El refuerzo de Universitario, Ángel Cayetano, llegó a Perú por primera vez a inicios del 2011 para disputar el Sudamericano Sub 20. A muy temprana edad cumplía uno dos de sus sueños: vestir la camiseta de Uruguay y clasificar a un Mundial.

El Perú le trae buenos recuerdos y mucho aprendizaje. El fútbol lo trajo de vuelta en el 2016 para jugar en el Real Garcilaso (hoy Cusco FC); sin embargo, no le fue bien. Luego volvió en el 2020 con Cerro Largo para jugar en la Noche Crema.

Aquel día quedó impresionado con lo que era el mundo Universitario. Jamás pensó que sus buenas temporadas en Cerro Largo le iban a servir para que el club crema se fije en él. Hoy está más contento que nunca y con ganas de “meter pata”.

No es el típico jugador que le gusta declarar a las cámaras. Ángel Cayetano es más de demostrar las cosas antes que decirlas. Entiende que Universitario es uno de los retos más grandes de su carrera y prefiere prometer poco y hablar dentro del campo de juego.

—¿Qué recuerdos de ese Sudamericano Sub-20 que jugaste en Perú?

Uy tengo los mejores recuerdos de ese torneo. Recuerdo muchas cosas. Fue una experiencia muy linda representar a mi país. Esa selección quedó segunda. Además, logramos la clasificación al Mundial de la categoría.

—¿Cómo tomas tu paso por Perú? ¿Por qué te fuiste rápido de Garcilaso?

Sí en mi primera etapa en Perú estuve cerca de 7 meses. Jugué muy poco. Me tocaba entrar a cerrar partidos de local. Me ponían 10 a 20 minutos. También jugué algunos partidos de visitante, pero no me pude quedar más tiempo. A parte que jugué poco, no ayudaron mucho los resultados. Entonces, me tuve que volver a Uruguay.

—¿Esa misma suerte la tuviste en México?

Sí un poco parecido. Los resultados tampoco se dieron. No jugaba. Gracias a Dios no tengo problema de lesión ni nada. Pero bueno, a veces hay decisiones técnicas y tácticas con las que no puedes hacer nada. Van trascurriendo los partidos y no te toca estar.

—¿Se podría decir que Universitario es tu revancha en el extranjero?

No. No. No creo eso. Las veces que he salido lo he disfrutado al máximo. Quizás en lo deportivo puede ser. Pero yo lo tomo siempre como un nuevo comienzo cada situación. Como una nueva oportunidad. Sé que llego a un gran equipo y una gran institución. Me voy a preparar para estar de la mejor forma.

—¿Cómo se dio tu llegada a Universitario?

Fue todo muy rápido. Me dijeron que estaba en una lista donde me tenían en cuenta para estar en Universitario. Me llega la noticia que había interés. Cuando termina el campeonato de Uruguay converso con Gregorio y me mostró el interés que tenía que yo llegue a la institución. Quedé muy contento porque es una oportunidad muy linda.

—¿Qué es lo más resaltante que te dijo Gregorio Pérez en esa conversación?

Para mí lo más resaltante es que me haya llamado. Creo que eso es muy importante para un jugador habiendo tantas opciones. Eso también te genera una responsabilidad linda. Hablando específicamente en el juego, yo en el torneo uruguayo jugué en la defensa. A pesar de que mi posición normal es la de volante central. Gregorio me dijo que tenía que venir a “meter pata” en la mitad de la cancha.

Ángel Cayetano habló en exclusiva con Deporte Total. El refuerzos de Universitario llega al equipo crema luego de cumplir una gran campaña en Cerro Largo donde jugó 28 partidos y marcó 5 goles en la Liga de Uruguay.

—Justo hablabas de “meter pata”, ¿Cuáles son tus características dentro del campo?

Principalmente me gusta ganar todos los balones divididos. Trata de jugar fácil y ubicarme bien. Siempre ser una opción de pase. Tengo más características defensivas que de ataque. Dejo todo en el campo de juego.

—¿Todos los extranjeros en la U han marcado la diferencia, crees que tiene valla muy alta?

No. Primero que nada, me deja muy contento porque eso deja bien parado lo que es un jugador uruguayo. Yo creo que lo tomo como una oportunidad. Cada uno hace su camino. Es una oportunidad para demostrar a todos que merezco estar aquí.

Ángel Cayetano ya está cerca de cumplir su primera semana en el Perú.

—¿En estos días qué te sorprendió de Universitario?

Han sido días tranquilos. En la calle felizmente todo tranquilo. Llevo pocas horas en el país. Los hinchas se han hecho sentir en las redes sociales. Me han brindado todo su apoyo. Me llenaron de mensajes y eso es lindo. Me resaltaron lo que es esta institución.

—¿Es el reto más grande que tocará afrontar en tu carrera?

Junto a representar a mi selección, estar en Universitario es el reto más grande de mi carrera. Estar en la U es un gran compromiso. Es un desafío que me agarra en el momento justo.

—¿Este 2021 con Cerro Largo hiciste el mejor año como futbolista?

Se puede decir que sí. Tuve dos años muy buenos. También me tocó hacer buenas campañas en otros equipos de Uruguay. Pero el presente que cerré me dejó satisfecho. Voy a tratar de seguir de la misma o de la mejor manera en Universitario.

—¿Mauricio Affonso te contó cómo son los clásicos?

Mauricio Affonso es muy amigo mío. Lo conozco hace mucho tiempo desde que jugábamos en Racing de Uruguay. Él me contó mucho de cómo se vivían los clásicos en el Perú. Me dio un pantallazo de lo que son estos partidos. Me entusiasma jugar el clásico. Ahora es difícil de describir cómo sería jugarlo, quiero estar ahí para saber cómo se siente.

—¿Qué le puedes prometer al hincha de Universitario?

Al hincha de Universitario le digo que esté tranquilo. Yo puedo prometer que voy a dar todo por la camiseta. Mucha entrega y corazón. Y salir a ganar en cada partido. Eso es lo que puedo decirles a los hinchas. Además, que pasen unas Felices Fiestas.

Ángel Cayetano jugó en el 2016 por el Real Garcilaso, hoy Cusco FC.

