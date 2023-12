-En la única entrevista que dio tras el apagón en la final de la Liga 1 señaló que lo hizo para velar por la seguridad de las personas. ¿A quiénes se refiere?

Primero debe quedar claro que el objetivo de la medida era preservar la integridad de las personas en todo sentido. Y se cumplió. Segundo, cabe señalar que las luces que se apagaron, como lo hemos señalado, fueron específicamente la de los reflectores que apuntan a la cancha y estas son totalmente independientes a la infraestructura del estadio. Tercero, me refiero no solo al público, sino a nuestro plantel y comando técnico, y al plantel de Universitario y su comando técnico.

-Entiendo, pero ¿cómo se vela por la seguridad apagando las luces del estadio y generando pánico entre los asistentes?

Porque, como te dije, la medida fue enfocada en la seguridad y se cumplió. Incluso los informes de cierre del evento de la policía señalan que no hubo ningún daño material, menos personal. Eso tiene que quedar claro.

-La FPF castigó al club con el cierre del estadio Alejandro Villanueva, además de una sanción económica. ¿Está en peligro que se realice la Noche Blanquiazul en Matute?

Primero que nada, yo no estoy asumiendo culpas. Eso que quede claro. Si consideran que debe haber una sanción, tiene que ser por cosas específicas. Y, por eso, te mencioné lo del informe de la policía. Nosotros nos sentimos muy cómodos con nuestra apelación, consideramos que es muy sólida y vamos a llegar a los objetivos que nos hemos planteado.

-¿Cuáles son esos objetivos?

No puedo entrar en detalles, pero definitivamente es aminorar las penalidades de distintas maneras.

Este año, Alianza realizó la Tarde Blanquiazul y presentó a su plantel bicampeón de la Liga 1 Betsson. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

-¿Cuándo se sabrá la respuesta de la Comisión de Justicia de la FPF a la apelación al castigo que presentaron?

Se tendría que conocer en el resto de lo que queda de diciembre. Fecha exacta no sé.

-Aminorar las penalidades no le asegura al hincha que la Noche Blanquiazul sea en Matute…

La Noche Blanquiazul se dará en la fecha que nosotros queremos que se dé y será todo un éxito como siempre. Pero a la par estamos trabajando en un plan de contingencia.

-¿El plan de contingencia es el estadio Nacional?

Está considerado.

-¿Pero cuál será el lugar donde se dé?

Eso lo estaremos determinando en los siguientes días.

José Sabogal es optimista en que se realice la Noche Blanquiazul en Matute. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

-¿Es cierto que se trabajará en la ampliación del estadio?

El próximo año se celebrarán los 50 años del estadio Alejandro Villanueva y efectivamente estamos trabajando en hacer una remodelación que tiene varias facetas. Pero más que en ampliaciones, el próximo año nos vamos a concentrar en una mejora robusta a la infraestructura de nuestra casa.

-Durante los últimos años se ha ido mejorando las instalaciones del estadio. ¿Qué se piensa hacer o mejorar aún más en 2024?

Tenemos muchas oportunidades de mejora aún. Por ejemplo en la calidad de las tribunas y de la cancha. Tenemos también una oportunidad enorme de mejorar la explanada y convertirla en un sitio en el que también se puedan realizar conciertos. Lo que buscaremos es brindarle al hincha un mayor y mejor espectáculo.

-Entonces, para que quede claro: ¿no se realizará ninguna ampliación en el estadio para 2024?

Habrá una potencial ampliación de aforo, pero no en las magnitudes que el hincha está pensando. Tenemos oportunidades muy enfocadas en ciertas áreas por el poco tiempo que tenemos.

-El 21 y 28 de diciembre se realizará la Junta de Acreedoras. ¿Cree que continuará en el club?

Considero que, así como cualquier jugador profesional en el que su continuidad siempre depende de los resultados, yo como líder de esta gran institución estoy en constante evaluación y prueba de ello es que ahora tendremos esta Junta de Acreedores. Yo soy optimista que seguiré liderando esta gran institución. Y el día de mañana, independientemente de que mi evaluación es diaria, sigo comprometido con Alianza Lima al cien por ciento.

-Sin el título nacional, ¿considera que su gestión fue un fracaso?

Acá lo más importante de un proyecto es la continuidad. Y, de alguna manera, yo represento esa continuidad. Tengo varios meses en el cargo y hemos hecho distintos cambios relevantes e importantes.

-¿Cuáles?

Hemos hecho cambios profundos en el área médica, en todo lo que se relacione a la atención al jugador, brindarle las mejores herramientas al plantel. Después, fui parte importante para convencer a Néstor Bonillo a que se una al proyecto de la visión que queremos de Alianza Lima. El profesor en un inicio contribuyó con nosotros como un asesor externo que evaluó cómo estaban las divisiones menores, la infraestructura del club, el área médica y el de ciencias deportivas. Ahora entendemos que él será muy importante para generar un mejor plantel para el 2024. En ese sentido, con Néstor tuvimos la capacidad de traer a Bruno Marioni y, junto a ambos, al profesor Alejandro Restrepo.

-¿Por qué se decidió darle otras responsabilidades a José Bellina?

Lo que hemos hecho con José Bellina es liberarlo de sus responsabilidades y, a su vez, contar con toda su capacidad y experiencia para los proyectos a mediano plazo. Eso quiere decir en las divisiones menores, áreas deportivas, infraestructura, relación con la federación y el proyecto con La Liga de España que se anunció en estos días.

-¿Cómo es la relación de Alianza con la FPF después de la disputa por los derechos de TV?

Hoy somos parte del Comité Directivo Transitorio de la FPF y hemos tenido muchas reuniones enfocadas en la mejora del fútbol profesional en general, tanto en la Liga 1 como Liga 2. Somos parte relevante de este comité. Tenemos hoy en día una relación fluida, productiva y de valor con la federación.

-Hablando de los derechos audiovisuales, ¿cómo está la situación con el Consorcio Fútbol Perú?

Hoy tenemos un contrato con 1190 Sports que se está cumpliendo y se están logrando los objetivos planteados para las dos partes. Solo eso puedo decir.

-¿Por qué nada de lo que ofreció/prometió el Fondo Blanquiazul se ha podido hacer? Una de ellas es la ampliación de Matute que ya explicó, y la otra es el Centro de Alto Rendimiento…

En 2024 vamos a contar con un Centro de Alto Rendimiento de primer nivel. Estamos finalizando los detalles. Es un proyecto de distintas fases. Las primeras fases implican contar con canchas de primer nivel para entrenar, gimnasio y ambientar para que el primer equipo quede concentrado ahí. Más adelante queremos ir más allá y contar con un sitio que desarrolle capacidades de distintas formas, como por ejemplo crear una especie de colegio formativo, tanto para jugadores como para futuros entrenadores o fisioterapeutas. Es un proyecto muy ambicioso.

Alianza Lima tiene proyectado construir el Centro de Alto Rendimiento en 2024.

-¿El Centro de Alto Rendimiento será en el Club Las Garzas de Chorrillos?

No. No puedo revelar el lugar. Pero el proyecto nació en mi gestión y con características de relacionamiento que ahora no puedo decir, pero que nos permite hacer algo más grande y potente.

-¿Cuánto le falta a Alianza como club para pagar la deuda que tiene con los acreedores?

El plan de reestructuración va hasta el 2032 si no me equivoco. Es decir, nos da tiempo suficiente para generar nuestros flujos necesarios para seguir desarrollando las divisiones menores, invertir en jugadores, continuar peleando el título y siendo campeones. Tenemos tiempo para hacer de todo. Además, claro, de invertir en infraestructura. Y algo muy importante que quiero decir es que nosotros seguimos pagando la deuda de manera oportuna.

-¿Cuál es el objetivo/sueño de los acreedores para ese 2032?

El sueño que tengo es entregar un Alianza campeón a nivel internacional. Tenemos tiempo para lograrlo. También haber podido lograr una nueva generación dorada que salió desde nuestras canteras, tener esa capacidad y potencia en menores. Ya lo hicimos antes con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y más. Alianza tiene la mejor cantera del país. Después está el estadio, claro. En nueve años sí podemos hablar de las ampliaciones que sueña el hincha. En sus 55 años el Alejandro Villanueva será una estadio con cinco o diez mil asientos más, uno mucho más moderno. Nuestro Centro de Alto Rendimiento deberá ser no solamente reconocido por la capacidad de desarrollo y performance de nuestros jugadores, sino también porque queremos capacitar entrenadores, fisioterapeutas y más. Y, por último, queremos entregar una institución reconocida a nivel internacional en buenas prácticas en todo sentido. Y, lógicamente, seguir siendo el más campeón del país.

-Hablando de títulos, ¿Alianza, como institución, tiene proyectado pelear el título de 1934?

Para nosotros no hay disputa alguna. Es nuestro título y haremos todo lo posible para que sea reconocido en todas las instancias debidas.

-Entiendo, pero la FPF no reconoce a Alianza como el campeón de 1934…

Tenemos una estrategia muy contundente. No la voy a revelar. Pero un objetivo claro de mi gestión es que se le reconozca a Alianza como campeón de 1934 en el menor plazo posible.

Restrepo, Bonillo y Marioni son las nuevas cabezas deportivas de Alianza (Foto: GEC).

-Teniendo en cuenta su cercanía en el plantel: ¿cómo le afectó perder la posibilidad del tricampeonato?

Me afectó muchísimo. Ahí fue cuando terminé de darme cuenta lo hincha que soy. En la vida te preparas para todo, pero no para no triunfar como estábamos seguros que nos merecíamos o creíamos que iba a pasar. Sentir a los jugadores, estar cerca de ellos, es muy duro. Y también me hago parte responsable. Siento que pude hacer algo más. Pero ahora lo importante es que no nos podemos detener, debemos aprender rápido y enfocarnos en los retos del 2024. Alianza Lima merece campeonar todos los años, viene peleando el título todos los años.

-Quien no estuvo en las finales fue Christian Cueva por arrastrar una lesión grave desde marzo. Si se sabía eso, ¿por qué le renovaron? ¿Y por qué nunca comunicaron al hincha de la situación?

Eso le concierne a la gerencia deportiva y al entrenador. Lo único que puedo decir de Christian es que él es un jugador de selección que merece todo el respeto y que siempre ha tenido nuestro apoyo para desarrollarse de la mejor manera posible. Nosotros esperamos que se recupere pronto.

-Alianza deberá pagar la operación y parte de su recuperación…

Es lo que se debe hacer.

-Pareció que Christian se terminó yendo peleado con todos en Alianza. ¿Él quería quedarse?

Claramente no estaba en los planes deportivos para el 2024. Cumplió un ciclo con nosotros y le deseamos lo mejor. Vamos a apoyarlo en lo que el club pueda hacerlo, que no quede la menor duda.

-Con la final perdida y el posible cierre del estadio por meses -no se sabe cuánto tiempo-, ¿el presupuesto para el primer equipo aumentó este 2024?

Sí, ha aumentado. Será mayor al del este año que fue histórico. Es decir, el presupuesto para el 2024 será histórico. Y vamos a ser muy prolijos en invertir sabiamente.

-Teniendo en cuenta que sin el tricampeonato se considera un fracaso el 2023, ¿el club seguirá invirtiendo su presupuesto histórico en jugadores o también en profesionales capacitados para no cometer los errores de este año?

Justamente creo que con la ampliación de responsabilidades de Néstor Bonillo y con las contrataciones de Bruno Marioni y Alejandro Restrepo se está invirtiendo mejor. Para este 2024 estamos haciendo mucho énfasis en respetar la tradición y lo que merece la institución.

-¿A qué se refiere con eso?

Hoy tenemos muy claro qué tipo de profesional queremos en el club: uno que se entregue al cien por ciento y que tenga claro que Alianza es primero que cualquier individuo. Desde ahí tenemos una clara visión de objetivos para contratar a los mejores profesionales posibles. Además tenemos muy claro que debemos traer jugadores con el ADN de Alianza Lima y que su rendimiento cumpla con los estándares de los objetivos en la Copa Libertadores, no solo en el torneo local.

-Alianza Lima no solo es fútbol. En el vóley ha llegado a la final de manera consecutiva en los últimos tres años. ¿Qué le falta hacer al club para que logre el campeonato?

En ese sentido, Cenaida (Uribe) está haciendo un gran trabajo. Ella está constantemente detrás mío para que la institución le dé los mejores recursos y herramientas al equipo. Para esta temporada hemos traído un nuevo entrenador, muy capacitado, y contrataciones importantes que potencian al equipo. Estoy seguro que el 2024 será nuestro.

-El fútbol femenino sufrió lo mismo que el primer equipo: perdió la chance del tricampeonato. ¿Cuál fue el error? ¿Hubo menos apoyo?

En vez de hablar de los errores del pasado, prefiero mirar hacia adelante. Hemos traído un histórico del club como (Juan Carlos) Letelier y así como en el vóley tenemos a Cenaida, acá tenemos a Sisy Quiroz. Sisy es exactamente igual a Cenaida: está constantemente velando para que el fútbol femenino de Alianza Lima tenga las mejores condiciones de entrenamiento, no solo del equipo principal sino también en sus divisiones menores. Para este año contamos con un presupuesto interesante. Estamos enfocados en seguir siendo dominadores de la Liga Femenina.

¡𝐄𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥! ⚪️🔵🤩



👀 ¿Ya tienen sus entradas para mañana?



🎟️👉🏾 Recuerden que aún pueden adquirirlas en este enlace ➡️ https://t.co/H5ScqxL5zb#JuntosPorLaGloria#Íntimas pic.twitter.com/HlBFQxaGxg — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) December 9, 2023

-El futsal down está generando una imagen de empatía y orgullo por el título conseguido. ¿Cómo involucrarse más con el proyecto para que no sea flor de un día?

Estamos invirtiendo genuinamente con muchas ganas en que siga desarrollándose. Creo que eso te da visión de que somos una institución que va más allá del fútbol y que va de la mano de los valores que tiene el club, un valor de sobrellevar, de superación, de equipo, de darnos la mano, de justamente resaltar todo tipo de oportunidades y el futsal down nos da mucho. Vamos a seguir invirtiendo.

-¿Hay posibilidad de que Alianza cree también un equipo de futsal?

En el 2025. Está entre los planes de José Bellina. No será el próximo año porque, cuando lo hagamos, queremos hacerlo con la potencia que la hinchada merece y está esperando.

-¿Dentro del presupuesto también se aumentó para estas disciplinas?

Te podría decir que se ha aumentado pero de manera muy responsable, pero sobre todo nos estamos enfocando en maximizar ese presupuesto con apoyo que va más allá, de ayuda transversal de conocimiento y tecnología.

-¿De qué se trata y cuánto beneficiará a Alianza el convenio con LaLiga de España?

Ellos, después de un análisis exhaustivo con qué institución deportiva del país querían desarrollar un contrato de esclusivida, eligieron a Alianza Lima. Este convenio nos ayudará a desarrollar, entre otras cosas, todo el tema de menores en el club. Vamos a contar con profesionales de primer nivel que vengan a trabajar en el Perú con la mano de nuestro equipo para mejorar la metodología en menores, ciencias aplicadas, ciencias deportivas, metodología de trabajo, entrenamiento y desarrollo, de tal manera que empiecen a surgir, ojalá en dos o tres años, los primeros grandes futbolistas con esta nueva forma y esta nueva metodología de trabajo de primer mundo. Además La Liga nos permite que trabajemos de la mano con un equipo de primera de la liga española, que sería una especie de coach mentor y sobre los cuáles tendríamos acceso a sus mejores prácticas y nos acompañaría también en el proyecto. Creo que es un proyecto ambicioso, único en el país y con grandes expectativas.