oblitas. Solo quería que su abogado firme el contrato, sin embargo, no esperaron que la propuesta había sufrido algunos cambios sustanciales. Eso le pareció poco serio a Gareca. Por eso ya no asistió a ninguna otra reunión y no respondió nunca más su teléfono.

Cada vez que el ‘Tigre’ recuerda los mejores momentos de su etapa en Perú solo menciona a Edwin Oviedo, el expresidente de la FPF con quien no solo tuvo una muy buena relación laboral, sino también personal. Cuando Oviedo fue detenido para afrontar el caso de “Los Wachiturros de Tumán”, Gareca lo visitó en su celda.

Todo lo contrario ocurre con Lozano. El ‘Tigre’ explicó varias veces que nunca pudo consolidarse una relación con él. No es difícil hacer un recuento de los motivos para esta distancia: Lozano fue el primero en pedir su salida en el 2016, nunca estuvo de acuerdo con la partida de Oviedo, le causaron fastidio algunos gestos inesperados de Lozano (como meterse a los camerinos del equipo) y, además, al ‘Tigre’ nunca le gustó la política de austeridad en la FPF, sobre todo cuando se limitaron algunas acciones en el fútbol de menores.

Por todo ello, el retorno del ‘Tigre’ es una utopía. Mientras él queda fuera de juego, el nombre que aparece como candidato es el de Jorge Fossati. Juan Carlos Oblitas espera que el lunes se resuelva el contrato de Juan Reynoso y, a partir de allí, comenzar la búsqueda del próximo técnico blanquirrojo.